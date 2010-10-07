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Nvidia CEO: Tegra işlemcileri GlobalFoundries'de üretilmeyecek

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, önümüzdeki aylarda kullanım yaygınlığının hızlı bir şekilde artacağı düşünülen Tegra işlemcileri için, kulaktan kulağa dolaşan bazın iddiaların aksine üretimi GlobalFoundries'e kaydırmayacaklarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere LG, üst seviye telefonlarının tamamında Tegra 2 platformunu kullanmaya hazırlandığını açıklamış, Motorola, HTC ve Samsung'un da Tegra 2'li çözümleri üzerinde çalıştığı ve 2011 başında bu çözümlerini piyasaya sürmeyi planladıkları da gündeme getirilmişti.

TSMC ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Huang, en büyük ikinci büyük ortağı AMD olan ve ATIC kontrolündeki GlobalFoundries'in Tegra işlemcilerini üretmeyeceğini söyledi. Yılın son çeyreğine yönelik olarak bilgisayar pazarındaki satışlar için iyimser olduğunu belirten Jen-Hsun Huang, daha önce "zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır" diyerek yanıt verdiği AMD ve Intel'in gelişmiş grafik özellikli yeni nesil işlemcilerini büyük bir tehdit olarak görmediklerini de bir kez daha dile getirdi.


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OverClocK1ng 8 yıl
Evet Atom gibi ufak taşınabilirliği öneemseyen işlemcilere meraklı olan Intel bence de Tegra gibi yine aynı alanda çözümlere yönelen nVidia'yı satın alabilir.
Zaten Atom'ların en büyük daha doğrusu Intel'in en zayıf olduğu yer ekran kartı olayı.
En büyük zayıf olduğu tarafı kapatmış ve tek olmuş olur.
Düşünsenize: Atom işlemcili ve Optijmus teknolojili ama ekran kartlı netbooklar. Pilleri acayip uzun giden ama ekran kartı ve video hızlandırma başarımı çok iyi olan netbooklar.
Bence piyasanın canına okurdu. Olursa çok da iyi olur.
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vidoko 8 yıl
az kaldı intel le birleşecekerl.. bana göre
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selahattın ısık 8 yıl
bu çekik gözlüyü gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor adama baksanıza...:)
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GuitarMania 8 yıl
Tegra hakkında çok fazla bir bilgim yok yorumunu bilemem ama adam hakkındaki görüşlerim hiç te iyi değil

Her an böyle bıktım ..... işinden hergün bişi tanıt der gibi
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Batuist 8 yıl
ben tegra 2ninde çok güçlü bir grafik işlemcisi olduğunu düşünmüyorum.. nvidianın bu konuda daha çok çalışması lazım bence.. zaten hali hazırda hiçbir işe yaramayan grafik çiplerine az bir fark atmak büyük bir başarı değildir bence..
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aceleciburak 8 yıl
Tegra ii bişise kaç senedir neden mobil cihazlara tam anlamıyla uygulanmadı ki sorun burda bence.ARM Qualcomm Texas İnst. gibi sektöründe öncü devler varken Nvidia zorlanır. Zaten Globalfoundries fabrikalarında Qualcomm üretilecekti yanlış hatırlamıyorsam tegra platformu Zune HD de kullanıldıda bulunabilirliği ne ölçüdeydi tegra 2 tegra 3 pek kullanılmayabilr ama Tegra 4 iş yapar tabi o arada AMD Qualcomm ile grafik anlamında işbirliği yaparak mobil çözümlere yönelmez ise bide ATOM Z600 serisi var x86 mimarili mobil cihaz işlemcileri ister katılın ister katılmayın Nvidia en ii bildiği içi yapmalı Ekran kartına dönmeli var olan işinide kaybedecek bi süre sonra şirket iyice küçüldü zaten chipset yok onun yerini tegra doldurmaya çalışıyor bi vga bi tegra başka yaptığı ne bu Nvidianın AMD yeniden canlanıyor şirket 16 çeyrek zarar açıkladı küllerinden doğacak eğer AMD yeni işlemcileriyle bi atak yaparsa Nvidia belli bi süre sonra Intel ile masa başında anlaşma yapmaya başlayacaktır.
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