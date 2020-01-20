Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek

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CES 2020’de tanıtılan dizüstü bilgisayarlarda ortaya çıkan detay önümüzdeki dönem için mobil GPU seçeneklerine işaret ediyor olabilir. Nvidia Pascal mimarisinin henüz yaşlanmadığını düşünüyor olabilir.

MX 350

Samsung’un 14 nm FF sürecinden geçen Pascal GPU’larından GP107’nin yer alacağı MX 350 640 shader ünitesiyle GTX 1050 Mobile ile işlem birimi açısından aynı detaylara sahip. 128 bit'lik bellek veriyoluna sahip GDDR5 belleklerle desteklenecek modelde bellek kapasitesi ve frekans kanadında bir farklılaşmaya gidilebilir.

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MX 330 ise 384 shader biriminin bulunduğu GP108 GPU’sundan oluşuyor. Dolayısıyla MX 250 ile aynı çizgilere sahip modelin MX 250’nin yerini frekans artışıyla alması olası görünüyor. Son olarak Nvidia’nın yeniden isimlendirmeye gittiği çözümlerinin önümüzdeki aydan itibaren ilk dizüstülerde yerini alması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-mx350-and-mx330-to-feature-pascal-architecture

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