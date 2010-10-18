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Nvidia, AMD Radeon HD 6800 serisine karşı hız aşırtmalı GeForce GTX 460'lara güveniyor

8 yıl
12,2b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 22 Ekim'de yapmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 lansmanına Nvidia'nın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Kasım ayında pazara girecek Radeon HD 6900 serisine yanıt olarak GeForce GTX 580 modelini hazırladığı iddia edilen Santa Clara merkezli firma, Radeon HD 6800 serisi içinse iş ortaklarının hazırladığı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modellerine güveniyor. Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre firma, 825MHz ve üzeri hızlarda çalışan GeForce GTX 460 modellerinin hem performans hem de fiyat olarak Radeon HD 6800 serisiyle mücadele edebileceğini düşünüyot. Radeon HD 6800 serisi ekran kartları için henüz yayınlanmış test sonuçları olmasa bile kulaktan kulağa dolaşan bazı iddialara göre Radeon HD 6870, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460'dan oyun ve uygulamasına göre %30+ seviyesinde daha hızlı olabilir.

Nvidia'nın en güçlü argümanlarından biri olan Tessellation performansı, kartlar arasındaki farkı belirleyecek bir diğer önemli parametre olacak. AMD cephesi yeni bir Tessellation ünitesi kullanmaya başlarken, arttırılan verimlilik ve yapılan güncellemeler sayesinde mevcut jenerasyona göre Tessellation performansının iki kata kadar arttırıldığı söyleniyor. Şimdi gözler 22 Ekim'de yapılacak lansmana çevrilmiş durumda. Test sonuçları ve fiyatlandırma, ekran kartı piyasasında yeni bir hareketliliğin fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.


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Elektroterm 8 yıl
Teesellation mu ben paşalar gibi XP kullanıyorum daha :)
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M@U 8 yıl
Elektroterm

Teesellation mu ben paşalar gibi XP kullanıyorum daha :)

Ben de daha birkaç ay önce öyle diyordum ancak XP'nin çok çekirdekli işlemcilere sınırlı desteği ve güçlü sistemlerden tam anlamıyla faydalanamaması, desteğin artık yeni işletim sistemlerine kayması ile win7'yi tercih eder oldu. Tabi çift çekirdek işlemci, 2 GB bellek ve 8800gt ayarında bir kart için hâlâ XP daha iyidir. Ancak hadise tessellation'dan ibaret değil, emin olun. En azından benim açımdan.




@merhaba_2233

Gayet mantıklı. Zira ben de hep öyle gördüm. Hatta daha beterlerini.
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merhaba_2233 8 yıl
%30 söyleniyorsa o %15 tir. ben hep öyle gördüm
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cestvrai 8 yıl
@merhaba_2233

%30 söyleniyorsa o %15 tir


efsane bir comment olmuş
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bkadem 8 yıl
Nvidia hız aşırtmalı değerlere güveniyorsa Amd'de hızaşırtır yine %30 geçer. Bunlar çözüm değil. Bir an önce Nvidianın toparlanması gerekiyor. Yoksa Amd ekran kartında Intel gibi tekel olacak.
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7Mhz 8 yıl
eric13

eee 470 i ne yapacak

460'ın ilk kurbanı 465 olmuştu, ikinciside 470 olacak galiba.
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Batuist 8 yıl
%30 performans farkı gtx460ın default jızları için.. zaten kart o hızda çok çok iyi sayılmaz. ama kartın en büyük artısı ne kadar oc yaparsanız o kadar yüksek performans alıyorsunuz.. nvidianın bahsettiği hızlarda başa çıkabilmesi çokta mantıksız gelmiyor bana.. çünkü kart gtx470 (default) seviyesine kadar geliyor.. bence abartı bir durum yok.. tek abartı olan %30 performans farkı olacak denmesi.. Ha olsa olmasın demem..
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cestvrai 8 yıl
sonuçta tüketicilerin çoğu bir ekran kartını default hızdaki performansı için alıyorlar.
ATI 4890'nin oc modelleriyle zamanında gtx285e yaklaşmayı denemişti ama neoldu
fazla birşey değişmedi...
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sahafiec 8 yıl
eğer söylendiği gibi AMD Tessellation performansını iki kata kadar arttırdıysa nVidia GTX460'a hiç boşuna güvenmesin bence.
en azından Tessellation'u pazarlama stratejisinin dışında bıraksın, indirsin OC'li modellerin fiyatları önemli bir miktarla anca bu işe yarar...
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eric13 8 yıl
eee 470 i ne yapacak
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
6800 serisinde de hız aşırtmalı model' ler gelir elbet.
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K0rkunc 8 yıl

sahafiec

eğer söylendiği gibi AMD Tessellation performansını iki kata kadar arttırdıysa nVidia GTX460'a hiç boşuna güvenmesin bence.
en azından Tessellation'u pazarlama stratejisinin dışında bıraksın, indirsin OC'li modellerin fiyatları önemli bir miktarla anca bu işe yarar...



sen atinin hengi istatiğinin tuttuğunu gördün ????? 3 katı tes performansı nedemek biliyormusun
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M@U 8 yıl
ChipHell'den haber yok mu hâlâ? Şöyle AMD'nin hazırladığı sunumlar falan. Genelde oradan çıkardı böyle haberler, daha sonra da AMD'nin seçmece sonuçları koyduğu ve tabi bir kısmının da yalan olduğu çıkardı ortaya.


Sözüm AMD'ye değil, yanlış anlaşılmasın. Bu konuda Nvidia'nın eline su dökebilecek bir firma yok henüz.
Haber AMD'nin kartları ile ilgili olunca, hemen ChipHell'e gidiyor aklım.
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eulogy 8 yıl






Bunun yanında tüketicilerinin ceplerine ve psu üreticilerine de güveniyor mu?






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cestvrai 8 yıl
%30civarı fark varsa 6870 her türlü bu savaşı kazanacaktır

Bu arada eğer 6870 gtx460 1gb'dan %30 hızlıysa bu kart 5870a yetişir


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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