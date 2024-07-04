Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

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Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Haziran 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

En popüler ekran kartları

Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Haziran ayında da değişmedi ve RTX 3060 (%5,50) oldu. Bunun hemen ardından GTX 1650 (%4,04) geliyor. Uzun süreler listelerin tepesinde bulunan RTX 3060 Ti ise, dördüncü sıraya geriledi ve yerini mobil RTX 4060'a bıraktı. Listenin devamında ise sırasıyla, RTX 2060, RTX 3070, mobil RTX 3060, GTX 1060, RTX 4060 ve RTX 3050 geliyor.

Listeye genel olarak baktığımızda RTX 4000 serisinde önemli bir yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında yeni indirimler ve dizüstü pazarı yer alıyor. Haziran ayının en iyi performans gösteren ekran kartı ise yüzde 0,74'lük artışla mobil RTX 4060 oldu.

GeForce RTX 3060: 5.50% (-0.51%)

GeForce GTX 1650: 4.04% (-0.34%)

GeForce RTX 4060 Laptop GPU: 3.46% (+0.71%)

GeForce RTX 3060 Ti: 3.46% (-0.27%)

GeForce RTX 2060: 3.31% (-0.33%)

GeForce RTX 3070: 3.26% (-0.33%)

GeForce RTX 3060 Laptop GPU: 3.25% (-0.01%)

GeForce GTX 1060: 3.08% (-0.38%)

GeForce RTX 4060: 2.92% (+0.19%)

GeForce RTX 3050: 2.68% (-0.13%)

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İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, hem AMD hem de Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Haziran ayında Intel'in payı yüzde 0,04 oranında düşerek yüzde 66,80'e ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 1.54 oranında kullanıcı kaybetti ve Steam kullanıcılarının yüzde 33,15'i tarafından tercih ediliyor.

Intel: -%0.04 %66,80

AMD: -%1.54 %33,12

İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Ancak Windows 11,yükseliş trendini sürdürüyor ve yüzde 48,26'lık bir kullanım payıyla birinciliğe çok yakın. Windows 10 ise, Haziran ayında yüzde 1,08 düşüşle toplam yüzde 51.15'lik paya sahip oldu.

Windows 10: %51,15

Windows 11: % 48.26

Windows 7: %0,42

Windows 8.1 64-bit: %0.09

Diğer: %0.09

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