Nvidia DirectX 10.1 destekli GeForce GT 210 ve GT 220 modellerini kullanıma sunuyor

Nvidia GeForce GT 220 OEM
Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen haberlere göre GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modelleri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak.
Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 210, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunu temel alıyor. 24x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında grafik işlem biriminin 600MHz'de, paralel işlemcilerin 1425MHz'de ve belleklerin de 800MHz'de çalışması bekleniyor.
Daha yüksek performanslı GeForce GT 220 modeli ise yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının 512MB/1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geleceği açıklanırken, çalışma hızlarının GPU için 615MHz, paralel işlemciler için 1335MHz ve bellekler için de 1580MHz olması bekleniyor.
PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma sunacak olan yeni modellerin düşük güç tüketimleriyle öne çıkması bekleniyor.
Özellikle giriş seviyesi sistemleri ve medya bilgisayarlarını hedef alacak GeForce GT 210 ve GT 220 modellerinde D-Sub ve DVI ara birimlerine ek olarak HDMI portu da bulunacak.
GeForce GT 210 ve GeForce GT 220 modellerinin 50 Avro ve 80 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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şu an casper, exper gibi firmaların pclerini incelersen hepsinde ati nin çöp oem kartları var buda iki..
gerçekten sıktınız artık ne bu ya futbolda bile böyle çirkeflik dönmez ya.
nvidia nabtı size arkadaşlar? zorla 9400 mü sattı 1gb deyip?eğer öyleyse bile bu sizin kşisel sorununuz olur değil mi?
şimdi burası forum sizde fikir belirtiyosunuz özgürlük değil mi?
hayır fikir falan belirttiğiniz yok don kişot gibi yel değirmenine sldırıyosunuz ve milet sır sizi okumak için foruma giriyor eğlenmek için..
bu kartların artıları :
donanımsal video hızlandırıcı, düşük güç tüketimi.
zaten genel amacı düşük profil tipinden de anlaşılacağı gibi htpc ve diğer giriş seviyesi pc lerdir. oyun derseniz pek çok oyunu düşük çözünürlükte ve medium gibi detasylarda oynatabileceği kanısındayım. fx5200 ün skystar 2 gibi bir kartın dahi tam performans göstermesini engellediğini düşünürsek fx5200 e benzetmek zalimlik olur.
2.Herkes Ekran kartında ve Ram'de GB olayına taktığı için ha 1GB GTX285 vermişsin ha GT210 vermişsin adam aradaki farkı bilmez, bilemez.(Görüntüsü dışında)
3-Bazı yorum yazanlar bunu boşuna çıkarmış diyorlar ki bence kesinlikle öyle değil asıl en çok satılan bu tip kartlardır! Performans yok ama kart yeni çıktığı için yeni ekran kartı diye bizim son kullanıcılara hizmet veren tüccarlarımız bunları allaya pullaya 1GB yeni ekran kartı diye öyle satarki ekmek peynir bile bu kadar satılmamıştır.
Ağrı'da yaşıyorum ve üç ay önce sistem dizdim 3700 TL'ye mal oldu. Çoğu siparişlerim sanalmarketim.com,hepsiburada.com,bimeks.com.tr gibi sitelerden oldu. Yıllardır alış veriş yaptığım bilgisayarcıdan sadece UPS-Core i7 920 ve UD3R anakart aldım. Bu bilgisayarcı günlük 15-20 bilgisayar satıyor ve hala benden başka kimseye Core i7 satmamıştır! 12 yıldır onunla alış veriş yaparım ve gelen müşterilere bazen günahım geliyor. Adamdan bazı donanımları istiyorum ne olduğunu bilmiyor? Örn: Hepimizin bildiği fan kontrolculer gibi.
Büyük firmalar işi biliyor ve böyle uluslararası üretim yapanlar hat safhada işi biliyor. Sakın boşa yapmış demeyin. :)
abi süper yaaa :)) hani 10.1 cıkarmayacaklarıdı ati üretimden kaldırdı 10.1 biri bu nvidia a ya anlatsın naber yaa bu femide yalan olacak sanırım