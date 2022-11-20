Nvidia RTX 40 mobil serisi detaylanıyor: Yüzde 30 performans artışı var

RTX 40 mobil serisi 3 Ocak’ta gelecek
Nvidia’nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı RTX 40 mobil ailesi kuvvetle muhtemel 3 Ocak 2023 tarihinde tanıtılacak. Aktarılanlara göre bu tarihte kartların çıkması neredeyse kesinleşmiş durumda. Benzer dönemlerde AMD’nin RX 7000 mobil ailesini de göreceğiz ve masaüstünde olduğu gibi mobil platformlarda da rekabet devam edecek.
Nesilden nesile yüzde 30 performans artışı
Performans tarafına gelirsek Nvidia’nın elinin oldukça güçlü olacağı belirtiliyor. RTX 40 mobil serisinin önceki nesil RTX 30 mobil ailesine oranla kabaca yüzde 30 daha fazla performans sergilemesi bekleniyor. Öyle ki, RTX 4070’in (mobil) RTX 3080 ti (mobil) ekran kartından yüzde 15 daha hızlı olacağı aktarılıyor.
Nvidia RTX 40 mobil serisinin 3 Ocak’ta Türkiye saati ile 20:00’da tanıtılması planlanıyor. Şubat ayında piyasaya çıkacak ilk kart ise doğal olarak RTX 4080 mobile olacak. İlk incelemeler ise yine Şubat ayı içerisinde gelecek. Muhtemelen bu kart veya kartlar Intel’in yaklaşan 13.nesil Core Raptor Lake-H işlemci serisiyle birlikte duyurulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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