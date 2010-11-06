Nvidia, 28nm ile üretim teknolojilerine geçiş yarışında öne geçmeyi hedefliyor

Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda uzunca bir süredir AMD'nin gerisinde kalan Nvidia, 28nm için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD'den sonra geçiş yapabilen Santa Clara merkezli firmanın, hali hazırda 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çip örneklerine sahip olduğu bildiriliyor.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre, Radeon HD 6800 ve 6900 serisi ekran kartları ilk etapta 32nm fabrikasyon süreci için hazırlanmıştı. TSMC'nin bazı nedenlerden ötürü 32nm yerine doğrudan 28nm üretim teknolojisine geçiş yapacağını açıklamasıyla birlikte 40nm ile yola devam etmeye karar veren firma, 28nm çalışmalarını 2011'e yoğunlaştırmıştı.

TSMC ile birlikte GlobalFoundries'i GPU üretimine dahil etmek ve 28nm için sadece TSMC'ye bağlı kalmak istemeyen AMD'den farklı olarak Nvidia, 28nm için TSMC'nin High-K Metal Gate teknolojili fabrikasyon sürecine güveniyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, 28nm ile hazırlanan GF1x9 kodlu grafik çipinin erken örneklerine sahip durumda.

28nm için önümüzdeki ikinci çeyrekten önce hacimli üretim beklenmezken hem Nvidia hem de AMD'nin yeni teknolojiye geçişi yeni yılın ikinci yarısını bulabilir. Gelecek yılın sonuna doğru lanse edeceği Kepler mimarisinden önce 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Nvidia'nın bu sefer ipi önde göğüsleyen firma olup olmayacağını ise zaman gösterecek.