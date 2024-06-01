Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor: Hedef Apple

Nvidia’nın hedefinde Apple var
Nvidia, yıllardır piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple’ı yakında geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi haline gelebilir. ChatGPT, Copilot ve diğer üretken yapay zekaların eğitimi ve çalıştırılmasında Nvidia'nın üst düzey çipleri ağırlıklı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Firmanın piyasaya değeri de bu sayede bir yıl içinde üç katına çıkarak 2,69 trilyon dolara ulaştı.
Buna karşılık Apple, iPhone'a olan zayıf talep ve Çin'deki zorlu rekabetle boğuşurken bu yılın başlarında zirvedeki koltuğunu Microsoft’a kaptırdı. Apple’ın şimdilerde piyasa değeri ise 2,94 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada Microsoft’un değeri ise 3 trilyon dolardan fazla.
Nvidia, yapay zekaya olan talebin arzdan fazla olması nedeniyle üst üste birkaç çeyrektir sektörün tüm gelir ve kar beklentilerini de aşmış durumda. Yapay zekaya olan talebin bir süre daha yüksek kalması ve dolayısıyla Nvidia’nın büyümeye devam etmesi bekleniyor. Apple tarafında ise inovasyon anlamında Vision Pro gibi ürünler piyasaya sürülse de bunlar beklenen büyümeyi ve kazancı getirmekten şimdilik çok uzak. Apple’ın önünde şimdilerde iPhone 16 lansmanı bulunuyor ve firma burada yatırımcıları etkileyemezse ikincilik koltuğu büyük risk altına girebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.