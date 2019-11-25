Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor

    GPU devi son CUDA dağıtım notlarında macOS platformuna desteğin sona erdiğini açıkladı. AMD’nin çözümlerine ağırlık veren Apple görünüşe verdiği kararında emin.
    2 sa.
    606
    12
    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple ile Nvidia’nın arası Macbook Pro modelinde ortaya çıkan sorundan bu yana açık. İki teknoloji devi o dönem maddi açıdan büyük kayba uğramış ve ardından Apple kanadı GPU tarafında önemli bir karara imza atarak yollarını AMD ile birleştirmişti.

    macOS platformunda CUDA'nın fişi tamamen çekildi

    Buna karşın Nvidia’nın CUDA aracı halen macOS üzerinde kullanılabiliyor ve yeşil ekip buna yönelik güncelleştirmelerine devam ediyordu. 10.2 sürüm notlarında yer alan satırlara göre Nvidia CUDA desteğini Apple cihazlarından çekiyor.

    Apple tarafı ise macOS Mojave ile CUDA desteğini sonlandırmıştı. Apple görünüşe göre yalnızca GTX 680 Mac Edition ve Quadro K5000 üzerinde kullanılabilen aracı istemiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı"

    Bunun yerine AMD’nin OpenCL ve Metal’ini tercih eden firma diğer taraftan Nvidia’nın Ray Tracing teknolojisinden de mahrum kalıyor. CUDA kullanan yazılımlar üzerinde çalışan kullanıcılarınsa yeni gelişme ile yeni bir işletim sistemi araması gerekiyor.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_plans_to_drop_cuda_support_for_macos/1 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cengiz7 2 sa.
    Makine öğrenimi ile uğraşan yazılımcılar için zorlu bir süreç değil sadece keyif kaçıran bir süreç olacak. Neyse ki bulut çözümleri Nvidia ekran kartlarının kullanılabildiği makine öğrenim hizmetlerini destekliyor. Bence Nvidia gereksiz enerji israfından kurtuldu iyi yapmış apple için ayrı destek sunmaya çalışmaktan vazgeçerek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Doanc4n 2 sa.
    internet explorer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Feyzuli 2 sa.
    Insallah intel gibi nasibini alırsın nvidia. Birbirinizi rekabet dahilinde yiyin bitirin bize de işin kaymağını yemek düşsün. Amin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Apple gelecek yıl 100 milyon 5G iPhone satmayı bekliyor 37 dk. Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı 1 sa. Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı 1 sa. Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor Sonraki Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte 3 sa. AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı 4 sa. 2020 Honda City, ilk kez sunulan RS paketiyle birlikte tanıtıldı 4 sa. Turkcell e-Şirket ile işletmeler 2020 vergi düzenlemesine hazır 5 sa. Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X 5 sa. Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu 5 sa. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışına terminal ertelemesi 6 sa. Ubisoft’tan önemli blok zinciri atağı 6 sa. Ezber bozan televizyon | Samsung The Wall 6 sa. Mobilefest'te Omuz uygulamasını geliştiricisinden dinledik 6 sa. Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı 7 sa. UUİ’de görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti 7 sa. İstanbul'da düşen UH-1'lerde standart dışı parça kullanılmış olabilir 8 sa. Realme X50 5G çift selfie kamerasıyla geliyor 8 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Vestel Venus Z40 satışa başladı 8 sa. Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar 9 sa. Yapay zeka, Shakespeare oyunlarının bir kısmını başkalarının yazdığını doğruladı 10 sa. Lamborghini'nin Gran Turismo Sport için tasarladığı yeni İtalyan boğası görücüye çıktı 10 sa. iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı 10 sa. Half-Life: Alyx yeni bir serinin başlangıcı olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanım...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim