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    Nvidia RTX A5500 sürprizi: Hem masa üstüne hem dizüstüne

    Nvidia RTX A5500 ekran kartı profesyonel iş istasyonları için tasarlandı. Hata düzeltme destekli bellek ile gelen RTX A5500 hem masa üstüne hem dizüstüne hitap edecek.
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    Nvidia RTX A5500
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    Nvidia’nın yeni nesil sunucu mimarilerini tanıttığı geleneksel grafik teknolojileri konferansında son kullanıcı tarafında da sürprizler vardı. Biraz daha profesyonel kullanıcılara hitap eden A serisi grafik kartları ortaya çıktı.

    Nvidia RTX A5500 neler sunuyor?

    Nvidia RTX A5500 biraz daha profesyonel ağırlıklı hazırlanmış bir ekran kartı. GDDR6X bellek yerine ECC hata düzeltme destekli GDDR6 bellek ile geliyor. Böylece hızdan çok kullanım verimliliğine odaklanıyor.

    Masa üstü tarafında Nvidia bir süredir A serisi ekran kartlarını sunmaktaydı. RTX A5500 bu kategoride üçüncü sıraya yerleşiyor. 10240 CUDA çekirdeği barındıran kartta ikinci nesil 80 RT çekirdeği ve üçüncü nesil 320 Tensor çekirdeği bulunuyor. 24GB GDDR6 bellek 768GB/s bant genişliğine ulaşıyor ve NVLink destekli. Yapay zekâ performansı ise 272.8 TFLOPS seviyesinde.

    Dizüstü tarafında ise profesyonellere yönelik en güçlü Nvidia ekran kartı RTX A5500 olacak. 7424 CUDA çekirdeği olan bu versiyonda 58 RT çekirdeği, 232 Tensor çekirdeği, 16GB GDDR6 bellek, 512GB/s bant genişliği, 197.8 TFLOPS yapay zekâ performansı yer alıyor. Önümüzdeki haftalarda teknik detaylar ve çıkış tarihleri açıklığa kavuşacak.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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