Nvidia’yı dev haline getiren CUDA, Avrupa’da soruşturma altında

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Tam Boyutta Gör Nvidia, çok hızlı bir şekilde 3 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi ve bu, yapay zeka endüstrisindeki hakimiyetten kaynaklandı. Şimdi hem AB hem de ABD başta olmak üzere bu hakimiyetin adil bir şekilde elde edilip edilmediği inceleniyor. Yeni bir rapora göre Fransız düzenleyicilerin Nvidia üzerindeki incelemeleri derinleşiyor. Düzenleyicinin yakında bir suçlama yönelteceği de belirtiliyor.

Nvidia CUDA için soruşturma

Henüz resmi bir soruşturma açılmamış olsa da Avrupa Komisyonu, Nvidia özelindeki ön incelemesini şimdilik genişletmeyi düşünmüyor zira Fransa halihazırda Nvidia’yı inceliyor. Fransız düzenleyicinin kısa bir süre önce yayınladığı üretken yapay zeka alanındaki rekabete ilişkin raporda suiistimallerden bahsediliyor ve sektörün Nvidia'nın CUDA yazılımına olan bağımlılığına dikkat çekiliyor. Bu endişelerin Nvidia’ya yönelik soruşturma anlamına geldiği düşünülüyor.

Ayrıca Nvidia'nın CoreWeave gibi yapay zeka odaklı bulut hizmeti sağlayıcılarına yaptığı son yatırımlardan duyulan rahatsızlık da dile getiriliyor. Eğer soruşturma açılır ve Nvidia suçlu bulunursa Fransa’nın şirkete yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası verme hakkı bulunuyor.

CUDA ne işe yarıyor?

Açılımı "compute unified device architecture" olan CUDA, Nvidia'nın 2006 yılında tanıttığı bir paralel bilgi işlem platformu. CUDA esasında ilk olarak oyun pazarı için geliştirilmişti. Ancak o zamanlar bile Nvidia daha ileriyi düşünüyordu. Firma, GPU'larının çok çeşitli bilgi işlem görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir yazılım paketi oluşturmak istiyordu.

Geldiğimiz noktada Nvidia’nın bunu başardığını söylememiz gerekiyor. CUDA, günümüzde tak ve çalıştır sistemi gibi inanılmaz bir kolaylık avantajı sunuyor. Analistlere göre üretken yapay zeka endüstrisinde CUDA, Nvidia’nın GPU’larından bile daha değerli bir konuma sahip. Paralel işleme yeteneklerinin yanında CUDA, yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılım geliştirme kiti (SDK) ve kütüphaneler seti sunuyor. Bu araçlar, programcıların karmaşık yapay zeka modelleri oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı oluyor. CUDA aynı zamanda uyarlanabilir de. Yani eski veya yeni donanımlarla geriye veya ileriye dönük olarak çalışabiliyor.

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Ancak rakibi de yok değil. Nvidia CEO’su Jensen Huang’in kuzeni Lisa Su tarafından yönetilen AMD, ROCm adında bir CUDA alternatifine sahip. ROCm, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve henüz CUDA olgunluğuna sahip değil. Ancak son yıllarda AMD’nin bu konuda hem satın alımlar hem de kapsamlı iyileştirmeler yaptığı biliniyor. Ancak Fransız düzenleyici kurumunun da dediği gibi CUDA, hızlandırılmış bilgi işlem için gerekli hale gelen GPU'larla %100 uyumlu olan tek yazılım konumunda olmaya devam ediyor.

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