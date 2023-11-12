Nvidia, Çin’e özel yapay zekâ hızlandırıcıları üretiyor

Çin’e özel Nvidia hızlandırıcıları
Çin’in süper bilgisayarları ve yapay zekâ uygulamalarını askeri gücünü arttırması için kullanacağını düşünen ABD, firmayı bu konuda uyarmıştı. Bu yüzden Nvidia A100 ve Nvidia H100 yongalarının Çin’e satışı darbe yedi.
Gelen bilgilere göre Nvidia, Çin için özel 3 yapay zekâ hızlandırıcısı hazırlıyor. HGX H20, L20 ve L2 adı verilen bu hızlandırıcılar ABD’nin belirlediği yeni ihracat kurallarına göre hazırlandı. Yani belirli bir performansın üzerine çıkamıyor. Bu nedenle şirketlerin belirli bir güce ulaşmak için çok fazla sayıda hızlandırıcı sipariş etmesi gerekiyor ki bu da pek mümkün değil.
Bununla birlikte Baidu, Huawei, Xiaomi gibi Çinli devler kendi yongalarını geliştirmeye başladı ve Nvidia kadar verimli çip prototiplerinin testlere başladığı iddia ediliyor. Bu bakımdan Nvidia’nin işi giderek zorlaşıyor. Yeni HGX hızlandırıcıları haftaya tanıtılacak ve satışa başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.