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    Nvidia RTX 4090 Ti prototipi ortaya çıktı: Dört slot boyutunda

    Nvidia tarafından henüz piyasaya sürülmeyen devasa bir ekran kartının görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, uzun zamandır konuşulan RTX 4090 Ti veya Titan'a işaret ediyor olabilir. 
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    Nvidia RTX 4090 Ti prototipi ortaya çıktı: Dört slot boyutunda Tam Boyutta Gör
    Ada Lovelace mimarili RTX 4000 ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor olabilir. Bildiğiniz üzere uzun bir süredir RTX 4090 Ti modeli hakkında sızıntılar duyuyoruz. Ancak son raporlar, bu karta ait planların rafa kalktığı yönündeydi. Şimdi ise devasa bir RTX 4000 kartına ait yepyeni görüntüler ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

    Titan veya 4090 Ti olabilir

    Aktarıldığı kadarıyla Nvidia, RTX 40 serisi GPU'ları için devasa bir soğutma tasarımına yönelmeyi planlıyordu. Ancak daha geleneksel bir yaklaşım lehine bu fikir rafa kaldırıldı. Bu özel soğutma sisteminin farklı biçim ve renklerdeki prototipleri ise, nihai tasarımdan öncesini bizlere gösteriyor. Zira geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli prototip görüntülerinin kademeli olarak paylaşıldığını gördük. 

    Nvidia RTX 4090 Ti prototipi ortaya çıktı: Dört slot boyutunda Tam Boyutta Gör
    Yeni prototip görüntülerine baktığımızda ise, kartın 90 derecelik bir açıyla monte edilmiş bir PCB'ye sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada arka ve ön bölümde fan slotlarına yer verilirken, iç kısımda gizlenmiş üçüncü bir fan bulunuyor. Kaynağa göre bu soğutucu, 22 ısı borusu ve bir buhar odasına sahip. Ayrıca Nvidia'nın 12VHPWR girişine ait kablolar da detaylı bir biçimde kartın çevresine konumlandırılmış.

    Son zamanlarda RTX 4090 Ti modelinin piyasaya çıkmayacağına dair çeşitli söylentiler paylaşıldı. Ancak bu kart, bir noktada Titan serisine de ait olabilir. Bildiğiniz üzere Nvidia'nın son Titan kartı, 2018'de tanıtılan Titan RTX oldu. Öte yandan tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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