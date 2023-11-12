Nvidia, Çin’e özel yapay zekâ hızlandırıcıları üretiyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e olan ambargolarını arttırması nedeniyle 5 milyar dolarlık yonga satışını iptal eden Nvidia, bu dev pazarı kimseye bırakmak niyetinde değil. Firma ambargodan kaçınmanın yollarını arıyor.

Çin’e özel Nvidia hızlandırıcıları

Çin’in süper bilgisayarları ve yapay zekâ uygulamalarını askeri gücünü arttırması için kullanacağını düşünen ABD, firmayı bu konuda uyarmıştı. Bu yüzden Nvidia A100 ve Nvidia H100 yongalarının Çin’e satışı darbe yedi.

Çin ambargosu Nvidia’yı vuruyor 1 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre Nvidia, Çin için özel 3 yapay zekâ hızlandırıcısı hazırlıyor. HGX H20, L20 ve L2 adı verilen bu hızlandırıcılar ABD’nin belirlediği yeni ihracat kurallarına göre hazırlandı. Yani belirli bir performansın üzerine çıkamıyor. Bu nedenle şirketlerin belirli bir güce ulaşmak için çok fazla sayıda hızlandırıcı sipariş etmesi gerekiyor ki bu da pek mümkün değil.

Bununla birlikte Baidu, Huawei, Xiaomi gibi Çinli devler kendi yongalarını geliştirmeye başladı ve Nvidia kadar verimli çip prototiplerinin testlere başladığı iddia ediliyor. Bu bakımdan Nvidia’nin işi giderek zorlaşıyor. Yeni HGX hızlandırıcıları haftaya tanıtılacak ve satışa başlayacak.

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Nvidia ambargolardan kaçınmanın yolunu buldu