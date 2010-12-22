Intel'in yeni mobil işlemcisi Core i5-480M detaylandı

Acer'ın çift ekranlı tablet bilgisayarı Iconia ile ortaya çıkan Core i5-480M işlemcisinin detayları netleşti. Intel'in henüz resmi tanıtmını yaptığı yeni mobil işlemci, Westmere ailesine üye olup 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Standart çalışma frekansı 2.66GHz olan ve Turbo teknolojisiyle 2.93GHz'e kadar çıkabilen işlemcide 3MB L3 bellek bulunuyor.

Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve Hyper-Threading teknolojisiyle aynı anda 4 izlek işleyebilen yeni işlemcide aynı zamanda HD Graphics entegre grafik birimine de yer veriliyor. Intel tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen işlemcinin Acer, Dell ve Lenovo gibi çok sayıda üretici tarafından yeni dizüstü bilgisayarlarında kullanılması bekleniyor.