Nvidia RTX 50 serisinden kötü haber: Güç tüketimi artabilir

Nvidia RTX 50 serisinde güç tüketimi artıyor
Kopite7kimi, X üzerinden yaptığı paylaşımda, RTX 50 serisinin güç tüketiminde belirgin bir artış olacağını belirtti. Bu konuda TDP, TBP ve TGP gibi farklı güç ölçüm kriterlerinde, önceki serilere göre kaydar değer bir yükseliş bekleniyor. Üstelik bu artış üst sürümlerde daha belirgin olacak. Tahmin edilen güç tüketim değerleri ise şu şekilde;
GeForce RTX 50 Serisi (Seasonic'e göre):
- GeForce RTX 5090: TDP 500W (+50W vs. 4090)
- GeForce RTX 5080: TDP 350W (+50W vs. 4080)
- GeForce RTX 5070: TDP 220W (+50W vs. 4070)
- GeForce RTX 5060: TDP 170W (+50W vs. 4060)
- GeForce RTX 5050: TDP 100W (+50W vs. 3050),
Bu rakamlara göre yeni nesil ekran kartlarında 20W ila 50W'lık bir TDP artışı görmemiz olası. Ayrıca yakın tarihte Cooler Master, RTX 5090'a uyumlu bir güç kaynağını duyurdu. Bu, kartın 50W daha yüksek 500W TDP'ye sahip olabileceğini gösteriyor.
Görünüşe göre, Nvidia'nın yeni serisi güç tüketimi açısından ciddi değişiklikler getirecek. Ancak, lansman zamanına kadar bazı sürümlerde revizyonlar yapılabileceğini unutmamakta fayda var. Yeni nesil ekran kartlarının şimdiye kadar 2024’ün son bölümünde tanıtılacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek olan CES fuarında tanıtacak.
Nvidia, masaüstü kartlarını ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında tanıyordu ve bu hamle biraz sürpriz gibi olacak, tabi bu bilgiler doğruysa. Bu arada AMD'nin de RDNA 4 mimarisindeki Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.