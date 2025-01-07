Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: RTX 4080’den 2 kat daha hızlı!

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Tam Boyutta Gör Nvidia, CES 2025 kapsamında gerçekleştirdiği sunum ile merakla beklenen Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini tanıttı. Serinin amiral gemisi GeForce RTX 5090, selefine göre iki kat performans artışıyla gelirken yeni ailenin güçlü üyelerinden olan GeForce RTX 5080 de benzer şekilde RTX 4080’e göre iki kata varan performans artışıyla geliyor.

GeForce RTX 5080 neler sunuyor?

DLSS4 ile desteklenen Nvidia GeForce RTX 5080 ekran kartında GB203-400-A1 GPU çekirdeği boy gösteriyor. Bu grafik işlem biriminin içerisinde 84 SM birimi ile toplamda 10.752 çekirdek yer alıyor. Dolayısıyla RTX 5090’a kıyasla yüzde 51 oranında daha az çekirdeğe sahip. Geçtiğimiz nesilde ise RTX 4090 ve RTX 4080 arasındaki fark yüzde 40 civarındaydı.

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Bunun dışında RTX 5080, GDDR7 modüllerini kullanırken 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB belleğe sahip olacak. Ekran kartı 960 GB/s toplam bant genişliği için 30 Gbps'ye varan hızlar sunan piyasadaki en hızlı GDDR7 belleğe sahip olacak. Nvidia kart için ayrıca 360W TBP belirlemiş ancak bu, gerçek dünyadaki enerji tüketimini yansıtmıyor. Bunun için bağımsız testleri beklemek gerekecek. Öte yandan RTX 4080’e (320W) kıyasla burada yüzde 12’lik bir artış söz konusu.

GeForce RTX 5080 özellikleri

10.752 çekirdek ve 84 etkin SM birimi

16 GB GDDR7 VRAM: 256-bit veri yolu, 30 Gbps hız ve toplamda 960 GB/s bant genişliği

360W toplam güç bütçesi (TBP)

PCIe Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile 8K 165Hz desteği

GeForce RTX 5080 performansı

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 5080, beşinci nesil Tensör çekirdekleri ve dördüncü nesil ışın izleme çekirdekleri ile birlikte paketleniyor. Nvidia’nın verilerine göre GeForce RTX 5080, bir önceki nesil RTX 4080 SUPER’den 2 kat daha hızlı performans sergiliyor. Elbette burada DLSS 4’ün de katkıları büyük.

GeForce RTX 5080 fiyatı ve çıkış tarihi

Nvidia, GeForce RTX 5080 fiyatını 999 dolar olarak açıkladı. GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olarak 30 Ocak'ta piyasaya sürülecek.

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Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı