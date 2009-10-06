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Nvidia DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunuyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunuyor
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Nvidia GeForce GT 220 OEM

Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen haberlere göre GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modelleri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak.

Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 210, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunu temel alıyor. 24x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında grafik işlem biriminin 600MHz'de, paralel işlemcilerin 1425MHz'de ve belleklerin de 800MHz'de çalışması bekleniyor.

Daha yüksek performanslı GeForce GT 220 modeli ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geleceği açıklanırken, çalışma hızlarının GPU için 615MHz, paralel işlemciler için 1335MHz ve bellekler için de 1580MHz olması bekleniyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma sunacak olan yeni modellerin düşük güç tüketimleriyle öne çıkması bekleniyor.

Özellikle giriş seviyesi sistemleri ve medya bilgisayarlarını hedef alacak GeForce GT 210 ve GT 220 modellerinde D-Sub ve DVI ara birimlerine ek olarak HDMI portu da bulunacak.

GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modellerinin 50 Avro ve 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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firtinax 9 yıl
nVIDIA'nın ürünlerini ATIden her zaman daha oturmuş olarak görüyorum. 8000 serisinden sonraki FERMI atılımı sektörün yönünü değiştirecek nitelikte bu nedenle FERMInin alt segmentteki üyeleri piyasaya çıkana kadar DX10.1 destekli ürünlerle piyasayı boş bırakmak istemiyor. Giriş seviyesi için (ki satınalınabilirliği en yüksek ürünler) fiyat - performans konusunda iddalı ürünleri olursa ATIyi baya sıkıştıracaktır.
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simplethinks 9 yıl
Hazır sistem satıcılarını memnun etmiştir bu haber.
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hakankart 9 yıl
arakadaşlar bu kartı nvidia neden çıkarttı bunu düşünmek lazım. sitedeki başka haberlere göre nvidia aralık ayında hadi ocak ayında gt300 ve onun derivelereini hep beraber çıkaracakmış. nasıl yani sadece 3 ay satmak için giriş seviyesi bi kart mı üretmiş nvidia? hemde tu kaka dediği direct x10.1 ile!! şimdi önce bu directx 10.1 kısmına el atalım dx10.1 i sistem üreticileri istedi nvidia bizim gt300 gecikecek biraz haliyle bunun küçük kardeşleride biraz kasar bizi allahın izniyle 2010 ortalarında falan görürsünüz deyince sistem integratörleride bari şu giriş seviyelerine bi dx10.1 koyunda onu satalım dediler hem win7 dx 10.1 i olan kartlarda dx10 olan kartlara göre daha hızlı çalışacak nolur bizi bitek atiye bırakma dediler. nvidiada mecburen çıkardı. çıkarmak zorunda kaldı. kartın gücüne gelince bu seviyede bu kadar güç olur daha ne olsun ama atinin bu seviyedeki kartları bu zavallılara hiç acımayacak heberiniz olsun.
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CoreXXX 9 yıl
nvidia kendini komik duruma düşürüd, bir zamanlar 10.1 in hiç bir işe yaramadığını söylemişti,, ee 2 kere düşün 1 kere söyle diye boşa denmemiş
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sulo61gun 9 yıl
tamam da ülkemizde bu tür kartları nasıl üst seviye kart diye sattıklarını biliyorsundur heralde. Ekle directx 10.1i ismini de yenile sür piyasaya sonra açamayacağın oyun yok de yeni kart diye sat
. tr de durum bu eminim ki bi çok ülkede de bu durum geçerlidir.kendi pc satıcısı arkadaşımdan biliyorum.adam 9300m gt nin açamayacağı oyun yok diyip bana ballandıra ballandıra anlatıyor(hem de laptop da). bende abimizdir bozulmasın diye bişey demiyorum tabi
ama tr deki satıcıların yüzde 90 nı bu zihniyette satış yapıyor emin olun.örneğin ekran kartı satarken ram hala 1. sıradaki etken
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NemesisR3 9 yıl
bari şunları 128 bit çıkarsa yada DDR5 ram koysalar, böylece giriş seviye kartlarda az bişi adam olur
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yekoo 9 yıl
ya adamlar oem üretiyor zaten fanları gidip alamaz istesede anca sistemle beraber gelir bu bir...
şu an casper, exper gibi firmaların pclerini incelersen hepsinde ati nin çöp oem kartları var buda iki..
gerçekten sıktınız artık ne bu ya futbolda bile böyle çirkeflik dönmez ya.
nvidia nabtı size arkadaşlar? zorla 9400 mü sattı 1gb deyip?eğer öyleyse bile bu sizin kşisel sorununuz olur değil mi?
şimdi burası forum sizde fikir belirtiyosunuz özgürlük değil mi?
hayır fikir falan belirttiğiniz yok don kişot gibi yel değirmenine sldırıyosunuz ve milet sır sizi okumak için foruma giriyor eğlenmek için..
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Rainbow6 9 yıl
evet hakkaten bilincsiz insan sayisi fazla bu kartlar low profil kartlar bence oldukca gerekli yeni uretim teknolojisi oldugundan fazla isinmaz performansi grubuna gore yuksek olur olayi sadece Turkiye olarak almayin yurt disinda slim desktop ve htpc kullanan o kadar kisi varki sasarsiniz bunlarda gelip ozellikle soruyolar lowprofil guclu kart istiyorum diye ee adamlar hakli kasalarini getiriyolar gercektende kasadan vaz gecilecek gibi degil hi-fi sistemlerin parcasi gibi mesela bayanlarda genelde micro atx slim kasalar kullaniyolar
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sulo61gun 9 yıl
directx 10.1 in gelişmemesinin sorumlularından biri nvidiadır ör:assians creed oyununda desteğin kaldırılması diğer sorumlu tabiki oyun şirketleriyle anlaşma yapmayan atidir ama bunu onun bütçe yetersizliğine veriyorum malum nvidia kadar pazar payı yok..peki şimdi ne oldu da nvidia yeni kartları 10.1 destekli çıkarıyor.yoksa maket tanıtımında yaptığı gibi sadece bi pazarlama stratejsi mi?
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IeVeN 9 yıl
arkadaşlar fx5200 benzetmesi bence çok yersiz ve anlamsız olmuş. tamam insan abartır ama abarttığıda dağa tırmanmaz. bu kartlar hd2400pro ve hd2600pro performansına yakın denebilir. siz fx5200 ile full ayarda fifa bile oynayamazken gt210 gta4 ü 800*600 de medium ayarlarda oynatabilecek bir karttır. ha ben hd4870 lerini satın bunu alın demiyorum ama bilgi ve becerisi sizin kadar olmayan insanlarıda aldatan cümleler kurmayın.
bu kartların artıları :
donanımsal video hızlandırıcı, düşük güç tüketimi.
zaten genel amacı düşük profil tipinden de anlaşılacağı gibi htpc ve diğer giriş seviyesi pc lerdir. oyun derseniz pek çok oyunu düşük çözünürlükte ve medium gibi detasylarda oynatabileceği kanısındayım. fx5200 ün skystar 2 gibi bir kartın dahi tam performans göstermesini engellediğini düşünürsek fx5200 e benzetmek zalimlik olur.
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yc#1 9 yıl
Güzide bilgisayar firmalarımız 1 GB bellekli GT 210'u kapışır artık.
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KiLLeR© 9 yıl
1.Bilinçli kullanıcı sayısı ile bilinçsiz kullanıcı sayısı arasındaki orantıdan söz etmeye gerek bile yok. İnsanlar öyle biliyorki herkes onun bildiği bilgiye sahip!
2.Herkes Ekran kartında ve Ram'de GB olayına taktığı için ha 1GB GTX285 vermişsin ha GT210 vermişsin adam aradaki farkı bilmez, bilemez.(Görüntüsü dışında)
3-Bazı yorum yazanlar bunu boşuna çıkarmış diyorlar ki bence kesinlikle öyle değil asıl en çok satılan bu tip kartlardır! Performans yok ama kart yeni çıktığı için yeni ekran kartı diye bizim son kullanıcılara hizmet veren tüccarlarımız bunları allaya pullaya 1GB yeni ekran kartı diye öyle satarki ekmek peynir bile bu kadar satılmamıştır.

Ağrı'da yaşıyorum ve üç ay önce sistem dizdim 3700 TL'ye mal oldu. Çoğu siparişlerim sanalmarketim.com,hepsiburada.com,bimeks.com.tr gibi sitelerden oldu. Yıllardır alış veriş yaptığım bilgisayarcıdan sadece UPS-Core i7 920 ve UD3R anakart aldım. Bu bilgisayarcı günlük 15-20 bilgisayar satıyor ve hala benden başka kimseye Core i7 satmamıştır! 12 yıldır onunla alış veriş yaparım ve gelen müşterilere bazen günahım geliyor. Adamdan bazı donanımları istiyorum ne olduğunu bilmiyor? Örn: Hepimizin bildiği fan kontrolculer gibi.

Büyük firmalar işi biliyor ve böyle uluslararası üretim yapanlar hat safhada işi biliyor. Sakın boşa yapmış demeyin. :)
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KANUNI61 9 yıl
Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
abi süper yaaa :)) hani 10.1 cıkarmayacaklarıdı ati üretimden kaldırdı 10.1 biri bu nvidia a ya anlatsın naber yaa bu femide yalan olacak sanırım
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