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    Nvidia RTX 4070, 4080 ve 4090 üretimini kesiyor

    Nvidia, Blackwell mimarisine dayanan GeForce RTX 50 ekran kartları öncesinde RTX 40 üretimini kesiyor. Peki kartların stokları ne durumda? İşte detaylar...     
    Nvidia RTX 4070, 4080 ve 4090 üretimini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 2024'ün sonlarında tanıtılması beklenen GeForce RTX 50 "Blackwell" mimarisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Erken sızıntılar ise, mimarinin en radikal yükseltmelerden biri olacağı yönünde. Şimdi bu bekleyiş sürerken, GeForce RTX 4070 ve RTX 4080 ve 4090 ekran kartlarının üretimi ise askıya alındı. 

    RTX 50 öncesinde RTX 40 üretimi kesiliyor

    Kaçıranlar için Nvidia'nın üretim hattını doğrudan yeni nesil ekran kartlarına çevirdiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun detayları ise henüz paylaşılmamıştı.

    Board Channels kaynaklı yeni bir raporda ise, şirketin GeForce RTX 40 serisinde stokları temizlemek için yeni bir strateji izlediği belirtiliyor. Bu süreçte, RTX 40 serisindeki bazı modellerin üretimi tamamen sonlandırılacak ve özellikle RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modellerinin bu yılın sonunda piyasadan çekilmesi bekleniyor.

    Kötü haber şu ki, bu durum mevcut stokların Aralık ve Ocak aylarında tükenmesine yol açabilir. RTX 50 serisinin ise 2025’in başlarında çıkacağını da düşünürsek arada stok sorunları yaşandığını görebiliriz. RTX 4060 üretimi ise bir süre daha sürecek. 

    • RTX 4070/4070 SUPER: 4.çeyrek boyunca sınırlı stoklarla devam etmesi ve Aralık itibarıyla sevkiyatların son bulması bekleniyor. Ocak ayında bu modellerin piyasada bulunması oldukça zor olacak.
    • RTX 4060: Bu modelin üretimi etkilenmeyecek gibi görünüyor ve stoklar düzenli olarak dağıtılmaya devam edecek.
    • RTX 4080/4090: Bu üst segment modellerin stoklarının Aralık ve Ocak aylarında tükenmesi bekleniyor. RTX 5090 gibi yeni nesil modellerin çıkışıyla boşlukların doldurulması ise birkaç ay sürebilir.

    Son raporlara göre Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Yukarıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Beklenen çıkış tarihleri ise şu şekilde;

    • RTX 5090/5090D/5080: Ocak 2025
    • RTX 5070/5070Ti: Şubat 2025
    • RTX 5060/5060Ti: Mart 2025
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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