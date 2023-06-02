Nvidia RTX 50 serisi iki kat performans artışıyla gelebilir

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın RTX 40 serisi, performans açısından rakibi AMD RX 7000 serisinin önünde yer almayı başardı. Yeşil takımın performans liderliği yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin tepkisiyle karşılaşmış olsa da önümüzdeki yıl çıkacak olan RTX 50 serisi çıtayı daha üst bir yere konumlandıracak gibi görünüyor.

RTX 50 serisi performansta büyüleyebilir

RTX 40 serisine satış anlamında bakarsak özellikle RTX 4070 ve RTX 4060 Ti’ın bekleneni veremedi. Açıkçası DLSS 3 olmasaydı nesilsel performans artışının düşük olacağını da söylemek gerekiyor. Öte yandan Computex 2023’ün açılışında konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Hopper Next mimarisinden bahsetti; Nvidia daha önce veri merkezleri, kurumsal ve yapay zeka kullanımı için Hopper mimarisini piyasaya sürmüştü. Söylentiler Hopper Next'in oyun kartlarında da kullanılabileceği yönünde.

Tam Boyutta Gör RedGamingTech, Hopper Next'in temelde Nvidia'nın bir sonraki oyun GPU'ları serisinin kod adı olan "Blackwell" olduğunu iddia ediyor. Söylentiye göre Hopper Next mimarisi RTX 50 serisi, yapay zeka ve diğer kurumsal kullanım için yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) parçaları dahil olmak üzere farklı ürün segmentlerinde kullanılacak. Ek olarak Blackwell'in Lovelace'a göre büyük bir performans artışı sunduğu söyleniyor. Nesil bazında performansta 2 kat iyileşmeden bahsediliyor ve ışın izlemenin de her zaman olduğu gibi Nvidia için önemli bir unsur olacak.

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RTX 50 serisinin TSMC'nin 3nm işlem sürecine dayanması bekleniyor, ancak Huang gelecekteki çip üretimi için Intel'den yararlanabileceğini de doğruladı. CEO, Intel tarafından üretilen ve Intel'in yeni nesil işlem sürecine dayanan bir Nvidia çipi için ilk test sonuçlarının iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Şimdilik RTX 50 özelindeki bilgiler söylenti olsa da ilerleyen aylarda daha net bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

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Nvidia RTX 50 serisi büyük performans artışıyla gelebilir