Anthropic, Microsoft’un yapay zeka çiplerini kullanma istiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft ile yapay zeka şirketi Anthropic arasında özel yapay zeka çiplerinin tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı. Microsoft uzun süredir Amazon ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı özel amaçlı yapay zeka çipi pazarında daha güçlü bir konum elde etmeye çalışıyordu. Şirket bu kapsamda ocak ayında ikinci nesil yapay zeka işlemcisi olan Maia 200 çipini tanıtmıştı.

Söz konusu Maia 200 çipi henüz Azure bulut platformu üzerinden müşterilere açmış değil. Microsoft daha önce Maia 200’ün OpenAI’ın GPT-5.2 modelini çalıştıracağını açıklamıştı.

Anthropic’in artan işlem gücü ihtiyacı dikkat çekiyor

Konuya yakın kaynaklara göre Anthropic ile Microsoft arasında Maia çiplerinin kullanımı konusunda henüz tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Anthropic’in son dönemde yaşadığı işlem kapasitesi sıkıntılarının bu süreci hızlandırdığı ifade ediliyor.

Microsoft’un geçtiğimiz kasım ayında Anthropic’e 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklaması da iki şirket arasındaki ilişkilerin derinleştiğine işaret ediyor. Aynı anlaşma kapsamında Anthropic’in Azure bulut hizmetlerine toplam 30 milyar dolar harcama taahhüdü verdiği belirtilmişti.

Anthropic CEO’su ve kurucu ortaklarından Dario Amodei ise bu ay düzenlenen bir etkinlikte şirketin hesaplama kapasitesi konusunda zorluklar yaşadığını doğrulamıştı. Özellikle Claude yapay zeka asistanı ve yazılım geliştirme odaklı Claude Code aracının 2026 boyunca hızla popülerleşmesi, şirketin altyapı ihtiyacını ciddi şekilde artırdı.

Anthropic’in büyüyen işlem gücü talebi, geçtiğimiz günlerde SpaceX tarafından yapılan açıklamayla da gündeme gelmişti. Açıklamaya göre Anthropic, Mayıs 2029’a kadar dev bilgi işlem gücü kapasitesi için aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapacak.

Nvidia bağımlılığı azaltılıyor

Anthropic bugüne kadar üretken yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için büyük ölçüde Nvidia’nın grafik işlem birimlerine bağımlıydı. Ancak şirket son dönemde alternatif donanım çözümlerine yönelmeye başladı.

Nisan ayında Anthropic, Amazon Web Services’in geliştirdiği özel Trainium çiplerini kullanmak üzere 10 yıllık ve toplam değeri 100 milyar doların üzerinde olan bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Şirket ayrıca geçtiğimiz ekim ayında Google’ın TPU çiplerini kullanacağını açıklamıştı.

