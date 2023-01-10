Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın uygun fiyatlı RTX 40 kartları yolda: GeForce RTX 4070 ortaya çıktı

    Nvidia birkaç gün önce GeForce RTX 4070 Ti ekran kartını tanıtmış ve satışa sunmuştu. Şimdi daha uygun fiyatlı olması beklenen standart RTX 4070 kartı ortaya çıkmış durumda.
    Oy Ver
    Nvidia GeForce RTX 4070 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 40 serisine getireceği bir sonraki ekran kartı olan GeForce RTX 4070 gün yüzüne çıktı. Founders Edition kutu tasarımı ortaya çıkan karta dair bazı detaylar da görünmüş oldu. Öte yandan bir süredir bu kart hakkında söylentiler de ortalıkta dolanıyordu.

    GeForce RTX 4070 FE kutusu ortaya çıktı

    Şubat ayının ortasına kadar seri üretime girmesi beklenen GeForce RTX 4070’in halihazırda bir Founders Edition varyasyonuna sahip olacağı da ortaya çıktı. Sızan kutu tasarımına baktığımızda RTX 4090 ve RTX 4080 FE ile aynı olduğunu görüyoruz. İç kısmında ise şaşırtıcı olmayacak şekilde çok daha küçük bir yuva bulunuyor. Dolayısıyla tamamen yeni bir Founders Edition tasarımıyla ya da mevcut tasarımın çok daha küçük var varyantıyla karşılaşmamız olası.

    Nvidia GeForce RTX 4070 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    GeForce RTX 4070 muhtemel özellikleri

    Ortaya çıkan görsellerde kartın genişliğinin 112 mm olduğu görülüyor. RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının (Founders Edition) 137 mm olduğu düşünüldüğünde ebatsal olarak kompakt bir kart bizi bekliyor.

    Özellikler tarafından bakılacak olursa RTX 4070, 5888 CUDA Çekirdeği ile AD104-250 veya AD104-251 GPU’sunu kullanacak. 21 Gb/sn hıza sahip 12 GB GDDR6X bellek ile gelmesi beklenen kartın 192 bit veri yoluna sahip olacağı söyleniyor. Kartın TGP değerinin ise 200W seviyesinde olacak gibi duruyor. RTX 4070’in piyasaya çıkması ise yılın ikinci yarısına kalabilir. RTX 4070 fiyatı ise muhtemelen 599 ila 699 dolar arasına konumlanacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız