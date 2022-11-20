Nvidia RTX 40 mobil serisi detaylanıyor: Yüzde 30 performans artışı var

Tam Boyutta Gör Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgileri sunan wccftech’e göre Nvidia’nın RTX 40 mobil serisi önemli özellikler ve performans artışlarıyla birlikte gelmeye hazırlanıyor. Halihazırda oldukça güçlü olan RTX 30 mobil ailesinin üzerine RTX 40 ailesi büyük kazanımlarla gelecekmiş gibi görünüyor.

RTX 40 mobil serisi 3 Ocak’ta gelecek

Nvidia’nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı RTX 40 mobil ailesi kuvvetle muhtemel 3 Ocak 2023 tarihinde tanıtılacak. Aktarılanlara göre bu tarihte kartların çıkması neredeyse kesinleşmiş durumda. Benzer dönemlerde AMD’nin RX 7000 mobil ailesini de göreceğiz ve masaüstünde olduğu gibi mobil platformlarda da rekabet devam edecek.

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Nesilden nesile yüzde 30 performans artışı

Performans tarafına gelirsek Nvidia’nın elinin oldukça güçlü olacağı belirtiliyor. RTX 40 mobil serisinin önceki nesil RTX 30 mobil ailesine oranla kabaca yüzde 30 daha fazla performans sergilemesi bekleniyor. Öyle ki, RTX 4070’in (mobil) RTX 3080 ti (mobil) ekran kartından yüzde 15 daha hızlı olacağı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Firmanın ya kendi özel etkinliğinde ya da CES kapsamında 16GB vRAM ile RTX 4080 Ti/4090 Mobil, 12GB vRAM ile RTX 4080 Mobil, 8GB vRAM ile RTX 4070 Mobil, 8GB vRAM ile RTX 4060 Mobil ve 6GB vRAM ile RTX 4050 Mobil kartlarını duyurması bekleniyor.

Nvidia RTX 40 mobil serisinin 3 Ocak’ta Türkiye saati ile 20:00’da tanıtılması planlanıyor. Şubat ayında piyasaya çıkacak ilk kart ise doğal olarak RTX 4080 mobile olacak. İlk incelemeler ise yine Şubat ayı içerisinde gelecek. Muhtemelen bu kart veya kartlar Intel’in yaklaşan 13.nesil Core Raptor Lake-H işlemci serisiyle birlikte duyurulacaktır.

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Nvidia RTX 40 mobil serisi yüzde 30 performans artışıyla geliyor