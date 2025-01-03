Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde "Blackwell" mimarili RTX 50 ekran kartlarına odaklanan Nvidia, yeni nesil için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Nvidia’nın bu seride de ilk olarak GeForce RTX 5090 ve 5080 kartlarını satışa sunacağı söyleniyor. Aynı zamanda kartlarında Founders Edition (FE) modelleri de yine piyasaya giriş yapacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 50 serisine ait bazı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 tasarımı sızdı

Kaçıranlar için NVIDIA CEO’su Jensen Huang, GeForce RTX50 serisi "Blackwell" grafik kartlarını tanıtmak için CES 2025'te sahne alacak. Tanıtımdan önce ise yeni nesil ekran kartlarının görüntüleri internette yayılmaya başlamış durumda. Son olarak GeForce LAN etkinliği öncesinde yayınlanan bir video, özellikle dikkat çekti.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi "Missions and Rewards" başlıklı bu teaser, RTX 40 Founders Edition sistemlerinin yanında, gizemli bir RTX tasarımını da içeriyor. Bu yeni tasarımın en dikkat çeken yönü ise, geleneksel itme/çekme hava akış düzeninden vazgeçilerek tek yönlü iki fanın tercih edilmesi. Ayrıca, kartta parlaklık ayarına gerek kalmadan görülebilen bir LED şerit bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Güç bağlantısı ise alışılmışın dışında bir açıyla yerleştirilmiş. Tabii ki geçmiş Nvidia lansmanlarına göre yeni kartlar için kullanılan tasarımlar her zaman nihai ürünleri yansıtmayabiliyor. Ancak bugüne kadar kartların tasarımı hakkında herhangi bir sızıntı paylaşılmadığını hatırlatalım. Bu da tahminleri güçlendiriyor.

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5060 dizüstü ekran kartları ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

GeForce RTX 50 tanıtım tarihi

Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartlarının 6 Ocak tarihli CES 2025 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Ayrıca bu tarihin Intel Arc B570 ve AMD Radeon RX 9070 XT gibi rakip ekran kartlarının tanıtımlarıyla aynı döneme denk geldiğini söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 tasarımı sızdı: İşte görüntüler