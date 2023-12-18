TCG İstanbul'a ROKETSAN SAPAN füzesi entegre ediliyor

Tam Boyutta Gör 2024 yılında envantere girecek SİPER Ürün-1 Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ve HİSAR hava savunma füzelerinin seri üretimi için sözleşmeler imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreninde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAPAN Hava Savunma Füzesi’nin yakında envantere gireceğini duyurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR RF hava savunma füzelerinin deniz platformları için uyarlanmış versiyonu olan SAPAN Füzesi, TCG İSTANBUL Firkateyni (F-515)’ne entegre edilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nden (MİDLAS) ateşlenecek. 16 hücreli olarak kullanılacak. Aynı anda

SAPAN’ın envantere girmesiyle birlikte RAM nokta hava savunma sistemi yerine Roketsan'ın yerli ve milli SAPAN sistemi kullanılacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne güç katacak.

TEKNOFEST 2024'te 75 milyon liralık ödül dağıtılacak 3 sa. önce eklendi

Hava savunma sistemlerinde 8-10 yıl önce yerli ve milli ürünlerin çok fazla olmadığına dikkati çeken Haluk Görgün, "Katmanlı hava sistemi göz önünde bulundurulduğunda artık her katmanda envantere giren, sahada kullanılan, yakın zamanda envantere girecek olan ürünlerimiz var. Özellikle çok alçak katmanda Kangal, Sapan, İhtar ve Gergedan gibi ürünlerimiz elektronik harp düşük irtifa ve dronlara karşı hizmet verirken yine aynı şekilde lazer entegre edilmiş ALKA sistemimiz de başarıyla hedefleri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Bir üst katmana geçtiğimizde Korkut, Sungur ve HİSAR-A sistemleri hizmete sunuldu. HİSAR-O sistemlerimiz görev yapıyor. En üst katmanda gök vatanımızın savunmasında görev alacak SİPER sistemimizin testleri yapılıyor. 2024'e hemen başlar başlamaz bu alanda faaliyet gösteren herkesin koordineli bir şekilde çalışmasıyla inşallah envantere kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.