Nvidia’nın uygun fiyatlı RTX 40 kartları yolda: GeForce RTX 4070 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın RTX 40 serisine getireceği bir sonraki ekran kartı olan GeForce RTX 4070 gün yüzüne çıktı. Founders Edition kutu tasarımı ortaya çıkan karta dair bazı detaylar da görünmüş oldu. Öte yandan bir süredir bu kart hakkında söylentiler de ortalıkta dolanıyordu.

GeForce RTX 4070 FE kutusu ortaya çıktı

Şubat ayının ortasına kadar seri üretime girmesi beklenen GeForce RTX 4070’in halihazırda bir Founders Edition varyasyonuna sahip olacağı da ortaya çıktı. Sızan kutu tasarımına baktığımızda RTX 4090 ve RTX 4080 FE ile aynı olduğunu görüyoruz. İç kısmında ise şaşırtıcı olmayacak şekilde çok daha küçük bir yuva bulunuyor. Dolayısıyla tamamen yeni bir Founders Edition tasarımıyla ya da mevcut tasarımın çok daha küçük var varyantıyla karşılaşmamız olası.

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GeForce RTX 4070 muhtemel özellikleri

Ortaya çıkan görsellerde kartın genişliğinin 112 mm olduğu görülüyor. RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının (Founders Edition) 137 mm olduğu düşünüldüğünde ebatsal olarak kompakt bir kart bizi bekliyor.

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Özellikler tarafından bakılacak olursa RTX 4070, 5888 CUDA Çekirdeği ile AD104-250 veya AD104-251 GPU’sunu kullanacak. 21 Gb/sn hıza sahip 12 GB GDDR6X bellek ile gelmesi beklenen kartın 192 bit veri yoluna sahip olacağı söyleniyor. Kartın TGP değerinin ise 200W seviyesinde olacak gibi duruyor. RTX 4070’in piyasaya çıkması ise yılın ikinci yarısına kalabilir. RTX 4070 fiyatı ise muhtemelen 599 ila 699 dolar arasına konumlanacaktır.

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Nvidia GeForce RTX 4070 ortaya çıktı