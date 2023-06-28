Nvidia RTX 50 serisi ufukta göründü! İşte çıkış tarihi

Nvidia RTX 50 serisi ufukta göründü
Paylaşılan yol haritası, Nvidia'nın bir sonraki GPU'larına "Hopper Next" ve "Grace Next" ve "Ada Lovelace Next" olarak atıfta bulunuyor. Bu nedenle gelecek mimarilerinin isimlerine dair herhangi bir ipucu yok. Ancak en önemli nokta RTX 50 serisi ekran kartları için 2025 yılına işaret edilmesi diyebiliriz. Dolayısıyla RTX 5080 ve 5090 gibi ekran kartları için normalden daha uzun süre beklememiz gerekebilir.
Resmi yol haritası ise, gelecek nesil mimariler için üç yıllık bir bekleyiş olacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca bu mimarinin ''Ada Lovelace Next'' olarak isimlendirilmesi, çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yani ''Super'' serisi altında RTX 40 serisinin yenilendiğini görebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. İlerleyen aylarda daha net bilgilerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D