Nvidia 10 yıllık GTX GPU'lar için sürpriz bir sürücü yayınladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ada Lovelace tabanlı RTX 40 serisini duyuran Nvidia, günümüzde Blackwell (RTX50) mimarisi için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda eski mimarilere de desteği sürdüren GPU devi, yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan GTX 600 ve 700 serisi ekran kartları için sürpriz bir sürücü paylaşıldı.

GTX 600 ve 700 serisi için yeni sürücü yayınlandı

Bilmeyenler için ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen Kepler mimarisi veya GTX 600/700 serisi, hem performans hem de verimlilik anlamında kayda değer gelişmeler sunmayı başardı. Öyle ki SMX teknoloji için kilometre taşı niteliğindeydi ve dinamik GPU Boost özelliği ilk olarak bu kartlarda kullanıma sunuldu. Ancak 2021 yılına gelindiğinde içlerinde GTX Titan modellerinin de bulunduğu mimari için düzenli sürücü desteği sona erdi.

Günümüzün Ampere ve Ada Lovelace nesliyle karşılaştırıldığında bu kartlar nispeten eski durumlar. Ancak Nvidia'nın desteği bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bugün GPU devi, Kepler tabanlı GeForce GTX ekran kartları için özel bir sürücü yayınladı. 31 Ekim itibarıyla erişime açılan GeForce 474.64 WHQL sürücü güncellemesi, oyun düzeltmelerinin yanı sıra Windows ve GPU Ekran Sürücüleri özelinde yeni bir güvenlik açığına odaklanıyor.

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Bu nedenle halen GeForce GTX 780 Ti veya NVIDIA GeForce GTX 660 Ti kullanıyorsanız, yeni sürüme geçmenizde fayda var. İyi haber şu ki Nvidia'nın bu GPU'lara yönelik güvenlik desteği Eylül 2024'e kadar devam edecek.

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Nvidia, 10 yıllık GTX ekran kartları için yeni sürücü paylaştı!