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RDNA 3 mimarili yeni nesil ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren AMD, geçtiğimiz Haziran ayında XT olmayan bir Radeon RX6700 ekran kartının geleceğini onaylamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde Çin pazarında satışa sunulan yeni kart, Avrupa pazarına da geliyor.

MSRP fiyatı henüz açıklanmadı

VideoCardz tarafından bildirilenlere Sapphire imzalı RX6700 modelleri, Fransa ve İspanya’da bulunan perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Bununla birlikte Fransa’da 570 ila 580 euro arasında bir fiyatlandırma ile satılan yeni ekran kartı, İspanya’da ise 380 euroluk oldukça düşük bir fiyat ile kullanıcılara sunuluyor.

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XT modeline kıyasla kırpılmış bir model olan Radeon RX 6700, 2304 akış işlemcili özel bir Navi 22 yongasından güç alıyor. Buna ek olarak 10GB GDDR6 bellek ve 160 bit bellek veri yoluna sahip olan yeni kart, 3DMark Time Spy testlerine göre RX 6650XT'den yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olacak.Böylece RX 6700 XT ile 6650XT'nin arasına yeni bir ara model eklendiğini söyleyebiliriz.

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AMD Radeon RX 6700, Avrupa'da listelenmeye başladı