Nurol Makina, Macaristan'da üretim için şirket kurdu

Tam Boyutta Gör Türkiye’de zırhlı araç üretimi yapan Nurol Makina, Macaristan’da üretim yapmak için Macar ortaklarıyla iş birliği sözleşmesi imzaladı. Gidran isminde ortak şirket kuruldu.

Nurol Makina ve Macar şirket Raba tarafından kurulan Gidran ismindeki şirket, Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını Macaristan’ın Györ şehrinde üretilecek. Raba’nın üretim tesisi kullanılacak. Hali hazırda Türkiye'de üretilen ve Macar ordusuna teslim edilen çok sayıda Gidran aracı başarıyla görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4x4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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İş birliği kapsamında 200'ün üzerinde kişiye doğrudan iş fırsatının yaratılması bekleniyor. Ayrıca Raba'nın ortakları arasında yer alan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayisi firmaları ile özgün alt sistem ve teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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