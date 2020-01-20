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    Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek

    GPU devi Nvidia MX 250 modeliyle mobil pazarda oldukça sık tercih edildi. Firma görünüşe göre Pascal’ın ekmeğini yemeye devam etmek istiyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek
    Tam Boyutta Gör

    CES 2020’de tanıtılan dizüstü bilgisayarlarda ortaya çıkan detay önümüzdeki dönem için mobil GPU seçeneklerine işaret ediyor olabilir. Nvidia Pascal mimarisinin henüz yaşlanmadığını düşünüyor olabilir.

    MX 350

    Samsung’un 14 nm FF sürecinden geçen Pascal GPU’larından GP107’nin yer alacağı MX 350 640 shader ünitesiyle GTX 1050 Mobile ile işlem birimi açısından aynı detaylara sahip. 128 bit'lik bellek veriyoluna sahip GDDR5 belleklerle desteklenecek modelde bellek kapasitesi ve frekans kanadında bir farklılaşmaya gidilebilir. 

    Ayrıca Bkz. "AMD CEO’su: Büyük Navi bu yıl geliyor"

    MX 330 ise 384 shader biriminin bulunduğu GP108 GPU’sundan oluşuyor. Dolayısıyla MX 250 ile aynı çizgilere sahip modelin MX 250’nin yerini frekans artışıyla alması olası görünüyor. Son olarak Nvidia’nın yeniden isimlendirmeye gittiği çözümlerinin önümüzdeki aydan itibaren ilk dizüstülerde yerini alması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-mx350-and-mx330-to-feature-pascal-architecture Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Rekabetin olmadığı yerde bakın Nvidia nasıl muamele gösteriyor müşteriye. Boşuna babanızın şirketiymiş gibi savunup durmayın bence... AMD bastırınca %50 performans artışını koyup duruyor masa üstünde. Yeni 3000 serisi içinde yine %50 performans artışı gündemde. Eğer AMD yeni model hazırlığı yapmasaydı inanın bırakın yılda %50 yi, 2 yılda bulurdunuz anca %20 yi...
    Rekabetin olmadığı yerde bakın Nvidia nasıl muamele gösteriyor müşteriye. Boşuna babanızın şirketiymiş gibi savunup durmayın bence... AMD bastırınca %50 perform...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    Like a Sir 1 gün
    850m den beri aynı gpunun adını değiştirip pazara sunuyorlar
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    Gökay16 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Rekabetin olmadığı yerde bakın Nvidia nasıl muamele gösteriyor müşteriye. Boşuna babanızın şirketiymiş gibi savunup durmayın bence... AMD bastırınca %50 performans artışını koyup duruyor masa üstünde. Yeni 3000 serisi içinde yine %50 performans artışı gündemde. Eğer AMD yeni model hazırlığı yapmasaydı inanın bırakın yılda %50 yi, 2 yılda bulurdunuz anca %20 yi...
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    xGlorfindel 1 gün yeni yorumcu Gökay16
    Katılıyorum. AMDnin ekran kartlarındaki bilimum sorunları çözene kadar en önemli misyonu nvidianın daha düzgün bir hizmet vermesini sağlamak oluyor.
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