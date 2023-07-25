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    Nvidia ve ChatGPT anlaştı: Tedarik sorunları geri mi dönüyor?

    Nvidia ve ChatGPT, yeni bir AI modeli için çalışmalara başladı. Bu atılım, 10 milyon AI GPU'ya kadar destek sunacak. Peki ekran kartı pazarı bundan nasıl etkilenecek? İşte detaylar...
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    Nvidia ve ChatGPT anlaştı: Tedarik sorunları geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka söz konusu olduğunda ChatGPT'nin liderliği sürerken Google, Microsoft ve Baidu yavaş yavaş açığı kapatıyor. Bu bağlamda ChatGPT'nin arkasında yer alan OpenAI, yatırımlarına hız vermiş durumda. Yeni raporlara yapay zeka devi, milyonlarca Nvidia ekran kartını bir araya getiren çok daha güçlü bir AI modeli üzerinde çalışıyor. 

    OpenAI, yepyeni bir AI modeli üzerinde çalışıyor

    Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Örneğin RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.

    Şimdi ise Nvidia ve OpenAI'nin yeni bir yapay zeka modeli için ciddi bir anlaşma yaptığı iddia ediliyor. Bu anlaşma ise devam eden iş birliğini inanılmaz bir boyuta taşıyacak. Öyle ki yeni AI yeni modelinin, 10 milyon AI GPU'yu birbirine bağlama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yeni girişim, yapay zeka alanındaki en büyük atılımlardan biri olacak ve inanılmaz miktarda işlem gücü sunacak.

    Ekran kartlarında stok sorunları yaşanabilir

    Bu gelişmeler heyecan verici olsa da, Nvidia GPU'larının yalnızca OpenAI tarafından kullanılmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla gelecek nesil yapay zeka modelleri, ekran kartlarında tedarik ve stok sorunlarını beraberinde getirebilir. Zira son raporlar, Nvidia'nın 2022 yılında 30.34 milyon GPU sattığını gösteriyor. Bunlar son kullanıcılara satılan perakende birimler olsa da, 10 milyonluk bir rakamın azımsanmayacak kadar büyük olduğunu belirtelim.

    Eğer böyle bir anlaşma gerçekse, pandemi dönemindeki sorunların yaşanması muhtemel. Ancak OpenAI'nin böyle bir maliyeti karşılayıp karşılayamayacağı henüz net değil. Tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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