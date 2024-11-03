RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör GeForce RTX 40 tabanlı Ada Lovelace mimarisi, bildiğiniz gibi hem özellikleri hem de performansı ile sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Peki RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 neler sunacak? İşte beklenen özellikler ve çıkış tarihleri

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090 yakında geliyor

Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisi uzun süredir gündemde ve CES 2025 etkinliğinde yeni nesil kartların tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Mart 2025’e kadar serinin çoğu modelinin satışa sunulması muhtemel. Çin Yönetim Kurulu Kanallarından aktarılan bilgilere göre CES fuarında RTX 5090 ve RTX 5080 tanıtılacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri içinse Şubat ayına işaret edildi. Son olarak Mart ayında RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modelleri ile karşılaşacağız.

Daha önce NVIDIA’nın CES 2025’te RTX 5070, RTX 5080 ve RTX 5090 olmak üzere üç kartı tanıtması bekleniyordu. Ancak, görünüşe göre biraz daha gecikmeli olacak.

GeForce RTX 5000 Serisi Beklenen Özellikler GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060 GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Blackwell GB205 Blackwell GB206? GPU SM 170 84 ? ? GPU Core 21760 (+33%) 10752 (+11%) ? ? Bellek 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 ? Veri Yolu 512-bit 256-bit 192-bit 128-bit Bellek Hızı 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps 28 Gbps? Bant Genişliği 1792 GB/s 1024 GB/s 672 GB/s 448 GB/s TBP 600W 400W 250W ? Güç Arayüzü 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin)

Sızıntılara göre Blackwell ailesi; en güçlüden en zayıfa doğru GB202, GB203, GB205, GB206 olmak üzere dört farklı modelle sunulacak. Buna göre RTX 5090'ın Blackwell GB202-300 GPU, 170 SM, 21.760 CUDA çekirdeği, 28 Gbps 32GB GDDR7 bellek, 512-bit bellek veri yolu ve 600W TDP ile tanıtılması bekleniyor.

RTX 5080 ise, Blackwell GB203-400 GPU, 84 SM, 10.752 CUDA çekirdeği, 32 Gbps 16GB GDDR7 bellek, 256-bit bellek veri yolu ve 400W TDP ile sunulacak. RTX 5070 ve RTX 5060 hakkında bilinenler ise şu an için sınırlı. Ancak RTX 5070 için 28 Gbps 12GB GDDR7 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 250W TDP değeri gündemde.

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Son olarak Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor.

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RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi