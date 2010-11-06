Nvidia, 28nm ile üretim teknolojilerine geçiş yarışında öne geçmeyi hedefliyor

Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda uzunca bir süredir AMD'nin gerisinde kalan Nvidia, 28nm için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD'den sonra geçiş yapabilen Santa Clara merkezli firmanın, hali hazırda 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çip örneklerine sahip olduğu bildiriliyor.
AMD cephesinden gelen bilgilere göre, Radeon HD 6800 ve 6900 serisi ekran kartları ilk etapta 32nm fabrikasyon süreci için hazırlanmıştı. TSMC'nin bazı nedenlerden ötürü 32nm yerine doğrudan 28nm üretim teknolojisine geçiş yapacağını açıklamasıyla birlikte 40nm ile yola devam etmeye karar veren firma, 28nm çalışmalarını 2011'e yoğunlaştırmıştı.
TSMC ile birlikte GlobalFoundries'i GPU üretimine dahil etmek ve 28nm için sadece TSMC'ye bağlı kalmak istemeyen AMD'den farklı olarak Nvidia, 28nm için TSMC'nin High-K Metal Gate teknolojili fabrikasyon sürecine güveniyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, 28nm ile hazırlanan GF1x9 kodlu grafik çipinin erken örneklerine sahip durumda.
28nm için önümüzdeki ikinci çeyrekten önce hacimli üretim beklenmezken hem Nvidia hem de AMD'nin yeni teknolojiye geçişi yeni yılın ikinci yarısını bulabilir. Gelecek yılın sonuna doğru lanse edeceği Kepler mimarisinden önce 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Nvidia'nın bu sefer ipi önde göğüsleyen firma olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu adamlar besbelli üç kağıtçının teki :)
Artı olarak 28nm ye geçildiği zaman Fermi çıkalı 1 seneyi geçmiş olur. nVidia Fermi mimarisinin detaylarını iyice öğrenmiş olacaklarından gerek oturmuş sürücü kullanımı bazında, gerekse mimariyi verimli kullanma bazında çok büyük avantaja sahip olacaklar..
ati'nin hd4770 olayı gibi gtx5xx serisindende 2 kart felan görsek fena olmaz 28 nm olarak
Hem Fermi mimarisini hem de Kepler mimarisini 28nm'de göreceğimiz kesin. Zira belli bir üretim tekniği 1,5 yıl kullanılıyordu önceden. Ancak şimdi işler değişti. Silikon çipler artık sınırlarına yaklaşıyorlar. O nedenle de 40nm sancılı oldu ve uzun süre kullanılmak zorunda kaldı. Tahminen 28nm daha da feci olacak çünkü arkasından 20-22nm'ye geçiş süreci var. Bu durumda 28nm 2-2,5 yıl kadar kullanılabilir. Belki de daha uzun. O nedenle de 28nm'de iki mimariyi de göreceğimiz kesin. Ayrıca şunu da belirteyim, büyük ihtimalle 28nm'de üretilen Fermi'ler G600 serisi adını alacaklardır. Bekleyelim görelim.
Ekleme: Haberde yazılmamış ama 80nm'ye de AMD daha önce adım atmıştı RV570 gpu'su ile. Nvidia 80nm'ye g84 ve g86 gpu'ları ile geçmişti sanırım.
Buda reklam olsa gerek