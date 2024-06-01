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    Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor: Hedef Apple

    Nvidia, yapay zekanın yükselişini en iyi şekilde yakalayan firma oldu ve bunun ekmeğini yemeye devam ediyor. Firma ayrıca dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor.
    Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, belki de teknoloji dünyasında mevcut piyasaya dalgalanmalarını en iyi yakalayan firmalardan birisi. Firma, tüketici sınıfı ekran kartları ile oyun talebini karşılarken bundan birkaç yıl önce kripto madenciliğinin en büyük destekçilerinden oldu. Firma şimdilerde ise yapay zeka akımını en başından yakalayarak para basmayı sürdürüyor. Öte yandan Nvidia’nın borsa tarafındaki büyümesi de gelirleri gibi hızla artıyor. Bu hızlı artış ise Apple’ın tahtını sarsıyor.

    Nvidia’nın hedefinde Apple var

    Nvidia, yıllardır piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple’ı yakında geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi haline gelebilir. ChatGPT, Copilot ve diğer üretken yapay zekaların eğitimi ve çalıştırılmasında Nvidia'nın üst düzey çipleri ağırlıklı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Firmanın piyasaya değeri de bu sayede bir yıl içinde üç katına çıkarak 2,69 trilyon dolara ulaştı.

    Buna karşılık Apple, iPhone'a olan zayıf talep ve Çin'deki zorlu rekabetle boğuşurken bu yılın başlarında zirvedeki koltuğunu Microsoft’a kaptırdı. Apple’ın şimdilerde piyasa değeri ise 2,94 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada Microsoft’un değeri ise 3 trilyon dolardan fazla.

    Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Piyasa analistlerine göre Apple’ının inovasyon eğrisi son zamanlarda düzleşmiş durumda ve bu da büyümenin yavaşlamasına sebep oluyor. Öte yandan Nvidia’nın ve esasında Microsoft’un büyümesi ise inovasyonun taleple birleştirilmesinden geliyor. Nvidia ayrıca 2024 yılında 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara en hızlı çıkan şirket oldu ve Amazon, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Saudi Aramco'yu geride bıraktı.

    Nvidia, yapay zekaya olan talebin arzdan fazla olması nedeniyle üst üste birkaç çeyrektir sektörün tüm gelir ve kar beklentilerini de aşmış durumda. Yapay zekaya olan talebin bir süre daha yüksek kalması ve dolayısıyla Nvidia’nın büyümeye devam etmesi bekleniyor. Apple tarafında ise inovasyon anlamında Vision Pro gibi ürünler piyasaya sürülse de bunlar beklenen büyümeyi ve kazancı getirmekten şimdilik çok uzak. Apple’ın önünde şimdilerde iPhone 16 lansmanı bulunuyor ve firma burada yatırımcıları etkileyemezse ikincilik koltuğu büyük risk altına girebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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