RTX 3090 Ti perakende sitelerinde görünmeye başladı: Fiyatı ile üzecek

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Günümüzde madencilik ve stok sıkıntıları sebebiyle yükselen ekran kartı fiyatlarının yavaş yavaş eski haline dönmeye başladığını görüyoruz. Nvidia tarafından çıkış tarihi Mart ayının sonlarına ertelenen RTX 3090 Ti, liste fiyatları ile şaşırtmayı başardı.

Fiyatlar 4000 doları geçiyor

Paylaşılan bilgilere göre yeni ekran kartının ASUS TUF Gaming OC modeli 3.683 dolar, ROG Strix LC modeli ise 4.148 dolara ulaşan fiyatlar ile Kanada’da bulunan bir perakende sitesinde listelenmiş durumda. Şirketin yeni amiral gemisi olacak ekran kartının henüz resmi fiyatı bilinmiyor olsa da, fiyatların oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Kartın neler sunacağına gelirsek GA102 yongasından güç alacak yeni ekran kartı, GDDR6X 24 adet 1 GB bellekler yerine 12 adet 2GB modül kullanan yeni bir bellek yapılandırması ile gelecek. Bununla birlikte 21Gbps’e ulaşan hızlar sunması beklenen RTX 3090 Ti, 10,772 CUDA, 336 adet Tensor ve 84 adet RT çekirdeğine sahip olacak.

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Ekran Kartı Haberleri

RTX 3090 Ti, 4000 doları bulan fiyatlar ile listelenmeye başladı