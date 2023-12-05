Nvidia'dan karar değişikliği: RTX 3060 daha rekabetçi olacak

RTX 3060 daha rekabetçi olacak
Board Channels'dan gelen bilgilere göre Nvidia, RTX 3060'ın dağıtımını en azından 2024'ün ilk çeyreğine kadar sürdürmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra ise üreticilerin kararına bağlı olacak. Yani kullanıcıların ilgisine göre satışlar bir süre daha devam edebilir.
Bilmeyenler için Nvidia, yeni nesil ekran kartlarından yaklaşık bir yıl sonra eski modellerin üretimini aşamaları olarak durduruyor. Bu noktada RTX 4060'ın geçtiğimiz Haziran ayında tanıtıldığını belirtelim. Dolayısıyla RTX 3060'ın kaderi AI GPU'lara veya kullanıcılardan gelen talebe yönelik değişecek gibi görünüyor.
Kaçıranlar için RTX 3060 üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken, ister orijinal 12 GB'lık model, ister 8 GB'lık sürüm olsun, fiyatlar genel olarak 330 dolar (MSRP) civarında seyrediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Rapora göre Nvidia, yeni üretilecek partide kartların 280 doların altında fiyatlanmasını istiyor. Bu strateji ise, ekran kartını AMD Radeon RX 6700 XT ve Radeon RX 6750 GRE'ye karşı daha rekabetçi hale getirecek.
Bu talebin son kullanıcılara ne kadar yansıyacağı ise şu an için belirsiz. Niketim bu tavsiyeye uymak üreticilerin kararına bağlı olacak. Ancak ülkemiz özelinde RTX 4060 ve 3060 modelleri arasında dengesiz bir fiyatlandırma söz konusu. Öyle ki her iki modelin birbirlerine yakın fiyatlara satıldığını görüyoruz. Bu nedenle indiirmler yakın olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.