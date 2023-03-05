Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında yaşanan rekabet hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil mimarileri ile hız kazanmış durumda. An itibariyle her iki marka, orta ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada Nvidia, mevcut eski nesil ekran kartları için yeni bir indirime imza atabilir.

GTX 16 ve RTX 30 serisinde yeni indirimler bekleniyor

APAC merkezli analistlere göre Nvidia üretim ortakları, GTX 1660, GTX 1660 Ti, GTX 1660 SUPER ve RTX 2060 gibi eski GPU'larda envanter fazlalığını azalttı. Ancak bazı ortakların halihazırda GeForce GTX 16 ve RTX 30 envanterinesahip olduğu belirtiliyor. Paylaşılan raporlar ise, pazarda yaşanan talep sorunlarına yönelik fiyatların küçük bir marjla düşeceğini gösteriyor.

Sektöre yakın diğer kaynaklar ise, planlanan indirimlerin 10 dolar civarında olacağını söylüyor. Bu kesintiden en çok yararlanacak modeller ise GTX 1650 ve GTX 1630 olacak. RTX 30 Ampere serisin de ise hangi kartların dahil edileceği bilinmiyor. Ancak bunlar üst seviye modeller olabilir. Nitekim Nvidia, stok fazlalığını azaltmak amacıyla RTX 3060, GA104 ve GA106 GPU'larda kısa süre önce GDDR6X bellek yükseltmesine imza attı.

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Ayrıca yeni rapor, RTX 4060 ve RTX 4070 modellerinde yaşanan uzun bekleyişe de açıklık getiriyor diyebiliriz. Görünüşe göre Nvidia, bir süre daha stok fazlalığı ile mücadele etmeye devam edecek.

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Nvidia GTX 16 ve RTX 30 serisi için fiyat indirimleri yolda