Nvidia RTX 4090 Ti prototipi ortaya çıktı: Dört slot boyutunda

Aktarıldığı kadarıyla Nvidia, RTX 40 serisi GPU'ları için devasa bir soğutma tasarımına yönelmeyi planlıyordu. Ancak daha geleneksel bir yaklaşım lehine bu fikir rafa kaldırıldı. Bu özel soğutma sisteminin farklı biçim ve renklerdeki prototipleri ise, nihai tasarımdan öncesini bizlere gösteriyor. Zira geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli prototip görüntülerinin kademeli olarak paylaşıldığını gördük.
Son zamanlarda RTX 4090 Ti modelinin piyasaya çıkmayacağına dair çeşitli söylentiler paylaşıldı. Ancak bu kart, bir noktada Titan serisine de ait olabilir. Bildiğiniz üzere Nvidia'nın son Titan kartı, 2018'de tanıtılan Titan RTX oldu. Öte yandan tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.
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