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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu

    Grace Hopper’dan esinlenen Nvidia Grace mimarisi ARM tabanlı geliştirilmiş ve mevcut DGX tabanlı sistemlerden çok daha iyi bir performans sunmayı amaçlıyor.
    12 Nisan 2021, 21:56 (1 gün)
    1,5b
    3
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu
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    Apple’ın masa üstünde yeni bir mimariye geçeceğini açıklamasının ardından ARM platformu bir anda odak noktası haline gelmişti. Bugün ise yeni sahibi Nvidia önemli bir adım attığını duyurdu.

    Nvidia Grace neler sunacak?

    Nvidia GTC 2021 konferansında ortaya çıkan sürpriz işlemci mimarisi Grace adını taşıyor ve sunuculara hitap ediyor. İsimlendirme bilgisayar programcılığı tarihinin öncü isimlerinden Grace Hopper’dan esinlenmiş. Yeni mimari kompleks yapay zeka ve performans odaklı işlemlerde 10 kat daha yüksek performans vadediyor.

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    Nvidia zaten daha önce de ARM mimarisi ile haşır neşirdi. Firmanın bugünlerde otomobil ve bazı konsollarda kullanılan Tegra yonga setinde özelleştirilmiş ARM işlemciler kullanılmıştı. Yaklaşık 10 bin mühendisin görev aldığı ARM tasarımları bugün Nvidia Grace olarak karşımıza çıktı.

    Grace mimarisi dördüncü nesil Nvidia NVLink bağlantı teknolojisi ile Nvidia grafik birimlerine bağlanıyor ve 900GB/s hızlarına ulaşabiliyor. İşlemciden işlemciye 600GB/s bağlantı hızı mevcut.

    Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu
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    LPDDR5x bellek alt sistemi DDR4 belleklere göre iki kat daha fazla bant genişliği ve 10 kat daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Teoride 5000GB/s bant genişliği söz konusu. Ayrıca sistem ve HBM belleğini tek bir bellek adresinde birleştirerek esneklik sağlıyor.

    Nvidia hali hazırda x86 mimarisi üzerinde geliştirdiği DGX tabanlı sistemlerin Grace mimarisinin gerisinde kaldığını belirtiyor. Firmanın oldukça güvendiği Grace mimarisi en erken 2023 yılında süper bilgisayarlarda kullanılacak. Şimdiden ABD Los Alamos Laboratuvarı ve İsviçre Süper Bilgisayar Merkezi Nvidia Grace çözümleri için sıraya girmiş durumda.



    https://www.techpowerup.com/280906/nvidia-announces-grace-cpu-for-giant-ai-and-high-performance-computing-workloads
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