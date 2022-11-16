Nvidia'nın Twitter hesabı hacklendi: Dogecoin görseli paylaşıldı

Nvidia Tayvan Twitter hesabı hacklendi
Bildirilenlere göre 2019'un sonundan bu yana yalnızca bir gönderide bulunan Nvidia Tayvan, bugün Dogecoin görseli içeren ilginç bir tweet paylaştı. Paylaşılan tweet ise Twitter CEO'su Elon Musk'ın fotoğraflarının yanı sıra Dogeathon olarak kabul edilen etkinliğe ve yatırımcılara göndermeler içeriyor.
'Twitter Blue' programı sayesinde son zamanlarda sahte hesapların sayısında artış yaşandığını söyleyebiliriz. Paylaşımda bulunan hesaplar her ne kadar resmi bile olsa bağlantıları takip ederken kullanıcıların dikkatli olmalarını öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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