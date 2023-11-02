Nvidia’ya şok: 5 milyar dolarlık çip satışını iptal ediyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargo teknoloji devlerini sarsmaya devam ediyor. Son olarak Samsung ve SK Hynix ülkelerinin de baskısıyla Çin’e sınırsız ticaret izni elde etmişti. Herkes onlar kadar şanslı değil.

Nvidia’ya şok

Özellikle yapay zekâ trendi ile birlikte Nvidia da inanılmaz gelirler elde etmeye başladı. Ne var ki ABD’nin Çin’e uyguladığı çip ambargosu Nvidia’nın önündeki en büyük engel. Firma dev rakamlı satışlardan oluyor.

ABD ambargoları çatırdıyor 2 hf. önce eklendi

Çin’e yonga satışından belki de en fazla yararlanan firma olan Nvidia, haliyle ambargodan da en fazla etkileniyor. Firmanın Çin’e yapmayı planladığı 5 milyar dolarlık yonga ticaretini bu nedenle iptal edeceği belirtildi.

Siparişler ağırlıklı olarak Nvidia H800 ve A800 hızlandırıcıları kapsıyordu. ABD’nin son güncellemesi ile bu yongalara da erişim kısıtlanınca Nvidia da başka müşteriler bulmak zorunda. Elbette bu denli büyük bir siparişi kimin alacağı merak konusu. Nvidia’nın hisseleri ambargoların ağırlaşması ile birlikte Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

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