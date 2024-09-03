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    Nvidia RTX 50 serisinden kötü haber: Güç tüketimi artabilir

    Nvidia'nın merakla bkelenen Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartları daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. İşte beklenen TDP değerleri...             
    Nvidia RTX 50 serisinden kötü haber: Güç tüketimi artabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia Ada Lovelace mimarisi, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı. Yeni nesil ekran kartları daha fazla güce ihtiyaç duyabilir. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    Nvidia RTX 50 serisinde güç tüketimi artıyor

    Kopite7kimi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, RTX 50 serisinin güç tüketiminde belirgin bir artış olacağını belirtti. Bu konuda TDP, TBP ve TGP gibi farklı güç ölçüm kriterlerinde, önceki serilere göre kaydar değer bir yükseliş bekleniyor. Üstelik bu artış üst sürümlerde daha belirgin olacak. Tahmin edilen güç tüketim değerleri ise şu şekilde;

    GeForce RTX 50 Serisi (Seasonic'e göre):

    • GeForce RTX 5090: TDP 500W (+50W vs. 4090)
    • GeForce RTX 5080: TDP 350W (+50W vs. 4080)
    • GeForce RTX 5070: TDP 220W (+50W vs. 4070)
    • GeForce RTX 5060: TDP 170W (+50W vs. 4060)
    • GeForce RTX 5050: TDP 100W (+50W vs. 3050),

    Bu rakamlara göre yeni nesil ekran kartlarında 20W ila 50W'lık bir TDP artışı görmemiz olası. Ayrıca yakın tarihte Cooler Master, RTX 5090'a uyumlu bir güç kaynağını duyurdu. Bu, kartın 50W daha yüksek 500W TDP'ye sahip olabileceğini gösteriyor. 

    Görünüşe göre, Nvidia'nın yeni serisi güç tüketimi açısından ciddi değişiklikler getirecek. Ancak, lansman zamanına kadar bazı sürümlerde revizyonlar yapılabileceğini unutmamakta fayda var. Yeni nesil ekran kartlarının şimdiye kadar 2024’ün son bölümünde tanıtılacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek olan CES fuarında tanıtacak.

    Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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