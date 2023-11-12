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    Nvidia, Çin’e özel yapay zekâ hızlandırıcıları üretiyor

    Nvidia tarafında Çin pazarına özel olarak tasarlanan HGX H20, L20 ve L2 hızlandırıcıları, mevcut yongalara göre daha düşük performansı sayesinde ambargoya takılmıyor. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e olan ambargolarını arttırması nedeniyle 5 milyar dolarlık yonga satışını iptal eden Nvidia, bu dev pazarı kimseye bırakmak niyetinde değil. Firma ambargodan kaçınmanın yollarını arıyor.

    Çin’e özel Nvidia hızlandırıcıları

    Çin’in süper bilgisayarları ve yapay zekâ uygulamalarını askeri gücünü arttırması için kullanacağını düşünen ABD, firmayı bu konuda uyarmıştı. Bu yüzden Nvidia A100 ve Nvidia H100 yongalarının Çin’e satışı darbe yedi.

    Gelen bilgilere göre Nvidia, Çin için özel 3 yapay zekâ hızlandırıcısı hazırlıyor. HGX H20, L20 ve L2 adı verilen bu hızlandırıcılar ABD’nin belirlediği yeni ihracat kurallarına göre hazırlandı. Yani belirli bir performansın üzerine çıkamıyor. Bu nedenle şirketlerin belirli bir güce ulaşmak için çok fazla sayıda hızlandırıcı sipariş etmesi gerekiyor ki bu da pek mümkün değil.

    Bununla birlikte Baidu, Huawei, Xiaomi gibi Çinli devler kendi yongalarını geliştirmeye başladı ve Nvidia kadar verimli çip prototiplerinin testlere başladığı iddia ediliyor. Bu bakımdan Nvidia’nin işi giderek zorlaşıyor. Yeni HGX hızlandırıcıları haftaya tanıtılacak ve satışa başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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