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    Anlık Bildirim

    RTX 4060 Ti performansı belli oldu: Rakibi RTX 3070 Ti

    Ada Lovelace mimarisinin orta ve orta üst sınıf modelleri RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060'tan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün RTX 4060 Ti'ın performansı belli oldu.
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    RTX 4060 Ti performansı belli oldu: Rakibi RTX 3070 Ti Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinin lansman tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere RTX 4060 Ti'ın ilk görüntülerini paylaşmıştık. Şimdi de VideoCardz tarafından paylaşılan yeni bir rapor, kartın beklenen performansına açıklık getirdi. 

    RTX 4060 Ti özellikleri sızdırıldı

    Bugün TechPowerUP GPU veri tabanı sağlayıcısı "T4C Fantasy", RTX 4060 Ti modelinin 2310 MHz temel saat hızı ve 2535 MHz maksimum saat hızına sahip olacağını bildirdi. Ayrıca sızıntı kaynağı, Nvidia üretim ortakları tarafından piyasaya sürülecek özel tasarımların, 2685 MHz'e kadar destek sunacağını söylüyor. Bununla birlikte RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti ile aynı temel saate sahip olacak, ancak yaklaşık 75 MHz daha düşük maksimum saat hızı sunacak diyebiliriz.

    RTX 4060 Ti performansı belli oldu: Rakibi RTX 3070 Ti Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki tablo, mevcut ve yakında çıkacak olan RTX 40 masaüstü kartları için resmi ve söylentiye dayalı bilgi işlem performanslarını bizlere gösteriyor. Buna göre RTX 4060 Ti, selefi RTX 3060 Ti'ın 16.2 TFLOPS değerine kıyasla 22.1 TFLOPS FP32 işlem performansına sahip olacak. Kağıt üstünde bu değerin RTX 3070 Ti'den bir miktar daha yüksek olduğunu belirtelim.

    Bildirilenlere göre Nvidia, RTX 4070 ve RTX 4060 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yakın zamanlı sızıntılar, RTX 4070 için 13 Nisan'a, RTX 4060 serisi içinse Mayıs ayına işaret ediyor. Ancak bu bilgilerin henüz Nvidia tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle nihai özelliklerde değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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