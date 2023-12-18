TCG İstanbul'a ROKETSAN SAPAN füzesi entegre ediliyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR RF hava savunma füzelerinin deniz platformları için uyarlanmış versiyonu olan SAPAN Füzesi, TCG İSTANBUL Firkateyni (F-515)’ne entegre edilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nden (MİDLAS) ateşlenecek. 16 hücreli olarak kullanılacak. Aynı anda
SAPAN’ın envantere girmesiyle birlikte RAM nokta hava savunma sistemi yerine Roketsan'ın yerli ve milli SAPAN sistemi kullanılacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne güç katacak.
Hava savunma sistemlerinde 8-10 yıl önce yerli ve milli ürünlerin çok fazla olmadığına dikkati çeken Haluk Görgün, "Katmanlı hava sistemi göz önünde bulundurulduğunda artık her katmanda envantere giren, sahada kullanılan, yakın zamanda envantere girecek olan ürünlerimiz var. Özellikle çok alçak katmanda Kangal, Sapan, İhtar ve Gergedan gibi ürünlerimiz elektronik harp düşük irtifa ve dronlara karşı hizmet verirken yine aynı şekilde lazer entegre edilmiş ALKA sistemimiz de başarıyla hedefleri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Bir üst katmana geçtiğimizde Korkut, Sungur ve HİSAR-A sistemleri hizmete sunuldu. HİSAR-O sistemlerimiz görev yapıyor. En üst katmanda gök vatanımızın savunmasında görev alacak SİPER sistemimizin testleri yapılıyor. 2024'e hemen başlar başlamaz bu alanda faaliyet gösteren herkesin koordineli bir şekilde çalışmasıyla inşallah envantere kazandırılacak." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.