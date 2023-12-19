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    Nurol Makina, Macaristan'da üretim için şirket kurdu

    Nurol Makina ve Macar şirket Raba tarafından Gidar isimli ortak şirket kuruldu. Bu ortak şirket tarafından Macaristan'da Ejder Yalçın 4x4 zırhlı araçları üretilecek.
    Nurol Makina, Macaristan'da üretim için şirket kurdu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de zırhlı araç üretimi yapan Nurol Makina, Macaristan’da üretim yapmak için Macar ortaklarıyla iş birliği sözleşmesi imzaladı. Gidran isminde ortak şirket kuruldu.

    Nurol Makina ve Macar şirket Raba tarafından kurulan Gidran ismindeki şirket, Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını Macaristan’ın Györ şehrinde üretilecek. Raba’nın üretim tesisi kullanılacak. Hali hazırda Türkiye'de üretilen ve Macar ordusuna teslim edilen çok sayıda Gidran aracı başarıyla görev yapıyor.

    Nurol Makina, Macaristan'da üretim için şirket kurdu Tam Boyutta Gör
    Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4x4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    İş birliği kapsamında 200'ün üzerinde kişiye doğrudan iş fırsatının yaratılması bekleniyor. Ayrıca Raba'nın ortakları arasında yer alan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayisi firmaları ile özgün alt sistem ve teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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