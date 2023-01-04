Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı resmen açıklandı! Beklenenden ucuz

- GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı
- RTX 4070 Ti vs RTX 3080 vs RTX 3090 Ti
- GeForce RTX 4070 Ti özellikleri
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Geçtiğimiz gün düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının Türkiye fiyatı belli oldu. RTX 3090 Ti’dan hızlı olduğunu söyleyen Nvidia, RTX 4070 Ti’ın fiyatını hem globalde hem de Türkiye’de beklenenden daha ucuz tutmuş gibi görünüyor.
GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı
RTX 4070 Ti vs RTX 3080 vs RTX 3090 Ti
Elbette iki kart arasındaki performans farkı oyundan oyuna değişiklik gösteriyor ancak 1440p çözünürlükte güncel oyunların 120 FPS’te oynanabileceğini belirtiyor Nvidia. Tüm bunların yanında kart RTX 3090 Ti’dan hızlı olmasına rağmen ondan yüzde 48 daha az güç tüketiyor, ki bu da oldukça önemli.
GeForce RTX 4070 Ti özellikleri
- GPU: AD104
- CUDA: 7680
- Bellek: 12 GB GDDR6X
- Bellek veriyolu: 192-bit
- Boost saat hızı: 2610 MHz
- TDP: 285W
- DLSS: DLSS 3
- Ekran desteği: Maksimum 4 adet monitör ve DSC ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K
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