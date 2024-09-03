Nvidia RTX 50 serisinden kötü haber: Güç tüketimi artabilir

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia Ada Lovelace mimarisi, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı. Yeni nesil ekran kartları daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Nvidia RTX 50 serisinde güç tüketimi artıyor

Kopite7kimi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, RTX 50 serisinin güç tüketiminde belirgin bir artış olacağını belirtti. Bu konuda TDP, TBP ve TGP gibi farklı güç ölçüm kriterlerinde, önceki serilere göre kaydar değer bir yükseliş bekleniyor. Üstelik bu artış üst sürümlerde daha belirgin olacak. Tahmin edilen güç tüketim değerleri ise şu şekilde;

GeForce RTX 50 Serisi (Seasonic'e göre):

GeForce RTX 5090: TDP 500W (+50W vs. 4090)

TDP 500W (+50W vs. 4090) GeForce RTX 5080: TDP 350W (+50W vs. 4080)

TDP 350W (+50W vs. 4080) GeForce RTX 5070: TDP 220W (+50W vs. 4070)

TDP 220W (+50W vs. 4070) GeForce RTX 5060: TDP 170W (+50W vs. 4060)

TDP 170W (+50W vs. 4060) GeForce RTX 5050: TDP 100W (+50W vs. 3050),

Bu rakamlara göre yeni nesil ekran kartlarında 20W ila 50W'lık bir TDP artışı görmemiz olası. Ayrıca yakın tarihte Cooler Master, RTX 5090'a uyumlu bir güç kaynağını duyurdu. Bu, kartın 50W daha yüksek 500W TDP'ye sahip olabileceğini gösteriyor.

Görünüşe göre, Nvidia'nın yeni serisi güç tüketimi açısından ciddi değişiklikler getirecek. Ancak, lansman zamanına kadar bazı sürümlerde revizyonlar yapılabileceğini unutmamakta fayda var. Yeni nesil ekran kartlarının şimdiye kadar 2024’ün son bölümünde tanıtılacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek olan CES fuarında tanıtacak.

Nvidia patronu yarım milyar dolar kazandı 2 gün önce eklendi

Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.

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Nvidia RTX 50 serisinden kötü haber: Güç tüketimi artabilir