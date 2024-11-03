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    RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı RTX 50 ekran kartları için geri sayım başladı. Peki RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 neler sunacak? İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihleri
    RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 40 tabanlı Ada Lovelace mimarisi, bildiğiniz gibi hem özellikleri hem de performansı ile sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Peki RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 neler sunacak? İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihleri

    RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 yakında geliyor

    Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisi uzun süredir gündemde ve CES 2025 etkinliğinde yeni nesil kartların tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Mart 2025’e kadar serinin çoğu modelinin satışa sunulması muhtemel. Çin Yönetim Kurulu Kanallarından aktarılan bilgilere göre CES fuarında RTX 5090 ve RTX 5080 tanıtılacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri içinse Şubat ayına işaret edildi. Son olarak Mart ayında RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modelleri ile karşılaşacağız.

    Daha önce NVIDIA’nın CES 2025’te RTX 5070, RTX 5080 ve RTX 5090 olmak üzere üç kartı tanıtması bekleniyordu. Ancak, görünüşe göre biraz daha gecikmeli olacak. 

    GeForce RTX 5000 Serisi Beklenen Özellikler
    GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060
    GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Blackwell GB205 Blackwell GB206?
    GPU SM 170 84 ? ?
    GPU Core 21760 (+33%) 10752 (+11%) ? ?
    Bellek 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 ?
    Veri Yolu 512-bit 256-bit 192-bit 128-bit
    Bellek Hızı 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps 28 Gbps?
    Bant Genişliği 1792 GB/s 1024 GB/s 672 GB/s 448 GB/s
    TBP 600W 400W 250W ?
    Güç Arayüzü 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin)

    Sızıntılara göre Blackwell ailesi; en güçlüden en zayıfa doğru GB202, GB203, GB205, GB206 olmak üzere dört farklı modelle sunulacak. Buna göre RTX 5090'ın Blackwell GB202-300 GPU, 170 SM, 21.760 CUDA çekirdeği, 28 Gbps 32GB GDDR7 bellek, 512-bit bellek veri yolu ve 600W TDP ile tanıtılması bekleniyor.

    RTX 5080 ise, Blackwell GB203-400 GPU, 84 SM, 10.752 CUDA çekirdeği, 32 Gbps 16GB GDDR7 bellek, 256-bit bellek veri yolu ve 400W TDP ile sunulacak. RTX 5070 ve RTX 5060 hakkında bilinenler ise şu an için sınırlı. Ancak RTX 5070 için 28 Gbps 12GB GDDR7 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 250W TDP değeri gündemde.

    Son olarak Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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