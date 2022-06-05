Nvidia GeForce RTX 4060'dan yeni detaylar sızdırıldı: Cep yakabilir

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Nvidia'nın merakla beklenen RTX 4000 ekran kartı serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin orta seviye kartı RTX 4060'ın ilk teknik detaylarına ulaşmayı başaran güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi, yeni kartın RTX 3070'den daha yüksek bir TDP değerine sahip olabileceğini söyledi.

220W TDP değeri ile gelecek

Bilindiği üzere Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları bir önceki nesile kıyasla büyük bir TDP artışı ile gelecek. Bununla birlikte Kopite7kimi, GeForce RTX 4060'ın toplam güç tüketiminde 50W artış yaşanacağını ve toplam 220W TDP değerine sahip olacağını söylüyor.

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Nvidia'nın her nesilde GeForce xx70 ve xx60 serilerinin TDP değerini kademeli olarak arttırdığı düşünülüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak yine de artan güç tüketimi değerleri günümüzde birçok kullanıcı tarafından olumsuz karşılanıyor. Paylaşılan yeni sızıntılara göre Nvidia RTX 4000 kartların önümüzdeki Ekim ve Ocak 2023 arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nvidia GeForce RTX 4060'ın ilk detayları belli oldu