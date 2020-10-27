Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı ön siparişe açıldı

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Ampere mimarisini taşıyan yeni nesil ekran kartlarından önce GeForce RTX 3090 ekran kartını piyasaya süren Nvidia sonrasında stok durumuna göre GeForce RTX 3080 ekran kartını dağıtmaya başladı. Şu sıralar GeForce RTX 3070 ekran kartı beklenirken GeForce RTX 3060 Ti sürpriz yaptı.

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GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı aslında bir süredir bekleniyordu ancak yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle çıkışının gecikeceği gündeme gelmişti. AMD’nin iddialı Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarının arefesinde sadece 3070 ile piyasada olmak istemeyen Nvidia’nın RTX 3060 ve RTX 3060 Ti ekran kartlarını hazırladığı biliniyordu. İlk olarak Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı sahne alacak.

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Çinli Taobao alış veriş platformunda listelenmeye başlayan Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartı 305$-466$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Kaynaklar standart versiyonun 399$ seviyesini geçmeyeceğini tahmin ediyor. Dağıtım ise Kasım ayında başlayacak.

Nvidia RTX 3060 Ti ekran kartında RTX 3070 gibi GA104 grafik birimi kullanılıyor. 4864 CUDA çekirdeği olan grafik biriminde 152 Tensor çekirdeği ve 38RT çekirdeği yer alıyor. 392 milimetrekare zar alanı olan karta 17.4 milyar transistör sığdırılmış. 1410MHz frekans değeri 1665MHz seviyesine kadar çıkıyor. 8GB GDDR6 bellek ise 14Gbps frekansına sahip.

https://www.techpowerup.com/273817/absent-of-official-announcement-nvidia-rtx-3060-ti-graphics-cards-up-for-preorder-in-china

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