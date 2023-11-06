Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları için tarih verildi

RTX 40 SUPER CES 2024'te geliyor
Sızıntılar konusunda sağlam bir geçmişe sahip olan Kopite7kimi, RTX SUPER serisi için CES 2024 etkinliğine işaret etti. Bilmeyenler için 9 Ocak tarihinde ABD Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı, COVID-19'un ardından tekrar canlı olarak gerçekleşecek ve tüm büyük PC donanım üreticilerinin katılması bekleniyor.
Bu noktada Nvidia'nın en az iki, muhtemelen üç yeni model duyurması bekleniyor. Her model, mevcut modellere kıyasla daha fazla CUDA çekirdeğine ve bazı durumlarda daha fazla belleğe sahip olacak.
Buna göre RTX 4080 SUPER'in 10.240 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 GPU'yu içermesi bekleniyor. Hem SUPER hem de Ti markalarını bir araya getirecek RTX 4070 Ti SUPER ise 8448 CUDA çekirdeği ve benzer bellek yapılandırması ile karşımıza çıkacak. Serinin en alt modeli RTX 4070 SUPER ise, yaklaşık 7168 CUDA çekirdeğine sahip olacak ancak 12GB bellek kapasitesini koruyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.