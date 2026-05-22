Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, Microsoft’un yapay zeka çiplerini kullanma istiyor

    Microsoft, yapay zeka şirketi Anthropic’e Maia 200 çiplerini sağlamak için görüşmeler yürütüyor. Olası anlaşma, AI altyapı rekabetinde Microsoft’un elini güçlendirebilir.

    Anthropic, Microsoft’un yapay zeka çiplerini kullanma istiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ile yapay zeka şirketi Anthropic arasında özel yapay zeka çiplerinin tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı. Microsoft uzun süredir Amazon ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı özel amaçlı yapay zeka çipi pazarında daha güçlü bir konum elde etmeye çalışıyordu. Şirket bu kapsamda ocak ayında ikinci nesil yapay zeka işlemcisi olan Maia 200 çipini tanıtmıştı.

    Söz konusu Maia 200 çipi henüz Azure bulut platformu üzerinden müşterilere açmış değil. Microsoft daha önce Maia 200’ün OpenAI’ın GPT-5.2 modelini çalıştıracağını açıklamıştı.

    Anthropic’in artan işlem gücü ihtiyacı dikkat çekiyor

    Konuya yakın kaynaklara göre Anthropic ile Microsoft arasında Maia çiplerinin kullanımı konusunda henüz tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Anthropic’in son dönemde yaşadığı işlem kapasitesi sıkıntılarının bu süreci hızlandırdığı ifade ediliyor.

    Microsoft’un geçtiğimiz kasım ayında Anthropic’e 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması da iki şirket arasındaki ilişkilerin derinleştiğine işaret ediyor. Aynı anlaşma kapsamında Anthropic’in Azure bulut hizmetlerine toplam 30 milyar dolar harcama taahhüdü verdiği belirtilmişti.

    Anthropic CEO’su ve kurucu ortaklarından Dario Amodei ise bu ay düzenlenen bir etkinlikte şirketin hesaplama kapasitesi konusunda zorluklar yaşadığını doğrulamıştı. Özellikle Claude yapay zeka asistanı ve yazılım geliştirme odaklı Claude Code aracının 2026 boyunca hızla popülerleşmesi, şirketin altyapı ihtiyacını ciddi şekilde artırdı.

    Anthropic’in büyüyen işlem gücü talebi, geçtiğimiz günlerde SpaceX tarafından yapılan açıklamayla da gündeme gelmişti. Açıklamaya göre Anthropic, Mayıs 2029’a kadar dev bilgi işlem gücü kapasitesi için aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapacak.

    Nvidia bağımlılığı azaltılıyor

    Anthropic bugüne kadar üretken yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için büyük ölçüde Nvidia’nın grafik işlem birimlerine bağımlıydı. Ancak şirket son dönemde alternatif donanım çözümlerine yönelmeye başladı.

    Nisan ayında Anthropic, Amazon Web Services’in geliştirdiği özel Trainium çiplerini kullanmak üzere 10 yıllık ve toplam değeri 100 milyar doların üzerinde olan bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Şirket ayrıca geçtiğimiz ekim ayında Google’ın TPU çiplerini kullanacağını açıklamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenlik kamerası tavsiye koleos 1.3 tce yorum dünyanın en uzun metni lastik basıncı kaç olmalı uydu alıcılı tv ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum