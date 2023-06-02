Nvidia RTX 50 serisi iki kat performans artışıyla gelebilir

RTX 50 serisi performansta büyüleyebilir
RTX 40 serisine satış anlamında bakarsak özellikle RTX 4070 ve RTX 4060 Ti’ın bekleneni veremedi. Açıkçası DLSS 3 olmasaydı nesilsel performans artışının düşük olacağını da söylemek gerekiyor. Öte yandan Computex 2023’ün açılışında konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Hopper Next mimarisinden bahsetti; Nvidia daha önce veri merkezleri, kurumsal ve yapay zeka kullanımı için Hopper mimarisini piyasaya sürmüştü. Söylentiler Hopper Next'in oyun kartlarında da kullanılabileceği yönünde.
RTX 50 serisinin TSMC'nin 3nm işlem sürecine dayanması bekleniyor, ancak Huang gelecekteki çip üretimi için Intel'den yararlanabileceğini de doğruladı. CEO, Intel tarafından üretilen ve Intel'in yeni nesil işlem sürecine dayanan bir Nvidia çipi için ilk test sonuçlarının iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Şimdilik RTX 50 özelindeki bilgiler söylenti olsa da ilerleyen aylarda daha net bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)