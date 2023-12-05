Tam Boyutta Gör Yakın tarihte Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartlarını duyuran Nvidia, Ampere serisine olan desteğini de sürdürüyor. Hatta bu modeller arasından RTX 3060 özelinde yeni bir güncellemeye imza atılmıştı. Şimdi de GPU devi, orta seviye ekran kartını daha rekabetçi hale getirmeyi planlıyor. Üretim sürerken, fiyatlar çok yakında düşebilir. İşte detaylar

RTX 3060 daha rekabetçi olacak

Board Channels'dan gelen bilgilere göre Nvidia, RTX 3060'ın dağıtımını en azından 2024'ün ilk çeyreğine kadar sürdürmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra ise üreticilerin kararına bağlı olacak. Yani kullanıcıların ilgisine göre satışlar bir süre daha devam edebilir.

Bilmeyenler için Nvidia, yeni nesil ekran kartlarından yaklaşık bir yıl sonra eski modellerin üretimini aşamaları olarak durduruyor. Bu noktada RTX 4060'ın geçtiğimiz Haziran ayında tanıtıldığını belirtelim. Dolayısıyla RTX 3060'ın kaderi AI GPU'lara veya kullanıcılardan gelen talebe yönelik değişecek gibi görünüyor.

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Kaçıranlar için RTX 3060 üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken, ister orijinal 12 GB'lık model, ister 8 GB'lık sürüm olsun, fiyatlar genel olarak 330 dolar (MSRP) civarında seyrediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Rapora göre Nvidia, yeni üretilecek partide kartların 280 doların altında fiyatlanmasını istiyor. Bu strateji ise, ekran kartını AMD Radeon RX 6700 XT ve Radeon RX 6750 GRE'ye karşı daha rekabetçi hale getirecek.

Bu talebin son kullanıcılara ne kadar yansıyacağı ise şu an için belirsiz. Niketim bu tavsiyeye uymak üreticilerin kararına bağlı olacak. Ancak ülkemiz özelinde RTX 4060 ve 3060 modelleri arasında dengesiz bir fiyatlandırma söz konusu. Öyle ki her iki modelin birbirlerine yakın fiyatlara satıldığını görüyoruz. Bu nedenle indiirmler yakın olabilir.

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Nvidia'dan karar değişikliği: RTX 3060 daha rekabetçi olacak