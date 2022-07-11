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    AMD Radeon RX 6700, Avrupa'da listelenmeye başladı

    AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 6700, Fransa ve İspanya'da bulunan perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Yeni kart şirketin RDNA2 mimarili son ekran kartı olabilir.
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    AMD Radeon RX 6700, Avrupa'da listelenmeye başladı
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    RDNA 3 mimarili yeni nesil ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren AMD, geçtiğimiz Haziran ayında XT olmayan bir Radeon RX6700 ekran kartının geleceğini onaylamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde Çin pazarında satışa sunulan yeni kart, Avrupa pazarına da geliyor.

    MSRP fiyatı henüz açıklanmadı

    VideoCardz tarafından bildirilenlere Sapphire imzalı RX6700 modelleri, Fransa ve İspanya’da bulunan perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Bununla birlikte Fransa’da 570 ila 580 euro arasında bir fiyatlandırma ile satılan yeni ekran kartı, İspanya’da ise 380 euroluk oldukça düşük bir fiyat ile kullanıcılara sunuluyor.

    XT modeline kıyasla kırpılmış bir model olan Radeon RX 6700, 2304 akış işlemcili özel bir Navi 22 yongasından güç alıyor. Buna ek olarak 10GB GDDR6 bellek ve 160 bit bellek veri yoluna sahip olan yeni kart, 3DMark Time Spy testlerine göre RX 6650XT'den yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olacak.Böylece RX 6700 XT ile 6650XT'nin arasına yeni bir ara model eklendiğini söyleyebiliriz.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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