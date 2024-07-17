Nvidia GeForce 560.70 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında önemli başarılara imza atan Nvidia, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise Nvidia GeForce 560.70 sürümlü sürücü güncellemesi yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

GeForce 560.70 sürücü güncellemesi yayında

Güncelleme notlarına göre GeForce 556.70 Game Ready Sürücüsü, Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn ve Stormgate için performans iyileştirmeleri, DLSS 3 Frame Generation ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca sürücü CUDA 12.6 desteğine ek olarak 14 yeni monitör modeli için G-SYNC uyumluluğu ekliyor.

Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.70 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Dungeonborne

Flintlock: The Siege of Dawn

Stormgate

Genel hata düzeltmeleri

[NVENC] 10 bit kodlamada kalite ve bit hızı ayarları göz ardı ediliyor.

[OBS] Görünüm alanında 10 bitlik HVEC veya AV1 içeriğinin %50'nin altına ölçeklenmesi bazı yapılandırmalarda bozulmaya neden oluyor.

[Unity] Anti-aliased çerçeve arabelleğinde üst üste binen geometriyi işlerken oluşan eserler.

[Adobe Premiere] 555.85 sürücüsü kullanıldığında Kaynak ve Program İzleme Önizlemelerinde görsel bozulma.

Teknoloji

CUDA 12.6 desteği

Bilinen Sorunlar

[GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir.

[GeForce Experience/NVIDIA Uygulaması] GPU kullanımı Performans katmanında %0'da takılı kalırsa, oyunlar takılma gösterebilir.

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