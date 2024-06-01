Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor: Hedef Apple

Tam Boyutta Gör Nvidia, belki de teknoloji dünyasında mevcut piyasaya dalgalanmalarını en iyi yakalayan firmalardan birisi. Firma, tüketici sınıfı ekran kartları ile oyun talebini karşılarken bundan birkaç yıl önce kripto madenciliğinin en büyük destekçilerinden oldu. Firma şimdilerde ise yapay zeka akımını en başından yakalayarak para basmayı sürdürüyor. Öte yandan Nvidia’nın borsa tarafındaki büyümesi de gelirleri gibi hızla artıyor. Bu hızlı artış ise Apple’ın tahtını sarsıyor.

Nvidia’nın hedefinde Apple var

Nvidia, yıllardır piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple’ı yakında geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi haline gelebilir. ChatGPT, Copilot ve diğer üretken yapay zekaların eğitimi ve çalıştırılmasında Nvidia'nın üst düzey çipleri ağırlıklı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Firmanın piyasaya değeri de bu sayede bir yıl içinde üç katına çıkarak 2,69 trilyon dolara ulaştı.

Buna karşılık Apple, iPhone'a olan zayıf talep ve Çin'deki zorlu rekabetle boğuşurken bu yılın başlarında zirvedeki koltuğunu Microsoft’a kaptırdı. Apple’ın şimdilerde piyasa değeri ise 2,94 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada Microsoft’un değeri ise 3 trilyon dolardan fazla.

Tam Boyutta Gör Piyasa analistlerine göre Apple’ının inovasyon eğrisi son zamanlarda düzleşmiş durumda ve bu da büyümenin yavaşlamasına sebep oluyor. Öte yandan Nvidia’nın ve esasında Microsoft’un büyümesi ise inovasyonun taleple birleştirilmesinden geliyor. Nvidia ayrıca 2024 yılında 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara en hızlı çıkan şirket oldu ve Amazon, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Saudi Aramco'yu geride bıraktı.

Nvidia ve AMD, yapay zeka için Tayvan’a yeni tesisler kuruyor 2 gün önce eklendi

Nvidia, yapay zekaya olan talebin arzdan fazla olması nedeniyle üst üste birkaç çeyrektir sektörün tüm gelir ve kar beklentilerini de aşmış durumda. Yapay zekaya olan talebin bir süre daha yüksek kalması ve dolayısıyla Nvidia’nın büyümeye devam etmesi bekleniyor. Apple tarafında ise inovasyon anlamında Vision Pro gibi ürünler piyasaya sürülse de bunlar beklenen büyümeyi ve kazancı getirmekten şimdilik çok uzak. Apple’ın önünde şimdilerde iPhone 16 lansmanı bulunuyor ve firma burada yatırımcıları etkileyemezse ikincilik koltuğu büyük risk altına girebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda ilerliyor