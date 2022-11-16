Tam Boyutta Gör Ekran kartı sektörünün dev isimlerinden Nvidia, bugün beklenmedik bir konuyla gündemde. Şirketin Tayvan Twitter hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Nvidia Tayvan Twitter hesabı hacklendi

Bildirilenlere göre 2019'un sonundan bu yana yalnızca bir gönderide bulunan Nvidia Tayvan, bugün Dogecoin görseli içeren ilginç bir tweet paylaştı. Paylaşılan tweet ise Twitter CEO'su Elon Musk'ın fotoğraflarının yanı sıra Dogeathon olarak kabul edilen etkinliğe ve yatırımcılara göndermeler içeriyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia henüz şüpheli paylaşım hakkında yorum yapmadı. Ancak an itibariyle şirketin Tayvan hesabı askıya alınmış durumda. Ayrıca yeni güvenlik açığı, NVIDIA'nın bu yıl yaşadığı tek sorun değil. 2022 yılının başlarında bir bilgisayar korsanı topluluğu, birçok bilginin yanı sıra DLSS kaynak kodlarının ele geçirildiğini duyurmuştu.

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'Twitter Blue' programı sayesinde son zamanlarda sahte hesapların sayısında artış yaşandığını söyleyebiliriz. Paylaşımda bulunan hesaplar her ne kadar resmi bile olsa bağlantıları takip ederken kullanıcıların dikkatli olmalarını öneriyoruz.

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Nvidia'nın Twitter hesabı hacklendi: Dogecoin görseli paylaşıldı