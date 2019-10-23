Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı

    Xiaomi çok yakında Redmi Note 8 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Merakla beklenen cihazın tasarımını gözler önüne seren basın görselleri internete düştü.
    1 sa.
    608
    16
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda Redmi Note 8 ve Note 8 Pro olmak üzere iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise aynı seri kapsamında bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi Note 8T olarak adlandırılacak telefonun resmi basın görselleri yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı"

    Hintli Sudhanshu Ambhore'nin Twitter hesabında paylaşılan görüntüler cihazın Redmi Note 8 ile aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay Redmi Note 8T'nin Snapdragon 730G yonga setiyle güçlendirileceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak gelen son bilgiler farklı.

    Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Tek fark NFC modülü

    Akıllı telefonun Redmi Note 8 ile tamamen aynı özelliklere sahip olacağı bildiriliyor. Aralarındaki tek fark Redmi Note 8T'nin temassız ödemeler için kullanılan NFC modülü ile donatılacak olması.

    Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon 6.3 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı, dörtlü arka kamera sistemi ve 4.000 mAh pil ile piyasaya sürülecek. Redmi Note 8T'nin çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Ancak kesin tarih hala açıklanmadı.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 1 sa.
    IPS panelin satamayacağını hala anlayamamışlar

    Note 7 deki Satışın Yarısını Yapsınlar Büyük Başarı Sayacağım

    ilk 3 aydaki satışa baksınlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    312 . 1 sa.
    Ekranı Led yapmadıkları sürece almam. Gece modu önemli toplamda %20 gibi batarya süresi farkediyor ve gerçek siyahları görmek önemli. LCD olayı artık bitmeli micro usb gibi artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Nvidia CEO'su 2019'un en başarılı CEO'su seçildi 49 dk. Cüzdanlarınızı saklayın: Yeni Steam indirim tarihleri belli oldu 1 sa. 2020 Honda Jazz tanıtıldı: Yalnızca hibrit motorla satılacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı Sonraki Selena Gomez’in yeni klibi iPhone 11 Pro ile çekildi 3 sa. UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak 3 sa. Nissan'ın gelecekteki tasarım dilini gösteren Ariya konsepti ile tanışın 4 sa. Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir 4 sa. İşte Eylül ayının en çok kazandıran oyunları 5 sa. Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı 5 sa. Mazda'nın ilk tam elektrikli otomobili tanıtıldı: Mazda MX-30 5 sa. Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında 6 sa. Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak 7 sa. iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak 7 sa. Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı 18 sa. Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor 19 sa. Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 19 sa. Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor 20 sa. Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın 21 sa. İnsanlık Mars'a ne zaman iniş yapacak? NASA başkanı tarih verdi 21 sa. Apple’ın patent kavgası bitmedi 21 sa. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı 22 sa. Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük 22 sa. Kolay şarj imkânı sunan Honor Band 5i tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı
    DonanımHaber
    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı p...
    DonanımHaber
    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedeflen...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı
    DH Forum
    Ayvayı yedik MTV'ye %22.5 Zam !!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim