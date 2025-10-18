Performans canavarı Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Red Magic, Çin’de yeni amiral gemisi oyuncu telefonları Red Magic 11 Pro ve 11 Pro+ modellerini resmi olarak tanıttı. Her iki cihaz da Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alıyor ve dünyada ilk olan sıvı ve hava soğutma sistemiyle birlikte geliyor.

Neredeyse birebir aynı olan Red Magic 11 serisi, 6,85 inç boyutunda tam ekran deneyimi sunan BOE X10 OLED ekran ile geliyor. Ekran, 144 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık, 10-bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı desteği ve %95,3 ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca, DC karartma ve 2592 Hz PWM teknolojileriyle uzun oyun deneyimlerinde bile göz yormayan, akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. 960 Hz dokunmatik örnekleme hızı ise çok daha tepkisel oyun oynamaya imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Telefonlar, Ultra Graphics Engine 3.0 ve RedCore R4 yardımcı işlemcisiyle oyunlarda görüntüleri 2K çözünürlükte ve 144 Hz’de işleyebiliyor. Çin sürümünde ayrıca yerleşik bir PC emülatörü de bulunuyor, bu sayede masaüstü uygulamaları telefonda çalıştırmak mümkün.

Red Magic’in yeni çift hatlı soğutma sistemi, aktif sıvı ve hava soğutmayı birleştiriyor. Geleneksel buhar odası yerine, seramik mikro pompa yardımıyla sıvı soğutucu, lazerle kesilmiş mikro kanallardan geçiriliyor. –40°C ile 70°C arasında çalışabilen florlu sıvı, yoğun yük altında bile etkili soğutma sağlıyor. Firma, bu sistemin sızdırmazlık ve dayanıklılık açısından binlerce prototip denemesi ve on binlerce düşürme testi ile optimize edildiğini belirtiyor.

Telefonlarda 3000 Hz dokunmatik örnekleme yapan Synaptics çipi, 520 Hz omuz tetikleri ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Her iki model de Android 16 tabanlı Redmagic OS 11 işletim sistemiyle geliyor. Yeni MORA yapay zeka asistanı, mesaj yanıtlama, nesne tanıma ve ekran içi arama gibi görevleri otomatikleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Red Magic 11 serisinde, 50 MP ana kamera (1/1.55” sensör, f/1.88 diyafram, OIS) ve 120° görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP ekran altı OmniVision sensörü yer alıyor. Telefonlar 8K 60 fps ve 4K 144 fps video kaydını destekliyor.

Red Magic 11 Pro, 8000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj,

Red Magic 11 Pro+ ise 7500 mAh batarya, 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

Red Magic 11 Pro ve Pro+ fiyatı

RedMagic 11 Pro, Dark Knight ve Silver Winged War God renklerinde sunuluyor. 12/256 GB seçeneği için 700 dolar, 16/512 GB seçeneği için ise 800 dolardan Çin'de satışa sunuluyor.

RedMagic 11 Pro+ ise üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 12 GB/256 GB depolama alanına sahip Dark Knight modelinin fiyatı 800 dolar. 16 GB/512 GB versiyonu, Transparent Silver Wing ve Transparent Dark Knight seçenekleriyle 910 dolardan, 24 GB/1 TB'lık tepe versiyonu ise 1.080 dolardan satışa sunuluyor. Şeffaf versiyonlarda ayrıca LED aydınlatma da bulunuyor.

Red Magic 11 Pro ve Pro+ özellikleri

Ekran : 6.85 inç, 1216 x 2688 piksel, 2000 nit, 144Hz, LTPO OLED

: 6.85 inç, 1216 x 2688 piksel, 2000 nit, 144Hz, LTPO OLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek : 12GB, 16GB, 24GB (Pro+)

: 12GB, 16GB, 24GB (Pro+) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (Pro+)

: 256GB, 512GB, 1TB (Pro+) Arka kamera : 50MP, f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.6 (ultra geniş) + 2MP, f/2.4 (makro)

: 50MP, f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.6 (ultra geniş) + 2MP, f/2.4 (makro) Ön kamera : 16MP f/2.0

: 16MP f/2.0 Batarya : 8000 mAh (Pro), 7500 mAh (Pro+)

: 8000 mAh (Pro), 7500 mAh (Pro+) Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, DisplayPort

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, DisplayPort İşletim sistemi : Android 16, Redmagic OS 11

: Android 16, Redmagic OS 11 Boyut ve ağırlık : 163.8 x 76.5 x 8.9 mm, 230 g

: 163.8 x 76.5 x 8.9 mm, 230 g Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IPX8 suya dayanıklılık

