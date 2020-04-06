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    Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı

    GeForce RTX 2070 Super ve GeForce RTX 2080 Super ekran kartlarını mobile getiren Nvidia’nın GeForce RTX 2060 Super mobil ekran kartı detayları da sızdırıldı.
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    Haber Editörü
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    Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı
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    Dizüstü bilgisayar pazarına iddialı bir giriş yapan Nvidia GeForce RTX Super serisi şimdilik iki ekran kartı ile temsil ediliyor. Yakın dönemde GeForce RTX 2060 Super ekran kartı da buna eklenecek.

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    GeForce RTX 2060 Super mobil neler sunacak?

    Üretici ortaklardan sızdırılan bilgilere göre GeForce RTX 2060 Super mobil ekran kartı yine masa üstü versiyonu ile aynı donanıma sahip. 2176 CUDA işlemcisi, 136 desen haritalama birimi, 64 ROP birimi, 272 tensor çekirdeği, 34 RT çekirdeği, 256-bit veriyoluna sahip 8GB GDDR6 bellek bunlar arasında.

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    Fark ise performans ve enerji tüketiminde kendisini gösteriyor. Bellek saat frekansı 14 Gbps iken çekirdek saat frekansları ise 1305/1485MHz seviyesine çekilmiş. Max-Q versiyonlarında bu rakamlar biraz daha düşüyor. Performansta yaşanan düşüşler ısıl tasarım güçlerini de aşağı çekecek ancak henüz değerler açıklanmadı.

    GeForce RTX 2060 Super ile biraz daha alt seviyeye hitap edecek olan Nvidia’nın yakın dönemde GTX 1600 Super serisini de mobil sistemlere getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.techpowerup.com/265460/nvidia-geforce-rtx-2060-super-mobile-specs-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Bu sızdırmaları kim yapıyır acaba
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    RAIZEN 19 sa. DavutBurak36
    PR ekibi. Tüketicinin nabzını ölçüp ona göre stok planlaması yapıyorlar.
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    Led Zeppelin 2 gün
    Eski 2070 den daha performanslı olacak gibi duruyor.
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    Musty3535123 2 gün
    bu süper oldu, eski çöpler tedavülden kalksın.
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