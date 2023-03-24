RTX 4060 Ti performansı belli oldu: Rakibi RTX 3070 Ti

RTX 4060 Ti özellikleri sızdırıldı
Bugün TechPowerUP GPU veri tabanı sağlayıcısı "T4C Fantasy", RTX 4060 Ti modelinin 2310 MHz temel saat hızı ve 2535 MHz maksimum saat hızına sahip olacağını bildirdi. Ayrıca sızıntı kaynağı, Nvidia üretim ortakları tarafından piyasaya sürülecek özel tasarımların, 2685 MHz'e kadar destek sunacağını söylüyor. Bununla birlikte RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti ile aynı temel saate sahip olacak, ancak yaklaşık 75 MHz daha düşük maksimum saat hızı sunacak diyebiliriz.
Bildirilenlere göre Nvidia, RTX 4070 ve RTX 4060 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yakın zamanlı sızıntılar, RTX 4070 için 13 Nisan'a, RTX 4060 serisi içinse Mayıs ayına işaret ediyor. Ancak bu bilgilerin henüz Nvidia tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle nihai özelliklerde değişimler yaşanabileceğini unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)