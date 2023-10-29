RTX 40 SUPER serisi netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia'nın bir süredir daha güçlü RTX 40 serisi ekran kartları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki hem ''Ti'' hem de ''SUPER'' markalarının tekrar görücüye çıkabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

RTX 40 SUPER serisinin özellikleri sızdı

Paylaşılan sızıntıya göre RTX 4080 SUPER'in, 10.240 CUDA çekirdeği ve AD103-300 GPU'ya sahip olması bekleniyor. Bellek yapılandırmasıyla ilgili ayrıntılar belirtilmemiş olsa da, AD103 GPU'nun 256 bit bellek veriyolu taşıyacağını belirtelim. Ayrıca 20GB bellek kapasitesine de atıfta bulunuluyor ancak bu yapılandırma için 160 bit veriyoluna düşülmesi gerekecek. Dolayısıyla 16GB 24Gbps VRAM'in (RTX 4080 22,4 Gbps) kullanılması muhtemel.

Ayrıca RTX 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER'in teknik özellikleri de açıklandı. Buna göre RTX 4070 Ti SUPER, RTX 20 serisinde olduğu gibi SUPER ve Ti sürümlerini bir araya getirecek. Yeni ekran kartı için 8.448 CUDA çekirdeği, 48MB L2 önbellek, AD103-275 ve AD102-175 GPU olmak üzere iki farklı sürüme işaret ediliyor.

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RTX 4070 SUPER ise, 7.168 CUDA çekirdeği, 48MB L2 önbellek ve üst modele benzer şekilde AD104-350 veya AD103-175 GPU varyantlarında karşımıza çıkacak.

RTX 4080 SUPER: AD103-400, 10240FP32;

RTX 4070 Ti SUPER: AD103-275 veya AD102-175, 8448FP32, 48M L2;

RTX 4070 SUPER: AD104-350 veya AD103-175, 7168FP32, 48M L2.

Bu aşamada söz konusu bilgilerin birer söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Niketim halen RTX 40 SUPER serisinin varlığı doğrulanmış değil. Ancak bir süredir daha fazla artının sızdırıldığını görüyoruz.

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