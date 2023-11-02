Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’ya şok: 5 milyar dolarlık çip satışını iptal ediyor

    En büyük siparişlerini Çin’den alan Nvidia, ambargoların kapsamı genişleyince sıkıntıya girdi. Firmanın 5 milyar dolarlık Çip satışını iptal edeceği konuşuluyor. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargo teknoloji devlerini sarsmaya devam ediyor. Son olarak Samsung ve SK Hynix ülkelerinin de baskısıyla Çin’e sınırsız ticaret izni elde etmişti. Herkes onlar kadar şanslı değil.

    Nvidia’ya şok

    Özellikle yapay zekâ trendi ile birlikte Nvidia da inanılmaz gelirler elde etmeye başladı. Ne var ki ABD’nin Çin’e uyguladığı çip ambargosu Nvidia’nın önündeki en büyük engel. Firma dev rakamlı satışlardan oluyor.

    Çin’e yonga satışından belki de en fazla yararlanan firma olan Nvidia, haliyle ambargodan da en fazla etkileniyor. Firmanın Çin’e yapmayı planladığı 5 milyar dolarlık yonga ticaretini bu nedenle iptal edeceği belirtildi.

    Siparişler ağırlıklı olarak Nvidia H800 ve A800 hızlandırıcıları kapsıyordu. ABD’nin son güncellemesi ile bu yongalara da erişim kısıtlanınca Nvidia da başka müşteriler bulmak zorunda. Elbette bu denli büyük bir siparişi kimin alacağı merak konusu. Nvidia’nın hisseleri ambargoların ağırlaşması ile birlikte Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mafia 2 definitive edition türkçe yama kadıköyden ortaköye nasıl gidilir yaratıcı eczane isimleri porno nereden izlenir araç satışında eft açıklaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız