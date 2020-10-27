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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı

    Henüz resmi olarak duyurulmasa da Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartını Çinli perakendeciler şimdiden ön siparişe açmış durumda. Fiyatlar ise duruma göre değişiyor.
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    Ekran Kartı
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    Haber Editörü
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    Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı
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    Ampere mimarisini taşıyan yeni nesil ekran kartlarından önce GeForce RTX 3090 ekran kartını piyasaya süren Nvidia sonrasında stok durumuna göre GeForce RTX 3080 ekran kartını dağıtmaya başladı. Şu sıralar GeForce RTX 3070 ekran kartı beklenirken GeForce RTX 3060 Ti sürpriz yaptı.

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    GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı aslında bir süredir bekleniyordu ancak yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle çıkışının gecikeceği gündeme gelmişti. AMD’nin iddialı Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarının arefesinde sadece 3070 ile piyasada olmak istemeyen Nvidia’nın RTX 3060 ve RTX 3060 Ti ekran kartlarını hazırladığı biliniyordu. İlk olarak Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı sahne alacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Çinli Taobao alış veriş platformunda listelenmeye başlayan Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı 305$-466$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Kaynaklar standart versiyonun 399$ seviyesini geçmeyeceğini tahmin ediyor. Dağıtım ise Kasım ayında başlayacak.

    Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartında RTX 3070 gibi GA104 grafik birimi kullanılıyor. 4864 CUDA çekirdeği olan grafik biriminde 152 Tensor çekirdeği ve 38RT çekirdeği yer alıyor. 392 milimetrekare zar alanı olan karta 17.4 milyar transistör sığdırılmış. 1410MHz frekans değeri 1665MHz seviyesine kadar çıkıyor. 8GB GDDR6 bellek ise 14Gbps frekansına sahip.



    https://www.techpowerup.com/273817/absent-of-official-announcement-nvidia-rtx-3060-ti-graphics-cards-up-for-preorder-in-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 27 dk.
    Dananin kuyrugu yarin kopacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dımmışali (durmuş bahça) 29 dk.
    Önümüzdeki ayda 3060 super ti çıkartmazsa iyidir.
    Yanıtla +2
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    zarkabul 28 dk. (düzenlendi)
    Ortada daha 3070 yok 3060Ti ön satışa çıkmış şaka gibi.
    Nvidia iyice saçmaladı bu sene. Bunun anlamı AMD gerçekten sağlam kartlarla geliyor olabilir, bu da yeşil ekipte paniğe sebep oldu anlaşılan. Bakalım umarım öyledir de fiyatlar aşağı çekilir kazanan mutlu olan biz kullanıcılar oluruz. Fiyat uygun olsun da istediği kadar model çıkarsınlar ultra mega super ti herneyse adı

    Edit: imla hatası
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 33 dk.
    3060'ı 6GB yapıp ayağına sıkmazsa bu nvidia, hiç saşırmam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    _Dominic_Toretto_ 32 dk. ahmettsezis
    3060 - 6GB
    3060 Ti - 8GB

    Şeklinde olabilir
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    derlemeler (Erhan Görmez) 40 dk.
    Nvidia bu sene ne yapıyor anlamış değilim...
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    Jon_Kar 39 dk.
    Nasil bir sacmalik bu



    Nvidia, Ti Super vs cikara cikara ekran karti coplugune cevirdi piyasayi
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    StativeDread (Arda ) 49 dk.
    Kağıt üzerinde 3060 Ti, (eğer çekirdek sayıları ve saat hızları doğruysa) 2080 Ti'yı bile geride bırakıyor yanlış yorumlamadıysam TFLOPS bazında.
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    Muten Baba 46 dk. StativeDread
    1 yıl sonra dediğin olabilir belki ama görünürde ben imkan ihtimal vermiyorum , 2080 SUper in üzerine 2080Ti nin ensesine yaslanacak bir kart gelecek muhtemelen. 1 yıl sonra filan da performanslar dengelenebilir, diye düşünüyorum. Esasında kilit bir kart olur 3060Tİ , fiyat bazlı avantajlı da olursa , serinin en çok satan kartı olacaktır muhtemelen. 2K (144Hz) oyunculuğu da geliştirecek tam bir geçiş kartı olmuş olur , 4K ya göz kırpan cinsten.
    1 Yanıt Yanıtla
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 sa.
    https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/146180620
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    Muten Baba 1 sa. REDSTONE
    Dostum ben anlamıyorum bu nvidia ne yapıyor , bir kart tanıtıyor başka kart çıkarıp diğerini vuruyor filan, durup durup kendi ayağına sıkıyor. Şu amd yeni kartları bir görseydik güzel olurdu , en azından piyasa bir otururdu. Bir haftadır filan ciddi kart arayışındayım 2.el sıfır piyasa allak bullak.
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