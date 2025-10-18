Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Performans canavarı Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı

    Red Magic, yeni oyuncu telefonları Red Magic 11 Pro ve Pro+'ı resmi olarak tanıttı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve gelişmiş soğutma sistemiyle telefonlar, en gelişmiş oyun deneyimini vadediyor.

    Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Red Magic, Çin’de yeni amiral gemisi oyuncu telefonları Red Magic 11 Pro ve 11 Pro+ modellerini resmi olarak tanıttı. Her iki cihaz da Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alıyor ve dünyada ilk olan sıvı ve hava soğutma sistemiyle birlikte geliyor.

    Neredeyse birebir aynı olan Red Magic 11 serisi, 6,85 inç boyutunda tam ekran deneyimi sunan BOE X10 OLED ekran ile geliyor. Ekran, 144 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık, 10-bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı desteği ve %95,3 ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca, DC karartma ve 2592 Hz PWM teknolojileriyle uzun oyun deneyimlerinde bile göz yormayan, akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. 960 Hz dokunmatik örnekleme hızı ise çok daha tepkisel oyun oynamaya imkan tanıyor.

    Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Telefonlar, Ultra Graphics Engine 3.0 ve RedCore R4 yardımcı işlemcisiyle oyunlarda görüntüleri 2K çözünürlükte ve 144 Hz’de işleyebiliyor. Çin sürümünde ayrıca yerleşik bir PC emülatörü de bulunuyor, bu sayede masaüstü uygulamaları telefonda çalıştırmak mümkün.

    Red Magic’in yeni çift hatlı soğutma sistemi, aktif sıvı ve hava soğutmayı birleştiriyor. Geleneksel buhar odası yerine, seramik mikro pompa yardımıyla sıvı soğutucu, lazerle kesilmiş mikro kanallardan geçiriliyor. –40°C ile 70°C arasında çalışabilen florlu sıvı, yoğun yük altında bile etkili soğutma sağlıyor. Firma, bu sistemin sızdırmazlık ve dayanıklılık açısından binlerce prototip denemesi ve on binlerce düşürme testi ile optimize edildiğini belirtiyor.

    Telefonlarda 3000 Hz dokunmatik örnekleme yapan Synaptics çipi, 520 Hz omuz tetikleri ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Her iki model de Android 16 tabanlı Redmagic OS 11 işletim sistemiyle geliyor. Yeni MORA yapay zeka asistanı, mesaj yanıtlama, nesne tanıma ve ekran içi arama gibi görevleri otomatikleştirebiliyor.

    Red Magic 11 Pro serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Red Magic 11 serisinde, 50 MP ana kamera (1/1.55” sensör, f/1.88 diyafram, OIS) ve 120° görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP ekran altı OmniVision sensörü yer alıyor. Telefonlar 8K 60 fps ve 4K 144 fps video kaydını destekliyor.

    Red Magic 11 Pro, 8000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj,
    Red Magic 11 Pro+ ise 7500 mAh batarya, 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. 

    Red Magic 11 Pro ve Pro+ fiyatı

    RedMagic 11 Pro, Dark Knight ve Silver Winged War God renklerinde sunuluyor. 12/256 GB seçeneği için 700 dolar, 16/512 GB seçeneği için ise 800 dolardan Çin'de satışa sunuluyor.

    RedMagic 11 Pro+ ise üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 12 GB/256 GB depolama alanına sahip Dark Knight modelinin fiyatı 800 dolar. 16 GB/512 GB versiyonu, Transparent Silver Wing ve Transparent Dark Knight seçenekleriyle 910 dolardan, 24 GB/1 TB'lık tepe versiyonu ise 1.080 dolardan satışa sunuluyor. Şeffaf versiyonlarda ayrıca LED aydınlatma da bulunuyor.

    Red Magic 11 Pro ve Pro+ özellikleri

    • Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688  piksel, 2000 nit, 144Hz, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB (Pro+)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (Pro+)
    • Arka kamera: 50MP, f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.6 (ultra geniş) + 2MP, f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 8000 mAh (Pro), 7500 mAh (Pro+)
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, DisplayPort
    • İşletim sistemi: Android 16, Redmagic OS 11
    • Boyut ve ağırlık: 163.8 x 76.5 x 8.9 mm, 230 g
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IPX8 suya dayanıklılık
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 19 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göt kılı nasıl alınır iphone wifi ağına katılamadı sorunu salam pişirilir mi çin topu zararları pokemon fire red cheats

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum