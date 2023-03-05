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    Nvidia GTX 16 ve RTX 30 serisi için fiyat indirimleri yolda

    Kısa süre önce RTX 40 serisi tepe model ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, eski nesil GTX 16 ve RTX 30 serisinde indirime hazırlanıyor. İşte detaylar
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    Nvidia GTX 16 ve RTX 30 serisi için fiyat indirimleri yolda Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında yaşanan rekabet hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil mimarileri ile hız kazanmış durumda. An itibariyle her iki marka, orta ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada Nvidia, mevcut eski nesil ekran kartları için yeni bir indirime imza atabilir.

    GTX 16 ve RTX 30 serisinde yeni indirimler bekleniyor

    APAC merkezli analistlere göre Nvidia üretim ortakları, GTX 1660, GTX 1660 Ti, GTX 1660 SUPER ve RTX 2060 gibi eski GPU'larda envanter fazlalığını azalttı. Ancak bazı ortakların halihazırda GeForce GTX 16 ve RTX 30 envanterinesahip olduğu belirtiliyor. Paylaşılan raporlar ise, pazarda yaşanan talep sorunlarına yönelik fiyatların küçük bir marjla düşeceğini gösteriyor.

    Sektöre yakın diğer kaynaklar ise, planlanan indirimlerin 10 dolar civarında olacağını söylüyor. Bu kesintiden en çok yararlanacak modeller ise GTX 1650 ve GTX 1630 olacak. RTX 30 Ampere serisin de ise hangi kartların dahil edileceği bilinmiyor. Ancak bunlar üst seviye modeller olabilir. Nitekim Nvidia, stok fazlalığını azaltmak amacıyla RTX 3060, GA104 ve GA106 GPU'larda kısa süre önce GDDR6X bellek yükseltmesine imza attı. 

    Ayrıca yeni rapor, RTX 4060 ve RTX 4070 modellerinde yaşanan uzun bekleyişe de açıklık getiriyor diyebiliriz. Görünüşe göre Nvidia, bir süre daha stok fazlalığı ile mücadele etmeye devam edecek. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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