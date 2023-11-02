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    Nvidia 10 yıllık GTX GPU'lar için sürpriz bir sürücü yayınladı

    NVIDIA, 10 yıllık Kepler tabanlı GeForce GTX 700 ve 600 ekran kartları için yeni bir sürücü paylaştı. Güncelleme, oyun optimizasyonları yerine güvenliğe odaklanıyor...
    Nvidia, 10 yıllık GTX ekran kartları için yeni sürücü paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ada Lovelace tabanlı RTX 40 serisini duyuran Nvidia, günümüzde Blackwell (RTX50) mimarisi için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda eski mimarilere de desteği sürdüren GPU devi, yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan GTX 600 ve 700 serisi ekran kartları için sürpriz bir sürücü paylaşıldı. 

    GTX 600 ve 700 serisi için yeni sürücü yayınlandı

    Bilmeyenler için ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen Kepler mimarisi veya GTX 600/700 serisi, hem performans hem de verimlilik anlamında kayda değer gelişmeler sunmayı başardı. Öyle ki SMX teknoloji için kilometre taşı niteliğindeydi ve dinamik GPU Boost özelliği ilk olarak bu kartlarda kullanıma sunuldu. Ancak 2021 yılına gelindiğinde içlerinde GTX Titan modellerinin de bulunduğu mimari için düzenli sürücü desteği sona erdi. 

    Günümüzün Ampere ve Ada Lovelace nesliyle karşılaştırıldığında bu kartlar nispeten eski durumlar. Ancak Nvidia'nın desteği bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bugün GPU devi, Kepler tabanlı GeForce GTX ekran kartları için özel bir sürücü yayınladı. 31 Ekim itibarıyla erişime açılan GeForce 474.64 WHQL sürücü güncellemesi, oyun düzeltmelerinin yanı sıra Windows ve GPU Ekran Sürücüleri özelinde yeni bir güvenlik açığına odaklanıyor. 

    Bu nedenle halen GeForce GTX 780 Ti veya NVIDIA GeForce GTX 660 Ti kullanıyorsanız, yeni sürüme geçmenizde fayda var. İyi haber şu ki Nvidia'nın bu GPU'lara yönelik güvenlik desteği Eylül 2024'e kadar devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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