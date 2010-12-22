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Intel'in yeni mobil işlemcisi Core i5-480M detaylandı

8 yıl
26,5b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın çift ekranlı tablet bilgisayarı Iconia ile ortaya çıkan Core i5-480M işlemcisinin detayları netleşti. Intel'in henüz resmi tanıtmını yaptığı yeni mobil işlemci, Westmere ailesine üye olup 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Standart çalışma frekansı 2.66GHz olan ve Turbo teknolojisiyle 2.93GHz'e kadar çıkabilen işlemcide 3MB L3 bellek bulunuyor.

Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve Hyper-Threading teknolojisiyle aynı anda 4 izlek işleyebilen yeni işlemcide aynı zamanda HD Graphics entegre grafik birimine de yer veriliyor. Intel tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen işlemcinin Acer, Dell ve Lenovo gibi çok sayıda üretici tarafından yeni dizüstü bilgisayarlarında kullanılması bekleniyor.


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lj94 8 yıl
amd ne kadar ucuz olursa olsun intel kalitesinden şaşacağımı sanmıyorum.
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sabe 8 yıl
Dediğin gibi sandy ler pahalı olursa artık herkes amd ye geçecek netbook ve tablet pazarında.
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Batuist 8 yıl
Hala bu işlemciler üretilip sandy bridge öncesi pazara sunulabiliyorsa bu yeni gelecek olan sandy bridge ailesinin ciddi pahalı olacağını gösterir bence.. çünkü yeni işlemcilere rağmen intel hala nehalem satmak istiyorsa bunu ancak yeni nesil işlemcilerin fiyatlarını diğerlerine nazaran yüksek tutarak gerçekleştirebilir.
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