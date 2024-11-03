RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 yakında geliyor
Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisi uzun süredir gündemde ve CES 2025 etkinliğinde yeni nesil kartların tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Mart 2025’e kadar serinin çoğu modelinin satışa sunulması muhtemel. Çin Yönetim Kurulu Kanallarından aktarılan bilgilere göre CES fuarında RTX 5090 ve RTX 5080 tanıtılacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri içinse Şubat ayına işaret edildi. Son olarak Mart ayında RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modelleri ile karşılaşacağız.
Daha önce NVIDIA’nın CES 2025’te RTX 5070, RTX 5080 ve RTX 5090 olmak üzere üç kartı tanıtması bekleniyordu. Ancak, görünüşe göre biraz daha gecikmeli olacak.
|GeForce RTX 5090
|GeForce RTX 5080
|GeForce RTX 5070
|GeForce RTX 5060
|GPU
|Blackwell GB202-300
|Blackwell GB203-400
|Blackwell GB205
|Blackwell GB206?
|GPU SM
|170
|84
|?
|?
|GPU Core
|21760 (+33%)
|10752 (+11%)
|?
|?
|Bellek
|32 GB GDDR7
|16 GB GDDR7
|12 GB GDDR7
|?
|Veri Yolu
|512-bit
|256-bit
|192-bit
|128-bit
|Bellek Hızı
|28 Gbps
|32 Gbps
|28 Gbps
|28 Gbps?
|Bant Genişliği
|1792 GB/s
|1024 GB/s
|672 GB/s
|448 GB/s
|TBP
|600W
|400W
|250W
|?
|Güç Arayüzü
|1 12V-2×6 (16-Pin)
|1 12V-2×6 (16-Pin)
|1 12VHPWR (16-Pin)
|1 12VHPWR (16-Pin)
Sızıntılara göre Blackwell ailesi; en güçlüden en zayıfa doğru GB202, GB203, GB205, GB206 olmak üzere dört farklı modelle sunulacak. Buna göre RTX 5090'ın Blackwell GB202-300 GPU, 170 SM, 21.760 CUDA çekirdeği, 28 Gbps 32GB GDDR7 bellek, 512-bit bellek veri yolu ve 600W TDP ile tanıtılması bekleniyor.
RTX 5080 ise, Blackwell GB203-400 GPU, 84 SM, 10.752 CUDA çekirdeği, 32 Gbps 16GB GDDR7 bellek, 256-bit bellek veri yolu ve 400W TDP ile sunulacak. RTX 5070 ve RTX 5060 hakkında bilinenler ise şu an için sınırlı. Ancak RTX 5070 için 28 Gbps 12GB GDDR7 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 250W TDP değeri gündemde.
Son olarak Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über