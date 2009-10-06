Nvidia DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunuyor

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Nvidia GeForce GT 220 OEM

Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen haberlere göre GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modelleri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak.

Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 210, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunu temel alıyor. 24x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında grafik işlem biriminin 600MHz'de, paralel işlemcilerin 1425MHz'de ve belleklerin de 800MHz'de çalışması bekleniyor.

Daha yüksek performanslı GeForce GT 220 modeli ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geleceği açıklanırken, çalışma hızlarının GPU için 615MHz, paralel işlemciler için 1335MHz ve bellekler için de 1580MHz olması bekleniyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma sunacak olan yeni modellerin düşük güç tüketimleriyle öne çıkması bekleniyor.

Özellikle giriş seviyesi sistemleri ve medya bilgisayarlarını hedef alacak GeForce GT 210 ve GT 220 modellerinde D-Sub ve DVI ara birimlerine ek olarak HDMI portu da bulunacak.

GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modellerinin 50 Avro ve 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.