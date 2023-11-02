Nvidia’ya şok: 5 milyar dolarlık çip satışını iptal ediyor

Nvidia’ya şok
Özellikle yapay zekâ trendi ile birlikte Nvidia da inanılmaz gelirler elde etmeye başladı. Ne var ki ABD’nin Çin’e uyguladığı çip ambargosu Nvidia’nın önündeki en büyük engel. Firma dev rakamlı satışlardan oluyor.
Çin’e yonga satışından belki de en fazla yararlanan firma olan Nvidia, haliyle ambargodan da en fazla etkileniyor. Firmanın Çin’e yapmayı planladığı 5 milyar dolarlık yonga ticaretini bu nedenle iptal edeceği belirtildi.
Siparişler ağırlıklı olarak Nvidia H800 ve A800 hızlandırıcıları kapsıyordu. ABD’nin son güncellemesi ile bu yongalara da erişim kısıtlanınca Nvidia da başka müşteriler bulmak zorunda. Elbette bu denli büyük bir siparişi kimin alacağı merak konusu. Nvidia’nın hisseleri ambargoların ağırlaşması ile birlikte Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.