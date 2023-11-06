Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektörünün önde gelen donanım üreticilerinden Nvidia, 2022 yılında tanıtılan Ada Lovelace RTX 40 serisini güncellemeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER hakkında birçok sızıntı paylaşıldı. Son olarak yeni kartların çıkış tarihi de netleşti. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

RTX 40 SUPER CES 2024'te geliyor

Sızıntılar konusunda sağlam bir geçmişe sahip olan Kopite7kimi, RTX SUPER serisi için CES 2024 etkinliğine işaret etti. Bilmeyenler için 9 Ocak tarihinde ABD Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı, COVID-19'un ardından tekrar canlı olarak gerçekleşecek ve tüm büyük PC donanım üreticilerinin katılması bekleniyor.

Bu noktada Nvidia'nın en az iki, muhtemelen üç yeni model duyurması bekleniyor. Her model, mevcut modellere kıyasla daha fazla CUDA çekirdeğine ve bazı durumlarda daha fazla belleğe sahip olacak.

RTX 40 SUPER serisi netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler 1 hf. önce eklendi

Buna göre RTX 4080 SUPER'in 10.240 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 GPU'yu içermesi bekleniyor. Hem SUPER hem de Ti markalarını bir araya getirecek RTX 4070 Ti SUPER ise 8448 CUDA çekirdeği ve benzer bellek yapılandırması ile karşımıza çıkacak. Serinin en alt modeli RTX 4070 SUPER ise, yaklaşık 7168 CUDA çekirdeğine sahip olacak ancak 12GB bellek kapasitesini koruyacak.

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