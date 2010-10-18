Nvidia, AMD Radeon HD 6800 serisine karşı hız aşırtmalı GeForce GTX 460'lara güveniyor

AMD'nin 22 Ekim'de yapmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 lansmanına Nvidia'nın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Kasım ayında pazara girecek Radeon HD 6900 serisine yanıt olarak GeForce GTX 580 modelini hazırladığı iddia edilen Santa Clara merkezli firma, Radeon HD 6800 serisi içinse iş ortaklarının hazırladığı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modellerine güveniyor. Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre firma, 825MHz ve üzeri hızlarda çalışan GeForce GTX 460 modellerinin hem performans hem de fiyat olarak Radeon HD 6800 serisiyle mücadele edebileceğini düşünüyot. Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için henüz yayınlanmış test sonuçları olmasa bile kulaktan kulağa dolaşan bazı iddialara göre Radeon HD 6870, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460'dan oyun ve uygulamasına göre %30+ seviyesinde daha hızlı olabilir.

Nvidia'nın en güçlü argümanlarından biri olan Tessellation performansı, kartlar arasındaki farkı belirleyecek bir diğer önemli parametre olacak. AMD cephesi yeni bir Tessellation ünitesi kullanmaya başlarken, arttırılan verimlilik ve yapılan güncellemeler sayesinde mevcut jenerasyona göre Tessellation performansının iki kata kadar arttırıldığı söyleniyor. Şimdi gözler 22 Ekim'de yapılacak lansmana çevrilmiş durumda. Test sonuçları ve fiyatlandırma, ekran kartı piyasasında yeni bir hareketliliğin fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.