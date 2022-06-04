Intel'in yeni masaüstü ekran kartları ilk kez canlı görüntülendi

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Arc Alchemist ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren Intel, Dallas’ta düzenlenen Intel Extreme Master (IEM) 2022 etkinliğinde Radeon RX 6700 ve GeForce RTX 3070’in rakibi yeni masaüstü ekran kartını sergiledi.

Arc A770 veya A780 olabilir

Etkinlikte henüz ismi belirtilmeyen ancak Arc A770 veya A780 olduğu iddia edilen yeni ekran kartının, önümüzdeki yaz dönemi veya sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte çift fanlı bir tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 16GB GDDR6 bellek ve 8-6 pinli bir güç yapılandırması ile ACM-G10 yongasını temel alacak.

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Intel daha öncesinde yeni masaüstü ekran kartlarının referans tasarımını içeren bir video paylaşsa da, yeni serinin ilk kez canlı bir şekilde görüntülenmesi beklentileri daha da arttırdı diyebiliriz. Arc masaüstü modellerinden önce serinin mobil çözümlerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel’in, yeni ekran kartı serisini PC oyuncularına sunacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

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