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Nvidia, 28nm ile üretim teknolojilerine geçiş yarışında öne geçmeyi hedefliyor

8 yıl
16,3b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda uzunca bir süredir AMD'nin gerisinde kalan Nvidia, 28nm için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD'den sonra geçiş yapabilen Santa Clara merkezli firmanın, hali hazırda 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çip örneklerine sahip olduğu bildiriliyor.

AMD cephesinden gelen bilgilere göre, Radeon HD 6800 ve 6900 serisi ekran kartları ilk etapta 32nm fabrikasyon süreci için hazırlanmıştı. TSMC'nin bazı nedenlerden ötürü 32nm yerine doğrudan 28nm üretim teknolojisine geçiş yapacağını açıklamasıyla birlikte 40nm ile yola devam etmeye karar veren firma, 28nm çalışmalarını 2011'e yoğunlaştırmıştı.

TSMC ile birlikte GlobalFoundries'i GPU üretimine dahil etmek ve 28nm için sadece TSMC'ye bağlı kalmak istemeyen AMD'den farklı olarak Nvidia, 28nm için TSMC'nin High-K Metal Gate teknolojili fabrikasyon sürecine güveniyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, 28nm ile hazırlanan GF1x9 kodlu grafik çipinin erken örneklerine sahip durumda.

28nm için önümüzdeki ikinci çeyrekten önce hacimli üretim beklenmezken hem Nvidia hem de AMD'nin yeni teknolojiye geçişi yeni yılın ikinci yarısını bulabilir. Gelecek yılın sonuna doğru lanse edeceği Kepler mimarisinden önce 28nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Nvidia'nın bu sefer ipi önde göğüsleyen firma olup olmayacağını ise zaman gösterecek.


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trakya1923 8 yıl
bu nvidia ilk dirext 11'i çıkarcaklarını iddia edipte 6 ay sonra çıkarmamışmıydı :)):)
bu adamlar besbelli üç kağıtçının teki :)
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tchNo 8 yıl
Şimdi bir gtx 460 alırım, mimari değiştikten 1 sene sonra performans arttırımı yapılmış kartları beklerim.. Bu mantaliteyle oyun hayatımı ömrümün sonuna kadar sürdürürüm :D
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OverClocK1ng 8 yıl
28 nm de nVidia avantajlı olur kanımca. Bildiğiniz gibi Fermi son derece ölçeklendirilebilir bir GPU. 40 nm de GTX460 ile ne kadar başarılı olduğunu gördük. Eğer 28nm de GF104 gibi yüksek verimli bir GPU tasarımı yaparlarsa yeni mimariye geçmeye gerek kalmadan hem 28nm avantajıyla GPU ları istedikleri gibi ölçeklendirip, istedikleri model ve hızlarda üretebilirler.
Artı olarak 28nm ye geçildiği zaman Fermi çıkalı 1 seneyi geçmiş olur. nVidia Fermi mimarisinin detaylarını iyice öğrenmiş olacaklarından gerek oturmuş sürücü kullanımı bazında, gerekse mimariyi verimli kullanma bazında çok büyük avantaja sahip olacaklar..
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Batuist 8 yıl
nvidiayı en çok rahatlatacak teknoloji bu olsa gerek.. hatta bu durum nasıl bir sıkıntı yaratmışki adamlarda her zaman kendinden önce davranan rakibinden bile önce davranmaya sevk etmiş kendilerini.. ama yeni nesil fermi (gtx5xx) 28nm ile çok çok daha başarılı sonuçlara imza atabilir.. nvidianın fermisi gerçekten çok sağlam bir kart ama tek eksisi tdp seviyei.. onuda 40nm ile gtx5xx serisinde bile düzeltebiliyorken 28nm ile AMDnin rüyalarına girebilir..
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Rey Leon 8 yıl
şu 28 nm ye geçilsede bizde görsek ne kadar başarım olacak
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heatblast 8 yıl
nvidia gt500 serisini 28nm ile güncellerse fermiyi 28 nm'de görürüz yoksa direk kepler ile 28 nm görecez
ati'nin hd4770 olayı gibi gtx5xx serisindende 2 kart felan görsek fena olmaz 28 nm olarak
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TrMhMt 8 yıl
eee hadi gari !!! nm dussun diye kart almiyorum 2 senedir 4870'le idare ediyoruz ... cikacagi kesinlesse ona gore beklemeye devam etsek yoksa yeni cikacak 6970 yada gtx580'den birini alacagim !!!
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M@U 8 yıl
heatblast

nvidia gt500 serisini 28nm ile güncellerse fermiyi 28 nm'de görürüz yoksa direk kepler ile 28 nm görecez
ati'nin hd4770 olayı gibi gtx5xx serisindende 2 kart felan görsek fena olmaz 28 nm olarak

Hem Fermi mimarisini hem de Kepler mimarisini 28nm'de göreceğimiz kesin. Zira belli bir üretim tekniği 1,5 yıl kullanılıyordu önceden. Ancak şimdi işler değişti. Silikon çipler artık sınırlarına yaklaşıyorlar. O nedenle de 40nm sancılı oldu ve uzun süre kullanılmak zorunda kaldı. Tahminen 28nm daha da feci olacak çünkü arkasından 20-22nm'ye geçiş süreci var. Bu durumda 28nm 2-2,5 yıl kadar kullanılabilir. Belki de daha uzun. O nedenle de 28nm'de iki mimariyi de göreceğimiz kesin. Ayrıca şunu da belirteyim, büyük ihtimalle 28nm'de üretilen Fermi'ler G600 serisi adını alacaklardır. Bekleyelim görelim.

Ekleme: Haberde yazılmamış ama 80nm'ye de AMD daha önce adım atmıştı RV570 gpu'su ile. Nvidia 80nm'ye g84 ve g86 gpu'ları ile geçmişti sanırım.
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gunescan 8 yıl
Neden reklam yapmaması gerekiyor acaba?
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uNequAL 8 yıl
donanimhaber.com/...
Buda reklam olsa gerek
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selahattın ısık 8 yıl
reklam kokan hareketler bunlar.
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