Nvidia GeForce 560.70 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

GeForce 560.70 sürücü güncellemesi yayında
Güncelleme notlarına göre GeForce 556.70 Game Ready Sürücüsü, Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn ve Stormgate için performans iyileştirmeleri, DLSS 3 Frame Generation ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca sürücü CUDA 12.6 desteğine ek olarak 14 yeni monitör modeli için G-SYNC uyumluluğu ekliyor.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.70 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- Dungeonborne
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Stormgate
Genel hata düzeltmeleri
- [NVENC] 10 bit kodlamada kalite ve bit hızı ayarları göz ardı ediliyor.
- [OBS] Görünüm alanında 10 bitlik HVEC veya AV1 içeriğinin %50'nin altına ölçeklenmesi bazı yapılandırmalarda bozulmaya neden oluyor.
- [Unity] Anti-aliased çerçeve arabelleğinde üst üste binen geometriyi işlerken oluşan eserler.
- [Adobe Premiere] 555.85 sürücüsü kullanıldığında Kaynak ve Program İzleme Önizlemelerinde görsel bozulma.
Teknoloji
- CUDA 12.6 desteği
Bilinen Sorunlar
- [GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir.
- [GeForce Experience/NVIDIA Uygulaması] GPU kullanımı Performans katmanında %0'da takılı kalırsa, oyunlar takılma gösterebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.