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    Nvidia’yı dev haline getiren CUDA, Avrupa’da soruşturma altında

    Nvidia'nın rekabete aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla Fransız rekabet düzenleyicisi tarafından suçlanacağı belirtiliyor. İddiaların ortasında ise Nvidia’nın CUDA yazılımı bulunuyor.
    Nvidia’yı dev haline getiren CUDA, Avrupa’da soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    Nvidia, çok hızlı bir şekilde 3 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi ve bu, yapay zeka endüstrisindeki hakimiyetten kaynaklandı. Şimdi hem AB hem de ABD başta olmak üzere bu hakimiyetin adil bir şekilde elde edilip edilmediği inceleniyor. Yeni bir rapora göre Fransız düzenleyicilerin Nvidia üzerindeki incelemeleri derinleşiyor. Düzenleyicinin yakında bir suçlama yönelteceği de belirtiliyor.

    Nvidia CUDA için soruşturma

    Henüz resmi bir soruşturma açılmamış olsa da Avrupa Komisyonu, Nvidia özelindeki ön incelemesini şimdilik genişletmeyi düşünmüyor zira Fransa halihazırda Nvidia’yı inceliyor. Fransız düzenleyicinin kısa bir süre önce yayınladığı üretken yapay zeka alanındaki rekabete ilişkin raporda suiistimallerden bahsediliyor ve sektörün Nvidia'nın CUDA yazılımına olan bağımlılığına dikkat çekiliyor. Bu endişelerin Nvidia’ya yönelik soruşturma anlamına geldiği düşünülüyor.

    Ayrıca Nvidia'nın CoreWeave gibi yapay zeka odaklı bulut hizmeti sağlayıcılarına yaptığı son yatırımlardan duyulan rahatsızlık da dile getiriliyor. Eğer soruşturma açılır ve Nvidia suçlu bulunursa Fransa’nın şirkete yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar para cezası verme hakkı bulunuyor.

    CUDA ne işe yarıyor?

    Açılımı "compute unified device architecture" olan CUDA, Nvidia'nın 2006 yılında tanıttığı bir paralel bilgi işlem platformu. CUDA esasında ilk olarak oyun pazarı için geliştirilmişti. Ancak o zamanlar bile Nvidia daha ileriyi düşünüyordu. Firma, GPU'larının çok çeşitli bilgi işlem görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir yazılım paketi oluşturmak istiyordu.

    Geldiğimiz noktada Nvidia’nın bunu başardığını söylememiz gerekiyor. CUDA, günümüzde tak ve çalıştır sistemi gibi inanılmaz bir kolaylık avantajı sunuyor. Analistlere göre üretken yapay zeka endüstrisinde CUDA, Nvidia’nın GPU’larından bile daha değerli bir konuma sahip. Paralel işleme yeteneklerinin yanında CUDA, yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir yazılım geliştirme kiti (SDK) ve kütüphaneler seti sunuyor. Bu araçlar, programcıların karmaşık yapay zeka modelleri oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı oluyor. CUDA aynı zamanda uyarlanabilir de. Yani eski veya yeni donanımlarla geriye veya ileriye dönük olarak çalışabiliyor.

    Ancak rakibi de yok değil. Nvidia CEO’su Jensen Huang’in kuzeni Lisa Su tarafından yönetilen AMD, ROCm adında bir CUDA alternatifine sahip. ROCm, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve henüz CUDA olgunluğuna sahip değil. Ancak son yıllarda AMD’nin bu konuda hem satın alımlar hem de kapsamlı iyileştirmeler yaptığı biliniyor. Ancak Fransız düzenleyici kurumunun da dediği gibi CUDA, hızlandırılmış bilgi işlem için gerekli hale gelen GPU'larla %100 uyumlu olan tek yazılım konumunda olmaya devam ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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