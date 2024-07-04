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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Haziran ayı verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha  fazlası...
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Haziran 2024 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    En popüler ekran kartları

    Listeye göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, Haziran ayında da değişmedi ve RTX 3060 (%5,50) oldu. Bunun hemen ardından GTX 1650 (%4,04) geliyor. Uzun süreler listelerin tepesinde bulunan RTX 3060 Ti ise, dördüncü sıraya geriledi ve yerini mobil RTX 4060'a bıraktı. Listenin devamında ise sırasıyla, RTX 2060, RTX 3070, mobil RTX 3060, GTX 1060, RTX 4060 ve RTX 3050 geliyor.

    Listeye genel olarak baktığımızda RTX 4000 serisinde önemli bir yükseliş söz konusu. Tabi ki bunun arkasında yeni indirimler ve dizüstü pazarı yer alıyor.  Haziran ayının en iyi performans gösteren ekran kartı ise yüzde 0,74'lük artışla mobil RTX 4060 oldu. 

    • GeForce RTX 3060: 5.50% (-0.51%)
    • GeForce GTX 1650: 4.04% (-0.34%)
    • GeForce RTX 4060 Laptop GPU: 3.46% (+0.71%)
    • GeForce RTX 3060 Ti: 3.46% (-0.27%)
    • GeForce RTX 2060: 3.31% (-0.33%)
    • GeForce RTX 3070: 3.26% (-0.33%)
    • GeForce RTX 3060 Laptop GPU: 3.25% (-0.01%)
    • GeForce GTX 1060: 3.08% (-0.38%)
    • GeForce RTX 4060: 2.92% (+0.19%)
    • GeForce RTX 3050: 2.68% (-0.13%)

    İşlemci sıralamasına geçtiğimizde, hem AMD hem de Intel'in yükselişi hafiflemiş durumda. Haziran ayında Intel'in payı yüzde 0,04 oranında düşerek yüzde 66,80'e ulaştı. Rakibi AMD ise, yüzde 1.54 oranında kullanıcı kaybetti ve Steam kullanıcılarının yüzde 33,15'i tarafından tercih ediliyor. 

    • Intel: -%0.04 %66,80
    • AMD: -%1.54 %33,12

    İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderliği halen sürüyor. Ancak Windows 11,yükseliş trendini sürdürüyor ve yüzde 48,26'lık bir kullanım payıyla birinciliğe çok yakın. Windows 10 ise, Haziran ayında yüzde 1,08 düşüşle toplam yüzde 51.15'lik paya sahip oldu.

    • Windows 10: %51,15
    • Windows 11: % 48.26
    • Windows 7: %0,42
    • Windows 8.1 64-bit: %0.09
    • Diğer: %0.09
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    mazota su karışırsa ne olur babacım mı babacığım mı 75 tyt 50 ayt kaç bin laptop güç tuşuna basınca açılmıyor aracı p konumunda terk ediniz uyarısı çözümü

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