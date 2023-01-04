Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı resmen açıklandı! Beklenenden ucuz

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Geçtiğimiz gün düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının Türkiye fiyatı belli oldu. RTX 3090 Ti’dan hızlı olduğunu söyleyen Nvidia, RTX 4070 Ti’ın fiyatını hem globalde hem de Türkiye’de beklenenden daha ucuz tutmuş gibi görünüyor.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 23 sa. önce eklendi

GeForce RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı

Nvidia, biraz sancılı geçen bir sürecin ardından yeni GeForce RTX 4070 Ti kartını tanıttı. Firma RTX 4070 Ti’ı 5 Ocak tarihinde tüm dünyada piyasaya sürecek. Oyuncular tarafından beklenen GeForce RTX 4070 Ti’ın Türkiye fiyatı ise 18.999 TL olarak açıklandı. Elbette üreticiye bağlı olarak bu fiyatta değişiklik görmemiz mümkün.

RTX 4070 Ti vs RTX 3080 vs RTX 3090 Ti

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın resmi verilerine göre RTX 4070 Ti, bir önceki neslin amiral gemisi olan RTX 3090 Ti’dan daha hızlı. Nvidia’nın verilerine göre kart, önceki neslin amiral gemisinden yüzde 80’e varan farklarla daha hızlı. Fakat, altını çizmeliyiz ki bu testler DLSS 3’ü kullanan oyunlarda yapılmış durumda. Saf güç bakımından iki kart yakın bir konumda olmalı.

Elbette iki kart arasındaki performans farkı oyundan oyuna değişiklik gösteriyor ancak 1440p çözünürlükte güncel oyunların 120 FPS’te oynanabileceğini belirtiyor Nvidia. Tüm bunların yanında kart RTX 3090 Ti’dan hızlı olmasına rağmen ondan yüzde 48 daha az güç tüketiyor, ki bu da oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör Sözlerimizi “RTX 4070 Ti vs RTX 3080” tarafına çevirirsek nesilden nesle performans farkının neredeyse iki katına çıktığı görülüyor Nvidia’ya göre. Öte yandan yeni DLSS 3 ile farkın boyutu daha da açılıyor. Nvidia’ya göre RTX 4070 Ti yine güç tüketiminde RTX 3080’den de daha verimli.

GeForce RTX 4070 Ti özellikleri

GPU: AD104

CUDA: 7680

Bellek: 12 GB GDDR6X

Bellek veriyolu: 192-bit

Boost saat hızı: 2610 MHz

TDP: 285W

DLSS: DLSS 3

Ekran desteği: Maksimum 4 adet monitör ve DSC ile 240 Hz'de 4K veya 60 Hz'de 8K

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Nvidia RTX 4070 Ti Türkiye fiyatı açıklandı! Beklenenden ucuz