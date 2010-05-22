Intel'in mobil arenadaki yeni amiral gemisi: Core i7-940XM

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrandale tabanlı yeni nesil mobil işlemcilerini Ocak ayında sunmaya başlayan Intel, özellikle Desktop Replacement segtmentinde yer alan yüksek performanslı notebook'lar için Core i7 Mobile Extreme Edition I7-940XM modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2133MHz'de görev yaptığı belirtilen işlemci, 2GHz'de çalışan Core i7-920XM'in üzerine konumlandırılacak ve Intel'in mobil taraftaki en güçlü temsilcisi olacak.

Dört çekirdekli olan ve 8MB Seviye 3 bellek kapaitesine sahip olan işlemci, Turbo Boost teknolojisi sayesinde tek çekirdek frekansını 3.33GHz'e kadar çıkartarak, çok çekirdek yerine yüksek frekanslı tek çekirdek ihtiyacı duyan "single thread" uygulamalar için yüksek performans sağlayabiliyor. Isıl güç tasarımı 55 Watt olan işlemciyle ilgili detayları genişletmek gerekirse, her çekirdek için 256 Kb olmak üzere 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan Core i7-940XM, 988-pin micro-FCPGA8 (rPGA988A) paket yapısına ve PGA988 soket formuna sahip. 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm boyutlarında olan işlemci, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsüne ve PCIe denetleyicisi ile geliyor ve DMI ara birimini (2.5 GT/sn) destekliyor.

Intel tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Core i7-940XM'in, üreticiler tarafından yüksek performanslı mobil sistemlerde kullanılması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.