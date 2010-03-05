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Nvidia GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü kaldırdı

9 yıl
38,8b
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235
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü kaldırdı
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Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve %30'a varan performans artışı vaad eden GeForce 196.75 WHQL sürücüsü, Nvidia tarafından kaldırıldı. Oyunlarda ve test uygulamalarında yüksek ısı problemi yarattığı belirtilen sürücüde, yapılan araştırma sonucunda fan kontrolcüsüyle ilgili bir açık tespit edildiği ve Nvidia'nın bu sürücüyü geri çektiği belirtiliyor.

Nvidia sürücüdeki hata düzeltilene ve güncellenmiş bir versiyon yayınlanana kadar kullanıcıların GeForce 196.21 sürücüsüne geri dönmesini tavsiye ediyor.


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oceqn 9 yıl
la nvidia çocukmusun olm sen bu ne biçim driver
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Tolgá 9 yıl
kartlarda belli bir ısıdan sonra kapanma varya donanımsalmı yoksa yazılımsal mı kontrol ediliyor eğer öyle ise kartın yanması normal ama sürücü voltajlarada el atıyorsa iş değişir..bende kurdum 4 . güne girdim bir sorun yok..
@ Ravenholm 9600GT G94 tabanlı G92 olanlar 9800gt 8800gt 980gtx ve gtx+ gts250
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gargoylesgezgin 9 yıl
Abi bu ne hız dün yükledik bugün sistemden kaldırdık neler oluyor nvıdıa ya.
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stradosphere 9 yıl
Neyse yeni sürücü çıkacaksa yeni sürücüden sonra konuşuruz,tartışırız.
@Nevi şahsına münhasır
Hocam benim sana karşı düşmanlığım yok o nedenle ikimizde aslında aynı şeyleri diyoruz,benimki daha fazla detaya iniyor,herkes kartını güle güle kullansın bence de.
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Kadir59 9 yıl
bu sürücüyü yükledikten sonra kasanın yan kapagına elimi attığım zaman bariz hissedilir bir sıcaklık vardı.bu yazıyı okuduktan sonra sildim ve eski sürücüyü yükledim ve şuanda kasanın yan kapağında o sıcaklık yok.donma takılma oyundan atma yoktu ama bariz bir sicaklik artisi vardı kasada rc-690)..az daha yeni aldigim gtx260 i demekki heba edecekmişiz, haber için teşekkür ederim.
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stradosphere 9 yıl
@disorderpunk
Paylaşım için teşekkürler arkadaşım
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stradosphere 9 yıl
@Nevi şahsına münhasır
Ee al istediğin kartı kullan arkadaşım direk saldıracağına,ben mi satıyorum nvidia kartları ? Ben merak ettiğim şeyi sormuşum bu sorun ne kadar kişide çıkmış,hangi kartlarda çıkmış diye merak ediyorum.Suç mu oldu bu şimdi ? Gereksiz yere konuşuluyor işte 4 sayfada silinen yorumlara bak,paylaşımcı her yorum silinmiş,bu durumdan muzdarip olan arkadaşımızın yazdığı yorumlar silindiyse sebebide ben değilim herhalde.Ben hem nvidiayı hem de bu hatasını eleştiriyorum,bende driverda sorun çıkmadı çok şükür,bunu da söylüyorum;fakat bu al sende driverı yükle demek anlamına gelmiyor.Gelmiş analizm demişim gibi de davranmışsın hemen.Asıl sana çekmek lazım o ban smileyini,bilip bilmeden atlamayın yorumlara,yorumu sana yazmadığım halde ucunu nereden alıp getirdin buralara.
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disorderpunk 9 yıl
yahu yeter :P sürücü geldi bile forums.guru3d.com/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


teste devam. 2.ci gün 8800GT hala yanmadı...
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stradosphere 9 yıl
@Nevi şahsına münhasır
Analiz mi demişim analizm dememişim birleşik yazdığım için farklı anlama gelmiş
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stradosphere 9 yıl
@LEON-X
Kesinlikle haklısın hocam.
1.si Vatan Bilgisayar'ın bu tutumu gerçek yüzünü belli etti ve paylaşımın için sağol gerçekten
2.si eğerki burası adı üstünde paylaşım platformu ise sorunlar paylaşılıp,çözüm aranır.Madem öyleyse dediğin gibi ortak msn grubu açılır herkes kendi başına konuşur,ne forumlar kalır ne de onların üzerinden para kazananlar.Ülkemizin şu anki halini aslında bu forum gayet güzel bir şekilde yansıtıyor.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Analizm demişsin birader. Analizm ne biliyor musun? Daha ne yazdığını bilmiyorsun bir de yazdığımı dikkatli oku diyorsun. Ya insan yazarken düşünmez mi nedir bu analizm diye açar bi bakar sözlüğe internete.

Bir yandan Atici nvidiacı ayrılmış mış da, bir kişinin kartı yanmış ama herkes vıdı vıdı konuşuyormuş diyorsun öte yandan gerçeği öğrenmeye çalışıyorum diyorsun. Vallahi ben yazdığından bir şey anlamıyorum anlayan varsa anlatsın bir zahmet. Az, öz yaz ki anlaşılsın anlatmak istediklerin, çok dikkat edince de bak neler çıkıyor. Analizm


Nvidia sadece bir kişin kartı yandı diye sürücüyü geri çekmemiştir heralde. Yani bu da hiç aklına gelmiyor mu? Bunu bu kadar irdelemeye gerek var mı? Problemin varlığı kabul edenler ile etmeyenler var oldukça 4 sayfa da olur 10 sayfa da.

Ortada bir problem var. Firma problemi görmüş, kendi problemi olduğunu kabul etmiş, problemi düzeltmek istiyor. Sürücüyü kaldırıyor ve hata yaptık diyor, yenisini yapacağız diyor.
Ama biz burada neyi tartışıyoruz hala? Yani ben burda firmayı yeriyorsam yaptığınıdan dolayı kızıyorsam yuh diyorsam aticiyim, siz yermiyorsanız nvidiacısınız. Kavgamız bu malesef. Ben nvidia kullanmayı seviyorum ama kimin umurunda.
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stradosphere 9 yıl
@Nevi şahsına münhasır
Artık yorumları dikkatli okuyun,bir yorumumu 30 kez nerelere çektiniz.Güzel arkadaşım,orada dediğin şey kartı yanan insanları eleştirmek veya nvidiayı övmek değil,olumlu ve olumsuz olan yönleri ele aldım.Bak analiz konusunda ne demişim yukarıda ? Entellektüel görünmeye çalışmak değil bu merak ettiğim sonuçlar için belirtmişim değil mi bak adigehalil de senin gibi atlayıp yazmış direk ve ben ona ne demişim "Yahu arkadaşım sen benim cümlemi kendi tarafından çekip anlıyorsun.Birkaç kişinin kartı yanmışsa ne olmuş demedim orada,kartı yananlar için elbette üzülüyorum;fakat burada kartı yanmamış olup konuşan birçok insan var,bunu dile getiriyorum sende bu konuda böylece dahil oldun.Ayrıca ilk sayfada yorumu mu görürsün nvidia için dalga geçerek yazdığım şeyi.Bu sürücü kaldırılmadan bir gün önce kaç kişi test yaptı ve bende bunlara dahildim.Bu vatandaşlar arasında kartı yanan oldu mu onu merak ettim ? Ayrıca şu an cidden kaç kişinin kartı yandı,kaçı sağlam biliyormuyuz ? Olayın boyutunu öğrenme çabasındayım dalga geçip,bu insanlar şöyle yapıyor demiyorum.Eminim ki benimde başıma gelse aynı şekilde bende agresif olurdum.Nvidia nın yaptığı saçma bir davranış fakat firma kabullenerek driverı geri çekti en azından bu da mantıklı bir davranış;fakat o kadar insanın kartının yanmasına sebep oldu.
Lütfen cümlemerimi doğru düzgün okuyun,ben tartışmalar çıkmasın istiyorum.Burada olay çıkarmak isteyenlere mahal vermeyin"
Benim amacım burada nvidiayı savunmak veya sürücüyü test etmek değil,sürücü hangi koşullarda ne kadar kişinin kartına zarar verdi,merak ettiğim için soruyorum.Bende driver sorunsuz çalıştı diye herkese öyle çalışacak diye bir kaydı yok,kimseye de önermiyorum sadece diyorum ki bazılarında düzgün çalışıyor olabilir;fakat bazıları ne yazıkki bu konuyu fanatizme döküp ya biri gidip nvidiaya laf sokma çabasında ya da diğeri driverı övme çabasında,arada bizim gibilerinde yorumları farklı yönlere geliyor.Tekrar söylüyorum,ben ne nvidiayı ne de çıkarttığı sürücüyü savunmuyorum,kartı yanan arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun diyorum.Umarım en hızlı şekilde bunun telafisi karşılanır.Bu ne nvidia,ne intel ne de ati-amd yapsa affedilip övülecek birşey değil.Birbirinize laf sokmayın ve lütfen yazılan yorumları tekrar okuyun
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Momo-Oz 9 yıl
kart o kadar dandikki , adamlar sürücü ile yüklenip patlatmışlar kartı :D
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-French Kiss- 9 yıl
Bende Hiç Bir Sorun çıkmadı silmeyide hiç düşünmüyorum Fan ayarını manuel olarak yükseltirseniz hiç birşey olmaz Gayet Memnunum GTX275imle ;) 196.75 Gayet perfonmaslı bir sürüm ama sadece fan ayarını otomatik yapmıyor diye DRİVER silinmez
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LEON-X 9 yıl
@car_26

Teşekkür ederim kardeşim, MERSA sistem garantili hiç bir ürünü almayın.

@sahafiec

Hocam konuyu malesef sildiler, forumun bu tek yanlı paylaşım politikasından çok sıkıldım, sonuçta laf olsun diye ve durduk yere kimseyi ne kötüleriz ne de ben buna müsade ederim.

İnsanlar yaşadıkları olumlu olayları rahatça paylaşırken neden olumsuz sonuçlanan ve haklıyken de haksız bir muamele görüp te bunu paylaşınca neden sorun oluyor buna bakmak lazım, aksi halde yazıp çizdiklerimiz sadece zaman kaybı ve iletişimsizliğe neden olup, paylaşım kalitesini düşürmeye neden oluyor.

@XRacer

Teşekkür ederim kardeşim...

* Son durum olarak MERSA ile yazışmalarım 2 gündür cevapsız kaldı, telefonlara halen ulaşılmıyor bende bugün arkadaşımla kerbela gibi bir yer olan İstanbul'daki arkadaşlar bilirler Dudullu Org. San. Bölg. gittim, 1saat yer aradıktan sonra EXPER Bilg.'ın orada ofislerinin olduğunu öğrendim, lakin bugün kapalılarmış hafta içi gelmem gerektiğini belirtti güvenlik görevlisi ve atladım geri geldim.

Pazartesi itibariyle yine ılımlı tavrımı devam ettiricem, sorun çözülmezse Nvidia ve Sparkle global sitelerine detaylı bir şikayet maili göndericem.
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krstarica 9 yıl

DungeonKeeper

kart o kadar dandikki , adamlar sürücü ile yüklenip patlatmışlar kartı :D

Ne alakası var son çıkan 1-2 nvidia sürücü hatalıysa burda kart fanatizmi yapmayınız...
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