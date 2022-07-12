Nvidia RTX 4000 serisi Aralık ayına kadar ertelenebilir

Ada Lovelace mimarili RTX 4000 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia, kartların çıkış tarihinde değişikliğe gidebilir. Güvenilir sızıntı kaynağı Moore’s Law is Dead’e göre yeni nesil ekran kartlarında üretimi Samsung’dan TSMC’ye kaydıran şirket, kartların çıkış tarihini Kasım yada Aralık ayına kadar ertelemeyi düşünüyor.
Ekran kartlarına olan talep azalıyor
Bilindiği üzere Nvidia, ekran kartlarına olan talep artışı karşısında RTX 3000 serinin üretimini büyük oranda arttırmıştı. Ancak günümüzde kriptoda yaşanan değer kayıpları sebebiyle ekran kartı satışları azalırken, çok sayıda RTX 30 serisi ekran kartı ikinci el pazarında boy göstermeye başladı.
Geçtiğimiz haftalarda RTX 40 serisi ekran kartlarının siparişlerini ertelemek için TSMC ile görüşmelere başlayan Nvidia, görünüşe göre büyük bir RTX 30 stoğuna sahip ve bunları elden çıkarmayı planlıyor. Bu sebeple erteleme konusunda Nvidia’nın elinde büyük bir sebep olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...