Tam Boyutta Gör Tayvan, yarı iletkenler ve yapay zeka konusunda cazibe merkezlerinden birisi olmaya devam ediyor. Ülke medyasına göre teknoloji devleri Nvidia ve AMD, ülkede yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre her iki firmanın da yapacağı yatırımlar yarı iletkenler ve yapay zeka alanındaki Ar-Ge faaliyetleri üzerine olacak.

Nvidia ve AMD’den Tayvan’a yatırım

Nvidia’nın Tayvan’da halihazırda 2022’den bu yana yapay zeka sektörüne odaklanan bir Ar-Ge merkezi zaten bulunuyor. Nvidia’nın kuracağı yeni tesisin de yine yapay zeka araştırma ve geliştirmesine odaklanacağı açıklandı. Tayvan’ın Kaohsiung şehrinde kurulacak olan tesisin konumu da önemli zira firma, burada bölgedeki en büyük süper bilgisayarı da inşa edeceğini açıklamıştı. Bu süper bilgisayar Tayvanlı dev Foxconn ile işbirliğinde inşa ediliyor. Bilgisayarın yüzde 25’lik işlem gücü kamu sektörlerine ayrılacak.

Bununla birlikte hükümet, dengeli bir ilişki sürdürmek için AMD'nin Tayvan'daki Ar-Ge merkezini geliştirmesine de yardımcı olacak. AMD, kuracağı tesis için 5 milyar yuan veya yaklaşık 155 milyon dolar harcamayı planlıyor. AMD ayrıca ülkenin sübvansiyon programına da başvuruda bulunmuş durumda. AMD CEO'su Lisa Su, önümüzdeki hafta düzenlenecek Computex fuarı kapsamında Tayvan’ı ziyaret edecek ve burada çeşitli görüşmeler de gerçekleştirecek.

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Nvidia ve AMD, yapay zeka için Tayvan’a yeni tesisler kuruyor