Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor

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Apple ile Nvidia’nın arası Macbook Pro modelinde ortaya çıkan sorundan bu yana açık. İki teknoloji devi o dönem maddi açıdan büyük kayba uğramış ve ardından Apple kanadı GPU tarafında önemli bir karara imza atarak yollarını AMD ile birleştirmişti.

macOS platformunda CUDA'nın fişi tamamen çekildi

Buna karşın Nvidia’nın CUDA aracı halen macOS üzerinde kullanılabiliyor ve yeşil ekip buna yönelik güncelleştirmelerine devam ediyordu. 10.2 sürüm notlarında yer alan satırlara göre Nvidia CUDA desteğini Apple cihazlarından çekiyor.

Apple tarafı ise macOS Mojave ile CUDA desteğini sonlandırmıştı. Apple görünüşe göre yalnızca GTX 680 Mac Edition ve Quadro K5000 üzerinde kullanılabilen aracı istemiyor.

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Bunun yerine AMD’nin OpenCL ve Metal’ini tercih eden firma diğer taraftan Nvidia’nın Ray Tracing teknolojisinden de mahrum kalıyor. CUDA kullanan yazılımlar üzerinde çalışan kullanıcılarınsa yeni gelişme ile yeni bir işletim sistemi araması gerekiyor.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_plans_to_drop_cuda_support_for_macos/1