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    TCG İstanbul'a ROKETSAN SAPAN füzesi entegre ediliyor

    HİSAR RF füzesinin deniz versiyonu olan Sapan füzesi TCG İstanbul'a entegre edilecek. SSB Başkanı Haluk Görgün, Sapan füzesinin yakında envantere katılacağını açıkladı.
    TCG İstanbul'a ROKETSAN SAPAN füzesi entegre ediliyor Tam Boyutta Gör
    2024 yılında envantere girecek SİPER Ürün-1 Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ve HİSAR hava savunma füzelerinin seri üretimi için sözleşmeler imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreninde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAPAN Hava Savunma Füzesi’nin yakında envantere gireceğini duyurdu.

    ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR RF hava savunma füzelerinin deniz platformları için uyarlanmış versiyonu olan SAPAN Füzesi, TCG İSTANBUL Firkateyni (F-515)’ne entegre edilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nden (MİDLAS) ateşlenecek. 16 hücreli olarak kullanılacak. Aynı anda

    SAPAN’ın envantere girmesiyle birlikte RAM nokta hava savunma sistemi yerine Roketsan'ın yerli ve milli SAPAN sistemi kullanılacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne güç katacak.

    Hava savunma sistemlerinde 8-10 yıl önce yerli ve milli ürünlerin çok fazla olmadığına dikkati çeken Haluk Görgün, "Katmanlı hava sistemi göz önünde bulundurulduğunda artık her katmanda envantere giren, sahada kullanılan, yakın zamanda envantere girecek olan ürünlerimiz var. Özellikle çok alçak katmanda Kangal, Sapan, İhtar ve Gergedan gibi ürünlerimiz elektronik harp düşük irtifa ve dronlara karşı hizmet verirken yine aynı şekilde lazer entegre edilmiş ALKA sistemimiz de başarıyla hedefleri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Bir üst katmana geçtiğimizde Korkut, Sungur ve HİSAR-A sistemleri hizmete sunuldu. HİSAR-O sistemlerimiz görev yapıyor. En üst katmanda gök vatanımızın savunmasında görev alacak SİPER sistemimizin testleri yapılıyor. 2024'e hemen başlar başlamaz bu alanda faaliyet gösteren herkesin koordineli bir şekilde çalışmasıyla inşallah envantere kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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