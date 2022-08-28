Nvidia düşüşe geçti, oyuncu bölümü çakıldı

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Global ekonomik krizinin iyiden iyiye etkisini hissettirdiği bugünlerde Nvidia’nın mali tabloları da merakla bekleniyordu. Firmanın tahmin ettiği gibi aşağı doğru bir seyir başlarken oyuncu bölümü yokları oynadı.

Nvidia tehlikeli sularda

Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Nvidia’nın elde ettiği toplam gelir 6.7 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 3 artış görüldü. Önceki çeyrek ise 8.28 milyar dolar ile elde edilen gelirin çok çok gerisinde kalındı.

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Faaliyet kârı 1.74 milyar dolar olurken yüzde 38 yükseliş yaşandı. Çeyrek bazda ise yüzde 60 düştü. Net gelir 1.29 milyar dolar ile yıllık bazda yüzde 50, çeyrek bazda yüzde 62 düştü. Oyun bölümü yüzde 33 kayıpla 2 milyar dolar gelir elde ederken veri merkezi yüzde 60 yükselişle daha büyük kayıpların önüne geçmiş.

Yılın üçüncü çeyreği 5.9 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor ve düşüş daha da derinleşecek. Henüz RTX 4000 serisi piyasaya çıkmadı ve RTX 3000 stokları da ağzına kadar dolu olduğu için oyuncu bölümünün düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

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