RTX 4060 Ti performansı belli oldu: Rakibi RTX 3070 Ti

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinin lansman tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bu bağlamda kısa süre önce sizlere RTX 4060 Ti'ın ilk görüntülerini paylaşmıştık. Şimdi de VideoCardz tarafından paylaşılan yeni bir rapor, kartın beklenen performansına açıklık getirdi.

RTX 4060 Ti özellikleri sızdırıldı

Bugün TechPowerUP GPU veri tabanı sağlayıcısı "T4C Fantasy", RTX 4060 Ti modelinin 2310 MHz temel saat hızı ve 2535 MHz maksimum saat hızına sahip olacağını bildirdi. Ayrıca sızıntı kaynağı, Nvidia üretim ortakları tarafından piyasaya sürülecek özel tasarımların, 2685 MHz'e kadar destek sunacağını söylüyor. Bununla birlikte RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti ile aynı temel saate sahip olacak, ancak yaklaşık 75 MHz daha düşük maksimum saat hızı sunacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki tablo, mevcut ve yakında çıkacak olan RTX 40 masaüstü kartları için resmi ve söylentiye dayalı bilgi işlem performanslarını bizlere gösteriyor. Buna göre RTX 4060 Ti, selefi RTX 3060 Ti'ın 16.2 TFLOPS değerine kıyasla 22.1 TFLOPS FP32 işlem performansına sahip olacak. Kağıt üstünde bu değerin RTX 3070 Ti'den bir miktar daha yüksek olduğunu belirtelim.

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Bildirilenlere göre Nvidia, RTX 4070 ve RTX 4060 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yakın zamanlı sızıntılar, RTX 4070 için 13 Nisan'a, RTX 4060 serisi içinse Mayıs ayına işaret ediyor. Ancak bu bilgilerin henüz Nvidia tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle nihai özelliklerde değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek.

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