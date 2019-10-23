Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı

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Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda Redmi Note 8 ve Note 8 Pro olmak üzere iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise aynı seri kapsamında bir başka model çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi Note 8T olarak adlandırılacak telefonun resmi basın görselleri yayınlandı.

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Hintli Sudhanshu Ambhore'nin Twitter hesabında paylaşılan görüntüler cihazın Redmi Note 8 ile aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz ay Redmi Note 8T'nin Snapdragon 730G yonga setiyle güçlendirileceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak gelen son bilgiler farklı.

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Tek fark NFC modülü

Akıllı telefonun Redmi Note 8 ile tamamen aynı özelliklere sahip olacağı bildiriliyor. Aralarındaki tek fark Redmi Note 8T'nin temassız ödemeler için kullanılan NFC modülü ile donatılacak olması.

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Akıllı telefon 6.3 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı, dörtlü arka kamera sistemi ve 4.000 mAh pil ile piyasaya sürülecek. Redmi Note 8T'nin çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Ancak kesin tarih hala açıklanmadı.