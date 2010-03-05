Nvidia GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü kaldırdı

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Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve %30'a varan performans artışı vaad eden GeForce 196.75 WHQL sürücüsü, Nvidia tarafından kaldırıldı. Oyunlarda ve test uygulamalarında yüksek ısı problemi yarattığı belirtilen sürücüde, yapılan araştırma sonucunda fan kontrolcüsüyle ilgili bir açık tespit edildiği ve Nvidia'nın bu sürücüyü geri çektiği belirtiliyor.

Nvidia sürücüdeki hata düzeltilene ve güncellenmiş bir versiyon yayınlanana kadar kullanıcıların GeForce 196.21 sürücüsüne geri dönmesini tavsiye ediyor.