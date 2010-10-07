Nvidia CEO: Tegra işlemcileri GlobalFoundries'de üretilmeyecek

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, önümüzdeki aylarda kullanım yaygınlığının hızlı bir şekilde artacağı düşünülen Tegra işlemcileri için, kulaktan kulağa dolaşan bazın iddiaların aksine üretimi GlobalFoundries'e kaydırmayacaklarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere LG, üst seviye telefonlarının tamamında Tegra 2 platformunu kullanmaya hazırlandığını açıklamış, Motorola, HTC ve Samsung'un da Tegra 2'li çözümleri üzerinde çalıştığı ve 2011 başında bu çözümlerini piyasaya sürmeyi planladıkları da gündeme getirilmişti.

TSMC ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Huang, en büyük ikinci büyük ortağı AMD olan ve ATIC kontrolündeki GlobalFoundries'in Tegra işlemcilerini üretmeyeceğini söyledi. Yılın son çeyreğine yönelik olarak bilgisayar pazarındaki satışlar için iyimser olduğunu belirten Jen-Hsun Huang, daha önce "zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır" diyerek yanıt verdiği AMD ve Intel'in gelişmiş grafik özellikli yeni nesil işlemcilerini büyük bir tehdit olarak görmediklerini de bir kez daha dile getirdi.