Nvidia ve AMD, yapay zeka için Tayvan’a yeni tesisler kuruyor

Nvidia ve AMD’den Tayvan’a yatırım
Nvidia’nın Tayvan’da halihazırda 2022’den bu yana yapay zeka sektörüne odaklanan bir Ar-Ge merkezi zaten bulunuyor. Nvidia’nın kuracağı yeni tesisin de yine yapay zeka araştırma ve geliştirmesine odaklanacağı açıklandı. Tayvan’ın Kaohsiung şehrinde kurulacak olan tesisin konumu da önemli zira firma, burada bölgedeki en büyük süper bilgisayarı da inşa edeceğini açıklamıştı. Bu süper bilgisayar Tayvanlı dev Foxconn ile işbirliğinde inşa ediliyor. Bilgisayarın yüzde 25’lik işlem gücü kamu sektörlerine ayrılacak.
Bununla birlikte hükümet, dengeli bir ilişki sürdürmek için AMD'nin Tayvan'daki Ar-Ge merkezini geliştirmesine de yardımcı olacak. AMD, kuracağı tesis için 5 milyar yuan veya yaklaşık 155 milyon dolar harcamayı planlıyor. AMD ayrıca ülkenin sübvansiyon programına da başvuruda bulunmuş durumda. AMD CEO'su Lisa Su, önümüzdeki hafta düzenlenecek Computex fuarı kapsamında Tayvan’ı ziyaret edecek ve burada çeşitli görüşmeler de gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.