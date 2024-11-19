Nvidia RTX 4070, 4080 ve 4090 üretimini kesiyor

RTX 50 öncesinde RTX 40 üretimi kesiliyor
Kaçıranlar için Nvidia'nın üretim hattını doğrudan yeni nesil ekran kartlarına çevirdiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun detayları ise henüz paylaşılmamıştı.
Board Channels kaynaklı yeni bir raporda ise, şirketin GeForce RTX 40 serisinde stokları temizlemek için yeni bir strateji izlediği belirtiliyor. Bu süreçte, RTX 40 serisindeki bazı modellerin üretimi tamamen sonlandırılacak ve özellikle RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modellerinin bu yılın sonunda piyasadan çekilmesi bekleniyor.
Kötü haber şu ki, bu durum mevcut stokların Aralık ve Ocak aylarında tükenmesine yol açabilir. RTX 50 serisinin ise 2025’in başlarında çıkacağını da düşünürsek arada stok sorunları yaşandığını görebiliriz. RTX 4060 üretimi ise bir süre daha sürecek.
- RTX 4070/4070 SUPER: 4.çeyrek boyunca sınırlı stoklarla devam etmesi ve Aralık itibarıyla sevkiyatların son bulması bekleniyor. Ocak ayında bu modellerin piyasada bulunması oldukça zor olacak.
- RTX 4060: Bu modelin üretimi etkilenmeyecek gibi görünüyor ve stoklar düzenli olarak dağıtılmaya devam edecek.
- RTX 4080/4090: Bu üst segment modellerin stoklarının Aralık ve Ocak aylarında tükenmesi bekleniyor. RTX 5090 gibi yeni nesil modellerin çıkışıyla boşlukların doldurulması ise birkaç ay sürebilir.
Son raporlara göre Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Yukarıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Beklenen çıkış tarihleri ise şu şekilde;
- RTX 5090/5090D/5080: Ocak 2025
- RTX 5070/5070Ti: Şubat 2025
- RTX 5060/5060Ti: Mart 2025
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..