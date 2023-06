Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, 2022 yılında tanıtılan Ada Lovelace RTX 4000 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki RTX 50 serisi kartların, iki kat performans artışı sunabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi Nvidia'dan alınan bir yol haritası, yeni nesil kartların çıkış tarihini gün yüzüne çıkardı.

Nvidia RTX 50 serisi ufukta göründü

Paylaşılan yol haritası, Nvidia'nın bir sonraki GPU'larına "Hopper Next" ve "Grace Next" ve "Ada Lovelace Next" olarak atıfta bulunuyor. Bu nedenle gelecek mimarilerinin isimlerine dair herhangi bir ipucu yok. Ancak en önemli nokta RTX 50 serisi ekran kartları için 2025 yılına işaret edilmesi diyebiliriz. Dolayısıyla RTX 5080 ve 5090 gibi ekran kartları için normalden daha uzun süre beklememiz gerekebilir.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için yeni GeForce mimarileri ve ekran kartları iki yılda bir gelirdi. Öyle ki Pascal tabanlı GeForce GTX 10 serisi 2016'da, Turing tabanlı GeForce RTX 20 serisi 2018'de, Ampere tabanlı GeForce RTX 30 serisi 2020'de ve mevcut Ada Lovelace destekli GeForce RTX 40 Serisi 2022'de piyasaya çıktı.

Resmi yol haritası ise, gelecek nesil mimariler için üç yıllık bir bekleyiş olacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca bu mimarinin ''Ada Lovelace Next'' olarak isimlendirilmesi, çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yani ''Super'' serisi altında RTX 40 serisinin yenilendiğini görebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. İlerleyen aylarda daha net bilgilerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Nvidia RTX 50 serisi ufukta göründü! İşte çıkış tarihi