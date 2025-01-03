Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 tasarımı sızdı
Kaçıranlar için NVIDIA CEO’su Jensen Huang, GeForce RTX50 serisi "Blackwell" grafik kartlarını tanıtmak için CES 2025'te sahne alacak. Tanıtımdan önce ise yeni nesil ekran kartlarının görüntüleri internette yayılmaya başlamış durumda. Son olarak GeForce LAN etkinliği öncesinde yayınlanan bir video, özellikle dikkat çekti.
Yukarıda da görebileceğiniz gibi "Missions and Rewards" başlıklı bu teaser, RTX 40 Founders Edition sistemlerinin yanında, gizemli bir RTX tasarımını da içeriyor. Bu yeni tasarımın en dikkat çeken yönü ise, geleneksel itme/çekme hava akış düzeninden vazgeçilerek tek yönlü iki fanın tercih edilmesi. Ayrıca, kartta parlaklık ayarına gerek kalmadan görülebilen bir LED şerit bulunuyor.
GeForce RTX 50 tanıtım tarihi
Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartlarının 6 Ocak tarihli CES 2025 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Ayrıca bu tarihin Intel Arc B570 ve AMD Radeon RX 9070 XT gibi rakip ekran kartlarının tanıtımlarıyla aynı döneme denk geldiğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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