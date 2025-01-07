Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: RTX 4080’den 2 kat daha hızlı!

    Nvidia, beklenen Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini CES 2025’te tanıttı. Serinin üst seviye modellerinden olan Nvidia GeForce RTX 5080 fiyatı ve özellikleri açıklandı.
    Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, CES 2025 kapsamında gerçekleştirdiği sunum ile merakla beklenen Blackwell tabanlı RTX 5000 serisini tanıttı. Serinin amiral gemisi GeForce RTX 5090, selefine göre iki kat performans artışıyla gelirken yeni ailenin güçlü üyelerinden olan GeForce RTX 5080 de benzer şekilde RTX 4080’e göre iki kata varan performans artışıyla geliyor.

    GeForce RTX 5080 neler sunuyor?

    DLSS4 ile desteklenen Nvidia GeForce RTX 5080 ekran kartında GB203-400-A1 GPU çekirdeği boy gösteriyor. Bu grafik işlem biriminin içerisinde 84 SM birimi ile toplamda 10.752 çekirdek yer alıyor. Dolayısıyla RTX 5090’a kıyasla yüzde 51 oranında daha az çekirdeğe sahip. Geçtiğimiz nesilde ise RTX 4090 ve RTX 4080 arasındaki fark yüzde 40 civarındaydı.

    Bunun dışında RTX 5080, GDDR7 modüllerini kullanırken 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB belleğe sahip olacak. Ekran kartı 960 GB/s toplam bant genişliği için 30 Gbps'ye varan hızlar sunan piyasadaki en hızlı GDDR7 belleğe sahip olacak. Nvidia kart için ayrıca 360W TBP belirlemiş ancak bu, gerçek dünyadaki enerji tüketimini yansıtmıyor. Bunun için bağımsız testleri beklemek gerekecek. Öte yandan RTX 4080’e (320W) kıyasla burada yüzde 12’lik bir artış söz konusu.

    GeForce RTX 5080 özellikleri

    • 10.752 çekirdek ve 84 etkin SM birimi
    • 16 GB GDDR7 VRAM: 256-bit veri yolu, 30 Gbps hız ve toplamda 960 GB/s bant genişliği
    • 360W toplam güç bütçesi (TBP)
    • PCIe Gen 5.0 ve DisplayPort 2.1b ile 8K 165Hz desteği

    GeForce RTX 5080 performansı

    Nvidia GeForce RTX 5080 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 5080, beşinci nesil Tensör çekirdekleri ve dördüncü nesil ışın izleme çekirdekleri ile birlikte paketleniyor. Nvidia’nın verilerine göre GeForce RTX 5080, bir önceki nesil RTX 4080 SUPER’den 2 kat daha hızlı performans sergiliyor. Elbette burada DLSS 4’ün de katkıları büyük.

    GeForce RTX 5080 fiyatı ve çıkış tarihi

    Nvidia, GeForce RTX 5080 fiyatını 999 dolar olarak açıkladı. GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 serideki en hızlı GPU'lar olarak 30 Ocak'ta piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-geforce-rtx-50-series-opens-new-world-of-ai-computer-graphics https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-5080-2x-faster-4080-999-rtx-5070-ti-2x-faster-4070-ti-769-rtx-5070-faster-4090-549/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Profil resmi
    Selamahali 22 dakika önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    batum masaj salonları volkswagen caddy otomatik vites yorumları arabanın arka amortisör patlarsa ne olur adaptive sync nedir topa nasıl sert vurulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız