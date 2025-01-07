Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: RTX 4080’den 2 kat daha hızlı!

- GeForce RTX 5080 neler sunuyor?
- GeForce RTX 5080 özellikleri
- GeForce RTX 5080 performansı
- GeForce RTX 5080 fiyatı ve çıkış tarihi
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GeForce RTX 5080 neler sunuyor?
DLSS4 ile desteklenen Nvidia GeForce RTX 5080 ekran kartında GB203-400-A1 GPU çekirdeği boy gösteriyor. Bu grafik işlem biriminin içerisinde 84 SM birimi ile toplamda 10.752 çekirdek yer alıyor. Dolayısıyla RTX 5090’a kıyasla yüzde 51 oranında daha az çekirdeğe sahip. Geçtiğimiz nesilde ise RTX 4090 ve RTX 4080 arasındaki fark yüzde 40 civarındaydı.
Bunun dışında RTX 5080, GDDR7 modüllerini kullanırken 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB belleğe sahip olacak. Ekran kartı 960 GB/s toplam bant genişliği için 30 Gbps'ye varan hızlar sunan piyasadaki en hızlı GDDR7 belleğe sahip olacak. Nvidia kart için ayrıca 360W TBP belirlemiş ancak bu, gerçek dünyadaki enerji tüketimini yansıtmıyor. Bunun için bağımsız testleri beklemek gerekecek. Öte yandan RTX 4080’e (320W) kıyasla burada yüzde 12’lik bir artış söz konusu.
GeForce RTX 5080 özellikleri
- 10.752 çekirdek ve 84 etkin SM birimi
- 16 GB GDDR7 VRAM: 256-bit veri yolu, 30 Gbps hız ve toplamda 960 GB/s bant genişliği
- 360W toplam güç bütçesi (TBP)
- PCIe Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile 8K 165Hz desteği
GeForce RTX 5080 performansı
GeForce RTX 5080 fiyatı ve çıkış tarihi
Nvidia, GeForce RTX 5080 fiyatını 999 dolar olarak açıkladı. GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olarak 30 Ocak'ta piyasaya sürülecek.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-geforce-rtx-50-series-opens-new-world-of-ai-computer-graphics https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5080-2x-faster-4080-999-rtx-5070-ti-2x-faster-4070-ti-769-rtx-5070-faster-4090-549/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.